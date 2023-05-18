Рыбакина выбила 1-ю ракетку: Свёнтек снялась в 3-м сете. Расписание, расклады, сетки Рима

В среду, 17 мая, на супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, в мужской сетке состоялись первые четвертьфинальные матчи, а у женщин прошли заключительные четвертьфиналы, по итогам которых определились обе полуфинальные пары. Россияне сегодня не играли, но игровой день тем не менее выдался весьма и весьма интересный. Но обо всём по порядку.

Итоги девятого дня. Среда, 17 мая

В первой встрече дня сошлись 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 20-летний датчанин Хольгер Руне. Этот матч принёс пусть не сенсацию, но неожиданность: Руне победил титулованного соперника в трёх сетах, причём не обошлось без скандала. Подробнее об этом — в нашем материале.

Во втором четвертьфинале встретились норвежец Каспер Рууд (4) и аргентинец Франсиско Серундоло (24). Сильнее оказался Рууд, одержавший победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В первом мужском полуфинале он померится силами с Руне. В личном противостоянии Хольгер уступает Касперу 0-4, причём все предыдущие встречи проходили на грунте.

Мужчины. 1/4 финала

Руне (Дания, 7) — Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 4:6, 6:2

Рууд (Норвегия, 4) — Ф. Серундоло (Аргентина, 24) — 7:6 (7:5), 6:4

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Руне (Дания, 7) — Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 4:6, 6:2Рууд (Норвегия, 4) — Ф. Серундоло (Аргентина, 24) — 7:6 (7:5), 6:4

У женщин программа началась с четвертьфинала с участием чемпионки «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко и бывшей второй ракетки мира испанки Паулы Бадосы. Остапенко победила в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:3 — и вышла в полуфинал.

В центральном матче дня, вынесенном на вечер, встречались чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина и первая ракетка мира Ига Свёнтек. Всё чаще звучат разговоры, что эти спортсменки входят в «Большую тройку» современного женского тенниса (третья — Арина Соболенко). До отчётного противостояния 23-летняя Рыбакина и 21-летняя Свёнтек успели трижды сыграть друг с другом, но не на грунте, а на харде. И если в четвертьфинале Остравы-2021 успех праздновала Ига, то уже в этом году в 1/8 финала Australian Open и в полуфинале Индиан-Уэллса сильнее была Елена. При этом во всех трёх матчах соперницам не понадобился третий сет.

Свёнтек уверяла, что не обращает внимания на статистику встреч с Рыбакиной. «У меня нет мыслей по этому поводу. Уверена, что буду хорошо настроена на эту встречу. Пока я сосредоточена на восстановлении. Хочу отнестись к предстоящей игре так же, как к любому другому матчу. Думать о прошлых встречах с Еленой нет смысла. Они были на харде, и я знаю, как себя чувствовала. У меня нет никаких ожиданий. Я просто собираюсь выйти и сыграть как можно лучше, ничего особенного», — цитирует её ASAP Sport.

Рыбакина же после выхода в четвертьфинал заявила, что в Риме ей всегда тяжело — из-за аллергии. «Приезжая сюда, я не ожидала многого. Это связано с тем, что, к сожалению, Рим для меня хуже всего из-за моей аллергии. Я счастлива, что мне удаётся побеждать. Конечно, мне нужно провести как можно больше матчей, чтобы чувствовать себя более уверенно на Открытом чемпионате Франции», — цитирует её пресс-служба WTA.

В первом сете Рыбакиной не удалось навязать борьбу Свёнтек. Первые четыре гейма остались за полькой, которая в обоих случаях на приёме использовала второй брейк-пойнт. Затем Елена всё же взяла два гейма на своей подаче, но то же самое сделала Ига, которая в итоге и выиграла первую партию — 6:2. За весь сет, по ходу которого начал накрапывать дождь, у Рыбакиной не было ни одного брейк-пойнта.

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Во втором сете Свёнтек в первом же гейме под ноль взяла подачу Рыбакиной, после чего какое-то время контролировала ход событий, защищая свою подачу и позволяя сопернице делать то же самое. Однако Елена при счёте 4:2 в пользу Иги сломала неприятную тенденцию: в седьмом гейме она ушла с брейк-пойнта, а в восьмом взяла чужую подачу, реализовав первый свой брейк-пойнт в матче, — 4:4. В девятом гейме Рыбакина спасла три брейк-пойнта, а в 11-м, уже при счёте 5:5, — ещё два. На тай-брейке Елена действовала эффективнее — 7:3!

Перед началом решающей партии Свёнтек взяла медицинский перерыв. Объясняя доктору, что случилось, полька едва не плакала, и её увели в подтрибунные помещения, где затейпировали заднюю поверхность бедра. В третьем сете теннисистки взяли по два гейма на подаче, после чего Свёнтек снялась — всё-таки повреждение дало о себе знать. Окончательный счёт матча — 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 (отказ) в пользу Рыбакиной.

Таким образом, у женщин вторую полуфинальную пару составили Остапенко и Рыбакина. В первом полуфинале, напомним, сыграют россиянка Вероника Кудерметова (11) и украинка Ангелина Калинина (30).

Женщины. 1/4 финала

Остапенко (Латвия, 20) — Бадоса (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3

Рыбакина (Казахстан, 7) — Свёнтек (Польша, 1) — 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 (отказ)

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Остапенко (Латвия, 20) — Бадоса (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3Рыбакина (Казахстан, 7) — Свёнтек (Польша, 1) — 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 (отказ)

Расписание 10-го дня. Интересные матчи четверга, 18 мая

Женщины в этот день отдохнут, а мужчины проведут оставшиеся четвертьфиналы. Первыми на корт выйдут третья ракетка мира Даниил Медведев и немецкая сенсация Янник Ханфман — 101-я ракетка мира попал в основную сетку через квалификацию. Во втором круге 31-летний Ханфман обыграл Тейлора Фритца (9), а в четвёртом раунде остановил Андрея Рублёва (6). Сумеет ли Медведев отомстить за соотечественника? Это будет первый очный матч Даниила и Янника.

В заключительном четвертьфинале сойдутся Стефанос Циципас (5) и Борна Чорич (15). Фаворитом видится Циципас, но в личных встречах, как ни странно, перевес на стороне Чорича — 3-2.

Мужчины. 1/4 финала

16:00 мск. Ханфман (Германия, Q) — Медведев (Россия, 3)

21:30. Циципас (Греция, 5) — Чорич (Хорватия, 15)

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16:00 мск. Ханфман (Германия, Q) —21:30. Циципас (Греция, 5) — Чорич (Хорватия, 15)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».