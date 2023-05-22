«Неземной теннис, лучший матч в карьере!» Бурная реакция на триумф Медведева в Риме

До сих пор не верится, что Даниил Медведев смог завоевать титул на «Мастерсе» в Риме. В мастерстве россиянина уже давным-давно никто не сомневается, но никуда не уйти от того, что грунт никогда не был и не будет его любимым покрытием. До нынешнего турнира на счету Медведева был всего один выход в финал грунтового турнира, да и тот безуспешный: в Барселоне-2019 Доминик Тим обыграл Даниила со счётом 6:4, 6:0.

Для сравнения, на харде у россиянина 18 титулов. В Риме же у Медведева перед сезоном-2023 и вовсе была ужасная статистика: три поражения в трёх матчах. А в этот раз его словно подменили: шесть побед в шести играх! По ходу турнира Даниил обыграл таких известных мастеров грунта, как Александр Зверев и Стефанос Циципас. А в финале на оссиянина нарвался 20-летний датчанин Хольгер Руне — 7:5, 7:5 в пользу Медведева.

Что сказали участники финала после матча

По словам Медведева, сам он не верил, что ему удастся победить. «Я всегда хочу верить в себя, но действительно не верил, что выиграю «Мастерс» на грунте. Всегда ждал возможности сыграть на грунте, но после моего первого матча на этой неделе чувствовал себя потрясающе. Я очень рад показать себе и всем остальным, что могу хорошо играть на грунте», — сказал Даниил в интервью на корте после матча. И добавил, что даже теперь не станет любить грунт так, как хард: «Не скажу, что я полюбил грунт. Хард – моя единственная любовь… в теннисе. Но определённо сейчас люблю грунт намного больше».

Руне признал, что Медведев проводит потрясающий сезон. «Я хочу поздравить Даниила. Ты потрясающе играешь в этом сезоне и сегодня выиграл свой первый титул на грунте», — сказал он в интервью на корте.

Как теннисный мир отреагировал на победу Медведева

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина порадовалась, что этот титул должен добавить Медведеву уверенности перед «Ролан Гаррос». «Даня — молодец. Он не перестаёт всех удивлять. Видно, что человек прогрессирует, несмотря на то что грунт — не самое любимое покрытие. Однако он научился на нём играть и нашёл ключи к своим соперникам. Потрясающая победа с такими двумя сильным соперниками в полуфинале и финале. Мне кажется, перед «Ролан Гаррос» это потрясающая уверенность и очень нужная победа. Переступить через себя выиграть титул на таком покрытии, где долгое время не получалось, это говорит о многом», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков остался в восхищении от увиденного. «Медведев сейчас в такой форме, что его крайне тяжело обыграть любому теннисисту. Даня играл в неземной теннис. У него есть шансы на «Ролан Гаррос». Если он так продолжит играть, то будет одним из фаворитов. Медведев очень хорошо справлялся со скоростью Руне. Хольгер начинает обострять, а игроки не справляются — Джокович после этого развалился. Даже после 3:5 от Руне не было фактов, что будет третий сет. Даня здорово отыгрался. Быть в финале Рима — это такое наслаждение и удовольствие. Я играл в финале Рима. Жаль, что не выиграл. Если говорить о качестве, то финал «Мастерса» в Риме — лучший матч в карьере Медведева. Это очень хорошая победа», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Руне. «Кидали туда-сюда — Медведев перекидал Руне. Даниил заставил Хольгера играть в удобном для себя темпе. Руне — молодой парень, и, когда они рубятся друг с другом, молодыми ребятами, этот темп поддерживают. Но Руне ещё сыроват как игрок, поэтому он не умеет навязывать свой ритм, который был бы неудобен Медведеву. Даня втянул его в свою игру. Он сам говорил, что на протяжении всего турнира чувствует себя комфортно на римских кортах. Даня играл почти без ошибок, хорошо подавал. Концовку Медведев отыграл без права на ошибку», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский заявил, что теперь Медведев — один из фаворитов «Ролан Гаррос». «Молодец! Поздравляю Даниила. Великолепная игра и надёжный теннис, который на сегодняшний день является одним из лучших по своему качеству. Даниила очень сложно обыграть. Он делает мало ошибок и все элементы выполняет очень хорошо. Конечно же, Медведев будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников был предельно лаконичен. «Вполне заслуженно», — написал он в соцсетях, комментируя новость о титуле Медведева.

Патрик Муратоглу, экс-тренер 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс, включил Даниила в число специалистов по игре на грунте. «Поздравляю, Даниил, тебя и твою команду! Ты стал настоящим грунтовым специалистом. Увидимся в Париже», — написал он в своих соцсетях.

Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер высказался поэтически. «Мои поздравления императору Рима», — написал он в соцсетях, обращаясь к Медведеву.

«Фаворит «Ролан Гаррос»? Я люблю теннис!» — так прокомментировал титул Даниила журналист Жозе Моргадо.

«Медведев впервые в карьере берёт много крупных титулов в начале сезона. Обычно он здорово выступает во второй половине сезона», — заметил журналист Бен Ротенберг.