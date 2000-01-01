Медведев возглавил Чемпионскую гонку ATP! Как это вышло и что будет дальше

Однако Карлос, как уже было сказано, провалил турнир. Что касается Джоковича, то он выбыл в четвертьфинале. У серба 2745 очков. Более того, если Медведев дойдёт до финала Рима, он и «Ролан Гаррос» встретит лидером Чемпионской гонки.