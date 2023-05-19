Кудерметова проиграла украинке и не вышла в финал Рима. Та не пожала ей руку

В пятницу, 19 мая, на супертурнире в Риме (Италия) проходят полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первой встрече дня сошлись россиянка Вероника Кудерметова (11) и украинка Ангелина Калинина (30). Для Кудерметовой этот выход в полуфинал стал вторым подряд на «тысячнике». Россиянка неудачно начала грунтовый сезон, потерпев два поражения в двух матчах. В Чарльстоне Вероника уступила 19-летней соотечественнице Диане Шнайдер, а в Штутгарте — четвёртой ракетке мира Кори Гауфф. Однако затем дела наладились, и на «тысячнике» в Мадриде Кудерметова обыграла сразу двоих представительниц топ-10, а именно Дарью Касаткину и Джессику Пегулу. И лишь в полуфинале не выдержала конкуренции со стороны первой ракетки мира Иги Свёнтек — 1:6, 1:6. А уже в Риме жертвами Вероники стали, в частности, сеяные Анастасия Потапова, Мари Боузкова и Чжэн Циньвэнь.

Кудерметова подробно разобрала свои выступления в этот период. «В Чарльстоне я проиграла в стартовом матче девочке, которая даже младше моей сестры. После этого мне было тяжело. Я пыталась понять, что хочу делать на корте и в чём прибавить. Думаю, это был ключевой момент, когда я начала мыслить позитивно и очень упорно работать. Он всё изменил.

В последние несколько недель я начала чувствовать себя лучше. Одержала много хороших побед, заиграла стабильнее, стала спокойнее. Сейчас я сосредоточена на прогрессе, а раньше старалась показывать результаты. Но это неправильно. Поддерживать сосредоточенность на работе, прогрессе, спокойствии и позитивном настрое непросто. Это тяжёлая работа, но для меня она самая важная. Я стараюсь следовать плану, и сейчас это работает», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Что касается Калининой, то мало кто ожидал, что она доберётся до полуфинала. Хотя бы по той причине, что украинка оказалась в одной части сетки со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Но Соболенко в первом же матче на турнире сенсационно проиграла чемпионке Australian Open — 2020 Софье Кенин, которая, в свою очередь, затем уступила Калининой. После этого Ангелина одержала волевую победу над финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис, а затем выдержала настоящий марафон с 15-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей — 6:7, 7:6, 6:3. Этот матч продолжался 3 часа 41 минуту, и пока это рекорд сезона WTA.

«Каждому игроку нужны такие матчи, чтобы понять, что это вообще можно сделать. У меня никогда не было такого длинного матча. Раньше я думала: о, два с половиной часа, я хорошо поработала. Но теперь я знаю, что в состоянии играть и четыре», — приводит слова Калининой пресс-служба WTA.

До нынешнего полуфинала Кудерметова и Калинина дважды встречались в рамках турниров WTA. Россиянка победила в Линце-2021 (4:6, 6:4, 6:2), а украинка взяла реванш во второй половине февраля этого года в Дубае (6:3, 5:7, 7:5). Тот матч занял 3 часа 3 минуты. Отчётная встреча оказалась почти столь же продолжительной. В первом сете Калинина первой вышла на брейк-пойнт, но Кудерметова в третьем гейме смогла защитить свою подачу. В четвёртом гейме россиянка сама упустила три брейк-пойнта — 2:2. В шестом гейме Вероника была ещё ближе к тому, чтобы взять подачу соперницы, но не использовала ни одного брейк-пойнта из пяти (!) — 3:3. А затем украинка под ноль взяла чужую подачу, после чего защитила свою — 5:3. Однако Кудерметову это не смутило: россиянка взяла свой гейм, а затем сделала брейк, с первой попытки использовав двойной брейк-пойнт, — 5:5. А вот дальше всё пошло не по сценарию Вероники: в 11-м гейме она отдала гейм на подаче, а в 12-м Ангелина, подавая на сет, вышла на тройной сетбол. Два сетбола Кудерметова отыграла, а вот третий не смогла — 7:5 в пользу Калининой. Так россиянка проиграла партию, несмотря на подавляющее превосходство по эйсам (семь против одного).

Во второй партии Кудерметова первой получила шанс сделать брейк, но в четвёртом гейме упустила брейк-пойнт — 2:2. А в следующем гейме Калинина взяла чужую подачу — во многом из-за того, что россиянка допустила сразу две двойные ошибки. Защитив затем свою подачу, украинка повела 4:2. Вероника нашла в себе силы ответить столь нужным брейком — правда, не сразу. Ангелина, подавая на матч при счёте 5:4 в свою пользу, не справилась с нервами, и Кудерметова под ноль взяла подачу соперницы — 5:5! Следующие два гейма также остались за россиянкой — 7:5. И вообще последние четыре гейма в этой партии Вероника взяла под ноль!

В решающем сете, перед началом которого Калинина ненадолго уходила в подтрибунное помещение, психологическое преимущество должно было быть на стороне Кудерметовой. Однако на деле вышло иначе. У россиянки разладилась игра, и украинка выиграла первые четыре гейма — 4:0 в её пользу. В пятом гейме Вероника наконец-то размочила счёт, но этого было мало — брейка ей добиться так и не удалось. Ангелина при счёте 5:2 в свою пользу подавала на матч и использовала первый же матчбол — 7:5, 5:7, 6:2. После матча Калинина первой подошла к судье на вышке, поблагодарила его за работу и, не пожав руку Кудерметовой, ушла на свою половину корта.

Вот так Кудерметова не смогла впервые в карьере выйти в финал «тысячника». А Калинина во второй раз вышла в финал турнира WTA, причём впервые — на «тысячнике».

В финале, который состоится завтра, 20 мая, её соперницей станет победительница противостояния Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 20). Этот матч также состоится сегодня, 19 мая.

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