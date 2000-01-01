Как Медведев возглавил Чемпионскую гонку
Россиянин сместил с первой строчки Карлоса Алькараса. Долго ли он продержится?
Выйдя в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, Медведев стал лидером Чемпионской гонки ATP. У него 3480 очков, а у Карлоса Алькараса, сенсационно проигравшего в 1/16 финала, 3455 очков.
А ведь Даниил не лучшим образом начал сезон. Он вылетел в третьем круге Australian Open, который выиграл Новак Джокович. К тому моменту Медведев со 180 очками замыкал топ-30, а у Джоковича было 2250 очков.
Суперсерия
Однако затем россиянин выдал суперсерию из четырёх титулов в пяти финалах подряд. Серб же не играл на «Мастерсах» в США, и Медведев, у которого стало 3030 очков, обошёл Джоковича (2430 очков).
На грунтовых «Мастерсах» Даниил был не так хорош, и его обошёл Алькарас, который сперва получил 500 очков за Барселону, а потом 1000 за Мадрид. Перед Римом Медведев (3300 очков) был позади испанца (3410 очков).
Однако Карлос, как уже было сказано, провалил турнир. Что касается Джоковича, то он выбыл в четвертьфинале. У серба 2745 очков. Более того, если Медведев дойдёт до финала Рима, он и «Ролан Гаррос» встретит лидером Чемпионской гонки.
Чемпионская гонка ATP. Положение лидеров
1. Даниил Медведев (Россия) — 3480 очков. 2. Карлос Алькарас (Испания) — 3455. 3. Новак Джокович (Сербия) — 2745. 4. Стефанос Циципас (Греция) — 2410. 5. Янник Синнер (Италия) — 2275. 6. Андрей Рублёв (Россия) — 2215. 7. Хольгер Руне (Дания) — 1885.
Медведев возглавил Чемпионскую гонку ATP! Как это вышло и что будет дальше
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