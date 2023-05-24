После Надаля! Лучшие чемпионы «Ролан Гаррос» — рейтинг сильнейших теннисистов

Собрали всех спортсменов, кроме Рафаэля, выигравших Открытый чемпионат Франции, начиная с 1990-х. А кто лучший после него — решать вам.

В конце мая — начале июня в Париже (Франция) состоится «Ролан Гаррос», он же Открытый чемпионат Франции. Начиная с 1990-х годов XX века турнир выигрывали 14 теннисистов. Кто-то побеждал здесь неоднократно, а иные сильные теннисисты лишь по разу добивались успеха. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Важное уточнение: Рафаэль Надаль целых 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», и по этой причине мы решили вычеркнуть его из списка. Согласитесь, в Париже уроженец Манакора вне всяких рейтингов.

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