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Чемпионы «Ролан Гаррос», кто выигрывал Открытый чемпионат Франции, титулы у Надаля, Федерера, Джоковича, рейтинг

После Надаля! Лучшие чемпионы «Ролан Гаррос» — рейтинг сильнейших теннисистов
Александр Насонов
Чемпионы «Ролан Гаррос»
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Собрали всех спортсменов, кроме Рафаэля, выигравших Открытый чемпионат Франции, начиная с 1990-х. А кто лучший после него — решать вам.

В конце мая — начале июня в Париже (Франция) состоится «Ролан Гаррос», он же Открытый чемпионат Франции. Начиная с 1990-х годов XX века турнир выигрывали 14 теннисистов. Кто-то побеждал здесь неоднократно, а иные сильные теннисисты лишь по разу добивались успеха. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Важное уточнение: Рафаэль Надаль целых 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», и по этой причине мы решили вычеркнуть его из списка. Согласитесь, в Париже уроженец Манакора вне всяких рейтингов.

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Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие чемпионы «Ролан Гаррос»
Новак Джокович (Сербия) — 2016, 2021
Фото: Julian Finney/Getty Images
1 место

Новак Джокович (Сербия) — 2016, 2021

Джокович долгое время не мог выиграть «Ролан Гаррос», но в 2016-м наконец закрыл и этот пробел, обыграв в финале Энди Маррея. А пять лет спустя Новак одолел в финале Стефаноса Циципаса, отыгравшись с 0-2 по сетам и став первым и пока единственным в истории теннисистом, который как минимум дважды выигрывал каждый из ТБШ.

Густаво Куэртен (Бразилия)
Фото: Gary M Prior/Getty Images
2 место

Густаво Куэртен (Бразилия) — 1997, 2000—2001

Куэртен, будучи грунтовиком (хотя и на харде у него были яркие победы), все свои три титула ТБШ завоевал на «Ролан Гаррос». Впервые бразилец победил в Париже в 20-летнем возрасте, обыграв в финале двукратного чемпиона турнира Серхи Бругеру. А уже на стыке тысячелетий Густаво выстрелил дуплетом. В 2000-м в решающем матче ему уступил Магнус Норман, а в 2001-м — Алекс Корретха.

Роджер Федерер (Швейцария)
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
3 место

Роджер Федерер (Швейцария) — 2009

Единственная победа Маэстро на «Ролан Гаррос». Её могло и не быть, если бы Рафаэль Надаль сенсационно не проиграл Робину Сёдерлингу в четвёртом круге. Да и у самого Федерера возникли проблемы на той же стадии: в матче с Томми Хаасом он отыгрался с 0-2 по сетам. Затем была уверенная победа над Гаэлем Монфисом, драматичная — над Хуаном Мартином дель Потро (3:6, 7:6, 2:6, 6:1, 6:4), а в финале — над тем же Сёдерлингом в трёх сетах.

Евгений Кафельников (Россия)
Фото: Gary M Prior/Getty Images
4 место

Евгений Кафельников (Россия) — 1996

Первый из двух титулов ТБШ лучшего российского теннисиста 1990-х. Кафельников, получивший шестой номер посева, за весь турнир отдал соперникам один сет в семи матчах — в четвертьфинале с Рихардом Крайчеком. А вот Пит Сампрас в полуфинале и Михаэль Штих в финале не взяли у Евгения ни одной партии. Хотя решающий матч был напряжённым, о чём свидетельствует счёт — 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Кафельникова.

Андре Агасси (США)
Фото: Stu Forster/Getty Images
5 место

Андре Агасси (США) — 1999

Единственный парижский титул Агасси, который, напомним, выигрывал и все остальные ТБШ. Американец был посеян под 13-м номером, и с сеткой ему, надо сказать, немного повезло. Самый сложный матч, казалось, ожидал Андре в четвёртом круге — тогда он обыграл Карлоса Мойю (4), на тот момент действующего чемпиона турнира. Затем Агасси разгромил квалифаера Марсело Филиппини и в четырёх сетах обыграл Доминика Хрбаты, а в финале одержал сверхволевую победу над украинцем Андреем Медведевым — 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Стэн Вавринка (Швейцария)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
6 место

Стэн Вавринка (Швейцария) — 2015

В первых четырёх матчах на турнире Вавринка отдал соперникам лишь один сет. На решающих стадиях швейцарец доказал, что пребывал тогда в великолепной форме. В четвертьфинале Вавринка (8) в трёх сетах победил Роджера Федерера (2), в полуфинале оказался сильнее Гаэля Монфиса, а в финале обыграл самого Новака Джоковича — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Джим Курье (США)
Фото: Getty Images
7 место

Джим Курье (США) — 1991—1992

Курье вот уже более 30 лет удерживает крутой рекорд: он самый молодой в истории теннисист, выходивший в финалы всех четырёх ТБШ (22 года 11 месяцев). Именно в Париже американец взял свой первый мэйджор, победив в финале соотечественника Андре Агасси — 3:6, 6:4, 2:6, 6:1, 6:4. А год спустя Джим защитил титул, в трёх сетах обыграв в финале Петра Корду из Чехословакии.

Томас Мустер (Австрия)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
8 место

Томас Мустер (Австрия) — 1995

Для Мустера этот титул так и остался единственным на ТБШ. Но на том турнире австриец выступил выше всяких похвал. По большому счёту проблемы у него возникли лишь в четвертьфинале, когда пришлось отыгрываться в пятисетовом матче с Альбертом Костой. А всех остальных соперников, начиная со второго круга, в том числе Евгения Кафельникова в полуфинале и Майкла Чанга в финале, Томас обыграл в трёх партиях.

Серхи Бругера (Испания)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
9 место

Серхи Бругера (Испания) — 1993—1994

Бругера остановил победную поступь Джима Курье на «Ролан Гаррос». В финале-1993 испанец победил действующего на тот момент двукратного чемпиона Парижа — 6:4, 2:6, 6:2, 3:6, 6:3. А год спустя Серхи защитил титул, обыграв своего соотечественника Альберто Берасатеги. Эти титулы ТБШ так и остались единственными для Бругеры. На всех остальных мэйджорах он даже в четвертьфинал не выходил!

Карлос Мойя (Испания)
Фото: Gary M Prior/Getty Images
10 место

Карлос Мойя (Испания) — 1998

Мойе, имевшему 12-й номер посева, немного повезло с сеткой. До четвёртого круга включительно он сражался с обладателями уайлд-кард/квалифаерами. Самое серьёзное испытание ждало Карлоса в четвертьфинале — Марсело Риос (3) оказался обыгран в четырёх сетах. А дальше испанский теннисист обыграл Феликса Мантилью и Алекса Корретху, своих соотечественников, имевших ещё более низкий посев.

Хуан-Карлос Ферреро (Испания)
Фото: Clive Mason/Getty Images
11 место

Хуан-Карлос Ферреро (Испания) — 2003

Нынешний тренер Карлоса Алькараса пребывал в 2003-м на пике формы. В тот год он не только выиграл «Ролан Гаррос», но и дошёл до финала US Open, после чего стал первой ракеткой мира. В Париже самую сложную задачу перед Ферреро поставил Фернандо Гонсалес, которого испанец обыграл в четвертьфинале в пяти сетах. В финале он в трёх партиях победил голландца Мартина Феркерка, у которого ни до, ни после того турнира не было по-настоящему крупных успехов.

Гастон Гаудио (Аргентина)
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
12 место

Гастон Гаудио (Аргентина) — 2004

Гаудио мог демонстрировать элитный уровень тенниса только на грунте. Но всё равно никто не ожидал, что он выиграет «Ролан Гаррос». Теннисист, который даже не был сеяным, в четвертьфинале и в полуфинале не отдал Ллейтону Хьюитту (12) и Давиду Налбандяну (8) ни сета, а в финале одержал сверхволевую победу над соотечественником Гильермо Корией (3) — 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 (да-да, никаких тай-брейков в пятом сете!).

Альберт Коста (Испания)
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
13 место

Альберт Коста (Испания) — 2002

Коста — чистейший грунтовик, поэтому неудивительно, что свой единственный ТБШ он завоевал в Париже. Главную неожиданность испанец, имевший 20-й номер посева, преподнёс в четвертьфинале, обыграв в трёх сетах самого Густаво Куэртена, трёхкратного чемпиона «Ролан Гаррос». А затем были побеждены Гильермо Каньяс, Алекс Корретха и Хуан-Карлос Ферреро.

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