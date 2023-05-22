Продажа теннисного центра и футбольная активность. Джокович празднует 36-й день рождения

22 мая один из самых ярких спортсменов современности, сербский теннисист Новак Джокович, отмечает свой 36-й день рождения. В преддверии очередного праздника подарок себе 22-кратный чемпион ТБШ сделать не смог, неожиданно уступив на этой неделе датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Что же происходит в последнее время в жизни знаменитого серба?

Удачное начало сезона и провалы на грунте

Новак стартовал в 2023 году с не самой лёгкой победы на Australian Open. По ходу турнира уроженец Белграда испытывал проблемы со здоровьем, однако сумел побить ряд рекордов: он взял 10-й юбилейный австралийский мэйджор и сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству титулов на ТБШ. Сейчас в активе двух теннисных героев нынешнего столетия по 22 титула на «Шлемах».

Затем Джокович взял паузу, которая была связана не только с восстановлением после тяжёлого Открытого чемпионата Австралии, но и с невозможностью въехать на территорию США для участия в турнирах (да-да, в Америке на тот момент всё ещё действовали правила для невакцинированных от COVID-19). Время возвращаться к соревновательной практике пришло на грунтовом «тысячнике» в Монте-Карло. Перед стартом один из представителей «Большой тройки» заявил, что сейчас подходит к выбору турниров очень избирательно, выступая лишь там, где хочет достичь пика формы.

Весенняя часть отрезка сезона на глиняном покрытии у Новака не задалась. В Монте-Карло он дошёл лишь до 1/8 финала, где уступил Лоренцо Музетти, а в Баня-Луке сенсационно проиграл соотечественнику Душану Лайовичу. Проблемы появились уже в Монако. Представители СМИ сообщали, что на тренировке с Маттео Берреттини серб в буквальном смысле корчился от боли после некоторых ударов. В итоге на проигранный впоследствии поединок с Музетти 22-кратный чемпион «Шлемов» вышел в специальном фиксирующем рукаве на правой руке.

«Если честно, ощущения после такой игры ужасные. Но я его поздравляю. Он был стабилен в важных эпизодах, вот и всё. Это всё, что я могу сказать. Удачи ему. Больше я ничего не могу сказать. Я в порядке, всё хорошо. Поздравляю его. Мы идём дальше.

Не считаю это катастрофой, но у меня плохое настроение, потому что я проиграл. Вот и всё. Поздравляю соперника. Я иду дальше. У меня был не лучший день, поэтому я не в настроении говорить», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции с Лоренцо.

В итоге на следующем турнире в Боснии именитый теннисист первый матч провёл в том же рукаве, а во втором уступил без него. Затем с «Мастерса» в Мадриде Джокович и вовсе снялся – официально именно из-за травмы локтя.

«Тысячник» в Риме (один из любимых турниров Новак – выигрывал его шесть раз) серб сыграл также неудовлетворительно для себя, дойдя лишь до четвертьфинальной стадии. Для игрока с максимальными амбициями уже второе подряд поражение от юного дарования Руне может больно ударить по самолюбию. Вот как сам серб оценивал неудачу в этом матче.

«Наверное, я никогда не играл в таком холодном и влажном Риме. Не помню, чтобы когда-нибудь столько дней подряд шёл дождь. В таких условиях пробить его очень сложно. Он очень быстрый, прекрасно читает игру. Очень талантливый, динамичный, разносторонний игрок. Сегодня он был лучше. Большую часть матча играл лучше меня. И я плохо начал третий сет. В этот момент матч повернулся в его пользу. Он сдержал нервы и заслуженно победил», — сказал шестикратный чемпион соревнований в столице Италии на послематчевой пресс-конференции.

Новак Джокович на пресс-конференции Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Стоит отметить, что с 2007 года Джокович обязательно добирается до 1/4 финала в столице Италии – шесть раз завоевал при этом титул, ещё столько же проиграл в финале и однажды уступил в 1/2 финала. Но вряд ли серба удовлетворит то, что он на удобном для себя турнире прошёлся в этом году по нижней границе своих результатов. Ведь хуже было только в 2006 году, когда юный серб, которому тогда было лишь 18, занимал 67-е место в мужской мировой табели о рангах и уступил в финальном раунде квалификации Фабио Фоньини.

Продажа теннисного центра и благотворительный матч

На фоне неприятности, случившейся в Риме, фанаты своего кумира были ошарашены ещё одной новостью: спортсмен по неизвестным причинам закрыл свой теннисный центр в Белграде. Компания «Tara 2016», принадлежащая 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» и его жене Елене, приняла решение вернуть землю и сооружения, на которых до этого располагался теннисный центр «Новак», властям Белграда.

«Мы долго принимали это непростое решение – спустя 10 лет прекратить работу и вернуть управление землёй, сооружениями городу. В этом месте тренировались десятки тысяч детей. Мы организовали здесь семь международных турниров ATP, один турнир WTA, получили лучшие оценки за организацию. Гордимся этим. Совет директоров нашей компании сосредоточит своё внимание на новых проектах, некоторые из которых будут продолжать заниматься теннисным развитием детей и молодёжи. Об этом общественность будет своевременно проинформирована», — говорится в заявлении компании.

Но Новак не унывает. Недавно стало известно, что представитель Big-3 сыграет в матче World Stars Football Match 2023 против звезды Формулы-1 Шарля Леклера. Традиционный футбольный благотворительный матч World Stars с участием знаменитостей и звёзд спорта пройдёт 23 мая, незадолго до Гран-при Формулы-1 в Монако. Серб будет выступать за команду звёзд вместе с чемпионкой мира по водным лыжам Лизой Баттальей и экс-игроками из мира футбола Флавио Ромой, Фредериком Дею, Клодом Пюэлем, Себастьеном Пересом, Грегом Кампи. Джокович сразится со звездой Формулы-1 Шарлем Леклером («Феррари»), к которому присоединятся его друзья Пьер Гасли («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и многие другие.

При этом любовь Новака к спорту не ограничивается его личным участием в различных активностях. В середине мая первая ракетка мира решил поддержать «Милан» на матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» в качестве «простого» болельщика. Серб поприсутствовал на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» во время первой игры соперников на этой стадии, яро поддерживая «россонери».

«Привет, Новак Джокович», — подписали фотографию Джоковича в пресс-службе «Милана».

Джокович решил поддержать «Милан» на матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» Фото: ФК «Милан»

При этом околофутбольные новости вокруг лидера мирового рейтинга ATP продолжились на Апеннинах и далее. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после просмотра стартового матча Новака на турнире серии «Мастерс» в Риме подошёл к игроку за автографом. Момент попал в объективы камер. Моуринью попросил Джоковича подписать его бейсболку. После того как Новак выполнил просьбу, легенды спорта обнялись.

Жозе Моуринью и Новак Джокович Фото: Пресс-служба турнира в Риме

Поспособствует ли чрезмерная активность серба в последнее время удачным выступлениям на «Ролан Гаррос» — 2023? Ответ на этот вопрос даст лишь время. Самое главное, чтобы серб, который начнёт выступления в Париже в ранге уже 36-летнего спортсмена, дарил свою любовь нам на корте и вне его. А мы лишь хотим пожелать Новаку здоровья и всяческих побед на его ещё долгом жизненном пути!