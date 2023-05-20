Рыбакина вышла в финал Рима — тренер Елены ругался на Остапенко. Расписание и сетки

В пятницу, 19 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, проходили полуфинальные встречи в женском одиночном разряде. Свой матч провела российская теннисистка Вероника Кудерметова, которой противостояла украинка Ангелина Калинина. А мужчины в этот день отдыхали. Но обо всём по порядку.

Итоги 11-го дня. Пятница, 19 мая

Кудерметова и Калинина, посеянные 11-й и 30-й соответственно, первыми вышли на корт. Их встреча продолжалась почти три часа и закончилась победой украинки — 7:5, 5:7, 6:2. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Во второй и последней игре дня сошлись чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (7), представляющая Казахстан, и победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (20) из Латвии. Рыбакина в четвертьфинале победила первую ракетку мира Игу Свёнтек — правда, есть один нюанс. Елена проиграла первый сет (2:6), выиграла вторую партию на тай-брейке, а в решающем сете Свёнтек при счёте 2:2 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Что касается Остапенко, то она в своём четвертьфинале одержала непростую победу над бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой — 6:2, 4:6, 6:3. И перед матчем с Рыбакиной заявила, что всё будет зависеть от неё. «Я играла с Рыбакиной пару раз, поэтому знаю, как она действует. Всё будет зависеть от меня. Она отличный игрок, но я буду сосредоточена на себе и своей игре. Попробую просто получать удовольствие», — цитирует Остапенко пресс-служба турнира в Риме.

До этого матча счёт личных встреч был 2-1 в пользу Остапенко. Латвийка побеждала в Линце-2019 и в Истбурне-2021, а Рыбакина оказалась сильнее на Australian Open в этом году, в четвертьфинале. Все три их очных матча завершились в двух сетах.

Рыбакина и Остапенко на AO-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете Рыбакина доминировала на корте. Из первых шести геймов спортсменка из Казахстана выиграла пять — 5:1. Самым упорным, как ни странно, оказался первый гейм, который Елена выиграла лишь с третьего брейк-пойнта. А Остапенко на этом отрезке взяла лишь третий гейм, на своей подаче. В седьмом гейме латвийка прервала серию соперницы, взяв свою подачу, но после этого Рыбакина подавала на сет. И тут представительница Казахстана столкнулась с трудностями: сперва она упустила три сетбола, затем отыграла три брейк-пойнта, два из которых возникли после двойных ошибок, а вот с четвёртого сетбола закончила партию в свою пользу — 6:2.

Второй сет Остапенко начала мощно. Первый гейм она выиграла, исполнив три эйса подряд, а после этого впервые добилась брейка — 2:0. Затем соперницы взяли по два гейма на своей подаче (в пятом гейме Остапенко спасла брейк-пойнт), а при счёте 4:2 игру пришлось остановить из-за дождя. Пауза продлилась примерно 15 минут. В седьмом гейме теннисистки провели лишь четыре розыгрыша, и при счёте 15:40 на подаче Остапенко матч снова остановили — на этот раз более чем на 40 минут. При этом не обошлось без скандала. Тренер Рыбакиной в перерыве сообщил подопечной о грубых словах в её адрес со стороны латвийки.

По возобновлении игры Рыбакина добилась брейка, после чего взяла свою подачу и сравняла счёт — 4:4. На этом она не остановилась и сделала ещё один брейк, после чего подала на матч, использовав второй матчбол, — 6:2, 6:4.

Вот так Рыбакина вышла в свой четвёртый финал в сезоне-2023. На счету Елены уже есть один титул в этом году — она стала лучшей на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будет ли второй? Узнаем уже завтра.

Женщины. 1/2 финала



Калинина (Украина, 30) — Кудерметова (Россия, 11) — 7:5, 5:7, 6:2

Рыбакина (Казахстан, 7) — Остапенко (Латвия, 20) — 6:2, 6:4



Подробнее. Калинина (Украина, 30) —— 7:5, 5:7, 6:2Рыбакина (Казахстан, 7) — Остапенко (Латвия, 20) — 6:2, 6:4

Расписание 12-го дня. Интересные матчи субботы, 20 мая

У мужчин состоятся оба полуфинала. В одной из игр примет участие третья ракетка мира Даниил Медведев (3), соперником которого станет греческий теннисист Стефанос Циципас (5). У противостояния Медведева и Циципаса богатая история. Спортсмены провели друг с другом 11 матчей, и в семи случаях победил россиянин. В их играх не раз возникали скандальные ситуации.

Хольгер Руне (7) и Каспер Рууд (4) играли друг с другом не так часто. Все четыре встречи проходили на грунте и завершились победой Рууда. Однако Руне на этом турнире обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. А это значит, что ему по силам справиться буквально с любым соперником. Кстати, и в этой паре уже были скандалы.

Мужчины. 1/2 финала



14:00 мск. Руне (Дания, 7) — Рууд (Норвегия, 4)

15:30. Медведев (Россия, 3) — Циципас (Греция, 5)



Подробнее. 14:00 мск. Руне (Дания, 7) — Рууд (Норвегия, 4)15:30.— Циципас (Греция, 5)

А у женщин состоится финальный поединок, в котором украинка Ангелина Калинина, которая в полуфинале оказалась сильнее Вероники Кудерметовой, сыграет с Еленой Рыбакиной, победившей Елену Остапенко. Калинина и Рыбакина однажды уже встречались на корте. И в 1/16 финала Чарльстона-2022 победу одержала украинка — 6:4, 2:6, 6:4.

Женщины. Финал



20:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 7) — Калинина (Украина, 30)



Подробнее. 20:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 7) — Калинина (Украина, 30)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».