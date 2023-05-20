Медведев победил Циципаса и вышел в финал Рима! Матч шёл 6 часов с паузами

В субботу, 20 мая, на «Мастерсе» в Риме у мужчин проходили полуфинальные матчи. В нижней половине сетки участниками противостояния стали третья ракетка мира Даниил Медведев, получивший на турнире третий номер посева, и грек Стефанос Циципас (5). На пути к полуфиналу Медведев, сыгравший четыре матча, за всё это время отдал соперникам лишь один сет. Россиянину пришлось отыгрываться в матче третьего круга с Бернабе Сапата-Миральесом. А вот Эмиля Руусувуори, Александра Зверева и Янника Ханфмана Даниил обыгрывал в двух партиях. Циципас же и вовсе обошёлся без проигранных сетов. Его жертвами стали Нуну Боргес, Лоренцо Сонего, Лоренцо Музетти и Борна Чорич.

Медведев и Циципас часто пересекаются на турнирах. До сегодняшнего полуфинала они уже успели 11 раз сыграть между собой. Семь из этих матчей выиграл россиянин. Первые пять встреч остались за Даниилом, однако затем его соперник сократил отставание. Если же отдельно рассмотреть их очные матчи на грунте, то тут было равенство — 1-1. Четыре года назад в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло Медведев победил в трёх сетах, а четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021 остался за Циципасом, выигравшим все три партии в том матче.

Кроме того, противостояние Даниила и Стефаноса регулярно выходит за рамки тенниса как такового. Подробнее об этом — в нашем материале.

Медведев перед очередным матчем с Циципасом отдал должное сопернику, хотя заверил при этом, что собирается победить. «В последние годы Стефанос зарекомендовал себя как один из трёх-четырёх лучших игроков на грунте. Так что я определённо не отношу себя к числу фаворитов. Но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо. Так что, если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, я уверен, моему сопернику придётся несладко. Именно этого я и хочу добиться. Так что я надеюсь пройти дальше, выиграть ещё два матча», — сказал россиянин на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Циципас же подметил прогресс в игре оппонента на грунте. Ранее Медведев лишь раз доходил до полуфинала грунтового «Мастерса», и было это в Монте-Карло в 2019 году. «Я хорошо себя чувствую на корте, независимо от того, ночная это сессия или дневная. И я действительно надеюсь проявить себя с лучшей стороны в поединке с ним. Я чувствую, что он играет лучше, чем в предыдущие годы», — цитирует грека пресс-служба ATP.

Даниил Медведев Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков полагал, что Циципасу будет тяжело, поскольку Медведев нацелился на титул. «Медведев сейчас в такой кондиции и форме, что Циципасу будет очень тяжело. Но Стефанос хорошо играет на грунте. Если брать Даниила на турнирах в Монте-Карло и Мадриде, то он был не совсем тем Медведевым, который до этого хотел выиграть четыре финала. Сейчас мы видим другого Даню. Если брать настроение, которое было у Даниила в Монте-Карло и Мадриде, то складывалось ощущение, что ему было до лампочки. Но в Риме он настроен победить», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина верила в Медведева, несмотря на то что у Циципаса, по её словам, есть преимущество на грунте. «В матче на грунте чуть больше преимущества будет у Циципаса, потому что на этом покрытии у него лучше результаты. Однако у Даниила со Стефаносом происходит достаточно длительное противостояние. На грунте всё будет решаться лучшей подачей и игрой на решающих очках. Даня очень здорово двигается по корту. Но у Стефаноса достаточно академичная игра с резаными и укороченными — это чуть больше подходит под грунтовые покрытия. Будет интересный матч. Медведев не перестаёт удивлять всех в этом году. Я верю в Даню. Сейчас он готов выиграть свой первый «Мастерс» на грунте», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Стефанос Циципас Фото: Alex Pantling/Getty Images

Матч начался позже, чем планировалось, — не только из-за трёхсетового первого полуфинала, о котором чуть ниже, но и из-за того, что перед стартом начал накрапывать лёгкий дождь. Медведев начал встречу с того, что в первом же гейме сделал брейк. После этого россиянин какое-то время контролировал ход событий, защищая свою подачу и позволяя Циципасу брать свою, однако в восьмом гейме грек заработал двойной брейк-пойнт и восстановил равновесие — 4:4. После этого матч был приостановлен из-за дождя.

Пауза продолжалась почти два часа, но наконец теннисисты вернулись на корт, и игра продолжилась. Увы, ненадолго: Циципас взял гейм на подаче, после чего судья на вышке вновь решил приостановить встречу. Вторая пауза длилась более полутора часов, и отдых, похоже, больше пошёл на пользу Медведеву, который взял три гейма подряд. Сперва россиянин сравнял счёт, затем сделал брейк, а в 12-м гейме заработал тройной сетбол на подаче и со второй попытки реализовал его — 7:5.

Второй сет Медведев также начал с брейка. Как и в первом сете, Циципас смог отыграться, только не в восьмом гейме, а в шестом — так счёт стал 3:3. После этого соперники взяли ещё по два гейма на подаче, а в 11-м гейме россиянин сделал ключевой брейк. Подавая на матч при счёте 6:5, россиянин вышел на двойной матчбол и сразу использовал его — 7:5, 7:5. После решающего розыгрыша Даниил исполнил необычный победный танец, полуприсев, после чего побежал пожимать сопернику руку. С учётом пауз матч растянулся на шесть с небольшим часов, а вот игровое время составило 1 час 47 минут.

Вот так Медведев впервые в карьере вышел в финал грунтового «Мастерса». Соперником россиянина по финалу станет 20-летний датчанин Хольгер Руне, который ранее в этот день обыграл норвежца Каспера Рууда. В первом сете брейк-пойнты были только у Рууда, но в шестом гейме он не реализовал тройной брейк-пойнт. Однако на тай-брейке норвежец оказался сильнее — 7:2. Во втором сете Рууд сделал брейк в середине партии, но в восьмом гейме Руне, взяв незадолго до этого медицинский тайм-аут, ответил ему тем же — 4:4. В девятом гейме датчанин отыграл два брейк-пойнта (то есть два скрытых матчбола!), а затем под ноль взял подачу соперника — 6:4. В третьем сете Хольгер дожал соперника, дважды взяв его подачу, причём второй раз — в последнем гейме, и оформил волевую победу — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

Финал Руне — Медведев состоится 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».