10 избранных матчей воскресенья: дерби «Спартак» — ЦСКА, а «ПСЖ» идёт за титулом

Посмотреть все события 21 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Каролина» — «Флорида», НХЛ — плей-офф, финал Восточной конференции, второй матч

Интрига: как команды покажут себя после четырёх овертаймов?

После победы в первой игре Сергей Бобровский буквально валился с ног — он и его визави из «Каролины» без смен провели на площадке два с половиной часа чистого времени. Две команды фактически провели две игры в одной, и теперь большой вопрос, как они восстановятся после такого изматывающего испытания. Есть расхожее мнение, что после таких матчей сильно возрастает результативность: из-за усталости команды якобы допускают больше ошибок. Но их точно нельзя позволять себе «Каролине»: перспектива начать серию с 0-2 дома выглядит убийственно для команды, которая очень плохо играет на выезде.

«Каролина» — «Флорида» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», плей-офф — НБА, финал Западной конференции, третий матч

Интрига: смогут ли «Лейкерс» наконец одержать первую победу в серии?

Серия плавно перетекла в Лос-Анджелес, штат Калифорния. «Денвер Наггетс» не лишился преимущества своей площадки в первых двух играх серии — во многом благодаря индивидуальным выступлениям центрового Николы Йокича и разыгрывающего Джамала Маррея. «Лейкерс» имели шансы зацепиться на чужой площадке, но где-то Леброн Джеймс промахнётся, где-то он же совершит нелепую потерю в концовке. Королю пора реабилитироваться и заявить о своих намерениях на королевский трон!

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🥊 6:00–7:00: Василий Ломаченко — Девин Хейни, США, Лас-Вегас — бой за звание абсолютного чемпиона мира

Интрига: сможет ли стареющий Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира?

В главном боксёрском поединке мая встретятся Василий Ломаченко и Девин Хейни. Василий после скандального поражения от Теофимо Лопеса одержал три победы подряд и готов стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Вот только победить Хейни будет невероятно сложно: обладатель всех поясов дивизиона намного моложе и крупнее Ломаченко. Сумеет ли двукратный чемпион ОИ сломить сопротивление непобёждённого американца?

⚽️ 16:30: «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 28-й тур

Интрига: это дерби!

Какие нужны аргументы за, если на финише сезона «Спартак» и ЦСКА разыгрывают серебро? Конечно, такой матч заслуживает повышенного внимания! По ходу сезона красно-белые опережали армейцев на семь очков, но по итогу умудрились пропустить соперников вперёд, отставая сейчас на четыре балла. Но глобально команды находятся на одном уровне: статистические показатели примерно равные. Однако даже если бы было иначе, какая статистика перед дерби? На первый план выходят эмоции!

«Спартак» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 Не раньше 17:30*: ATP Masters 1000, Рим — финал

Интрига: кто станет чемпионом последнего «Мастерса» перед «Ролан Гаррос»?

Воскресенье — пора финалов на «Мастерсе» в Риме. Это последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос». Кто же станет чемпионом в столице Италии в 2023 году? Первый претендент – Датский принц Хольгер Руне. А его соперник определится в противостоянии россиянина Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, которое в субботу затянулось из-за непогоды. Кто справится с экстремальной ситуацией со своими нервами лучше – узнаем совсем скоро. В любом случае финал в воскресенье нужно зафиксировать! И ждём в нём именно Медведева!

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 37-й тур

Интрига: умерла

Обновлено: Здесь был текст о том, что «Манчестер Сити» может оформить титул в статусном матче с «Челси». Но 20 мая в 21:31 по Москве всё это потеряло смысл. Команда Пепа Гвардиолы досрочно оформила титул, когда «Арсенал» проиграл на выезде «Ноттингем Форест». Так что встреча с «Челси» превращается в двухчасовую прелюдию перед награждением. Интрига тут одна: будет ли чемпионский коридор?

«Манчестер Сити» — «Челси» Фото: Naomi Baker/Getty Images

⚽️ 19:00: «Наполи» — «Интер», Серия А, 36-й тур

Интрига: «Интеру» нужна победа — место в ЛЧ на следующий сезон не гарантировано

Чемпион Италии рубится с финалистом Лиги чемпионов – ну разве не круто? «Интер» и «Наполи» могли встретиться в полуфинале еврокубка, но южан выбросил «Милан». Команде Лучано Спаллетти уже вообще ничего не нужно – победить в топ-игре хочется из-за амбиций и статуса. Симоне Индзаги надо решать задачу, ему не до воздушных замков: «Интер» по-прежнему не гарантировал себе место в лигочемпионской четвёрке. Поджимающий «Лацио» отстаёт на одно очко (65), а до конца сезона три тура. Есть риск оказаться без ЛЧ – если, конечно, не победить в финале «Манчестер Сити».

«Наполи» — «Интер» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 19:30: «Валенсия» — «Реал», Ла Лига, 35-й тур

Интрига: «Валенсии» всё ещё грозит вылет. А «Реал» злой после «Сити»

Идти за победой, когда тебе противостоит униженный гранд – то ещё испытание. «Валенсия» всего в трёх очках от зоны вылета, а «Реалу» глобально ничего уже не нужно. Разве что отвести душу на аутсайдере после разгрома от «Манчестер Сити». Вот и попробуй сыграй хотя бы вничью во имя спасения, когда Бензема, Модрич и Куртуа приедут на «Месталью» злые и заряженные.

«Валенсия» — «Реал» Фото: Denis Doyle/Getty Images

⚽️ 21:45: «Осер» — «ПСЖ», Лига 1, 36-й тур

Интрига: «ПСЖ» возьмёт титул на глазах у президента?

Удивительно, но после 35 туров парижане не оформили чемпионство. Однако могут сделать это после встречи с «Осером» – достаточно победить. Дополнительный импульс команде должен дать приезд президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Босс уже в Париже и принял участие в подписании нового контракта с Маркиньосом. А теперь надеется вживую запечатлеть триумф «ПСЖ».

«Осер» — «ПСЖ» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

🏒 22:00: «Вегас» — «Даллас», НХЛ — плей-офф, финал Западной конференции, второй матч

Интрига: поможет ли лучшая тройка плей-офф сравнять счёт в серии?

Звено Робертсон — Хинц — Павелски оформило все шайбы «Старз» в первом матче: правда, один раз к ним в качестве шестого полевого присоединился Джейми Бенн. Финн после 1+2 утвердился в роли лучшего бомбардира плей-офф, и из оставшихся в плей-офф игроков поспорить пока может только Мэттью Ткачук. Однако «Даллас» проиграл первый матч в серии в овертайме — и любопытно, что команда Питера Дебура так начинала и противостояния с «Миннесотой» и «Далласом». Получится ли у «звёзд» и в этот раз отыграться?