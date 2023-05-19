Циципас победил и попал на Медведева в полуфинале. Расписание, расклады и сетки Рима

Даниил и Стефанос уже в 12-й раз встретятся на корте — на сей раз в 1/2 финала итальянского «тысячника».

В четверг, 18 мая, на супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, состоялись заключительные четвертьфинальные встречи в мужском одиночном разряде. Свой поединок провёл третья ракетка мира Даниил Медведев, которому противостоял 101-й номер рейтинга ATP немец Янник Ханфман. Но обо всём по порядку.

Итоги 10-го дня. Четверг, 18 мая

Первыми на корт вышли как раз Медведев и Ханфман. Российский теннисист доказал свой класс, несмотря на то что на грунте делать это ему труднее, и одержал убедительную победу — 6:2, 6:2. Подробнее об этом — в нашем материале.

В заключительном четвертьфинале встретились грек Стефанос Циципас и хорват Борна Чорич, посеянные пятым и 15-м соответственно. До четвертьфинала Циципас лишь раз на турнире встретился с сеяным. В четвёртом круге он обыграл Лоренцо Музетти (18) — 7:5, 7:5. А Чорич и вовсе избежал встреч с топовыми соперниками. Частично ему повезло — в том смысле, что 135-я ракетка мира Фабиан Марожан в третьем круге обыграл самого Карлоса Алькараса, который в противном случае стал бы соперником хорвата. А так Борна одержал волевую победу над малоизвестным венгром — 3:6, 6:4, 6:3.

Перед отчётным матчем Чорич опережал Циципаса по личным встречам — 3-2. При этом первую победу грек одержал на раннем отказе соперника — и как раз в Риме (4:1, отказ). В 1/16 финала US Open — 2020 хорват добился тяжёлой победы (6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4)), затем выиграл финал «Мастерса» в Цинциннати-2022 в двух сетах и матч 1/8 финала в Вене осенью на решающем тай-брейке. А Стефанос победил уже в начале нынешнего сезона на United Cup — 6:0, 6:7 (7:4), 7:5.

В первом сете соперники поначалу уверенно действовали на своей подаче. На протяжении некоторого времени никто из теннисистов не приближался к брейку, однако в восьмом гейме ход игры нарушился. Циципас заработал двойной брейк-пойнт, сразу же использовал его и повёл — 5:3. Подавая на сет, грек столкнулся со сложностями. Однако Стефанос спас двойной брейк-пойнт, а затем реализовал первый же сетбол — 6:3.

Во втором сете Циципас не стал затягивать с брейком и уже в третьем гейме добился своего, после чего защитил свою подачу — 3:1. Два гейма спустя, при счёте 4:2, грек упустил брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол). А в восьмом гейме, в ходе которого Стефанос сделал две двойные ошибки, Чорич впервые за матч вышел на брейк-пойнты и использовал второй из них — 4:4. Циципаса это не смутило, и в девятом гейме он ещё раз взял подачу соперника, после чего подал на матч — 6:3, 6:4.

Таким образом, в полуфинале Циципас встретится с Медведевым. Счёт личных встреч — 7-4 в пользу россиянина. Во втором полуфинале сыграют датчанин Хольгер Руне (7) и норвежец Каспер Рууд (4). Обе встречи пройдут в субботу, 20 мая.

Мужчины. 1/4 финала

Медведев (Россия, 3) — Ханфман (Германия, Q) — 6:2, 6:2

Циципас (Греция, 5) — Чорич (Хорватия, 15) — 6:3, 6:4



Подробнее. — Ханфман (Германия, Q) — 6:2, 6:2Циципас (Греция, 5) — Чорич (Хорватия, 15) — 6:3, 6:4

Расписание 11-го дня. Интересные матчи пятницы, 19 мая

В этот день мужчины отдохнут, а в женской сетке состоятся оба полуфинала. Первыми на корт выйдут россиянка Вероника Кудерметова и украинка Ангелина Калинина, посеянные 11-й и 30-й соответственно. Ранее девушки дважды играли друг с другом. В 2021 году в Линце победила Кудерметова, а вот в Дубае-2023 сильнее оказалась Калинина — 6:3, 5:7, 7:5. Таким образом, после третьего противостояния паритет будет нарушен.

В другом полуфинале встретятся седьмой номер посева Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и 20-я сеяная Елена Остапенко из Латвии. Здесь перевес на стороне Остапенко — 2-1. Однако последний матч, в четвертьфинале Australian Open — 2023, выиграла Рыбакина — 6:2, 6:4.

Женщины. 1/2 финала

16:30 мск. Кудерметова (Россия, 11) — Калинина (Украина, 30)

20:00. Рыбакина (Казахстан, 7) — Остапенко (Латвия, 20)



Подробнее. 16:30 мск.— Калинина (Украина, 30)20:00. Рыбакина (Казахстан, 7) — Остапенко (Латвия, 20)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».