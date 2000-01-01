Алиса и Медведев. После рождения дочери Даниил штампует титулы один за другим

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Даниил Медведев — лучший теннисный папа в мире
Даниил Медведев — лучший теннисный папа в мире
Спортсмен признался, что завоёвывает трофеи один за другим, чтобы порадовать маленькую Алису. После Рима на очереди «Ролан Гаррос»?
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Этот год обещает стать для Даниила Медведева незабываемым. Лидер Чемпионской гонки ATP рвётся к новым победам, но главное испытание ждёт его не на корте.
Этот год обещает стать для Даниила Медведева незабываемым. Лидер Чемпионской гонки ATP рвётся к новым победам, но главное испытание ждёт его не на корте.
Осенью 2022 года Медведев впервые стал отцом — супруга Даниила, Дарья, подарила ему прелестную дочку Алису, и теперь спортсмен примерил на себя новую роль ответственного родителя.
Осенью 2022 года Медведев впервые стал отцом — супруга Даниила, Дарья, подарила ему прелестную дочку Алису, и теперь спортсмен примерил на себя новую роль ответственного родителя.
Игрок был настроен оптимистично. «Появился ещё один человек, ради которого буду стараться делать всё возможное», — признался он и своё слово сдержал.
Игрок был настроен оптимистично. «Появился ещё один человек, ради которого буду стараться делать всё возможное», — признался он и своё слово сдержал.
С начала 2023 года Медведев выиграл несколько престижных турниров в Роттердаме, Катаре, Дубае и Майами, а также блеснул на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Теперь на очереди «Ролан Гаррос»!
С начала 2023 года Медведев выиграл несколько престижных турниров в Роттердаме, Катаре, Дубае и Майами, а также блеснул на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Теперь на очереди «Ролан Гаррос»!
У Даниила огромная мотивация, чтобы развиваться дальше. По его словам, он готов много работать, чтобы его дочь больше улыбалась. Однажды он рассказал, как Алиса отреагировала на победу в Роттердаме.
У Даниила огромная мотивация, чтобы развиваться дальше. По его словам, он готов много работать, чтобы его дочь больше улыбалась. Однажды он рассказал, как Алиса отреагировала на победу в Роттердаме.
«Жена сказала мне, что, когда я давал интервью на корте, она поднесла мою четырёхмесячную дочь к телевизору, и та начала улыбаться и смеяться, так что я надеюсь, что она делает это и сейчас», — говорил он.
«Жена сказала мне, что, когда я давал интервью на корте, она поднесла мою четырёхмесячную дочь к телевизору, и та начала улыбаться и смеяться, так что я надеюсь, что она делает это и сейчас», — говорил он.
Несмотря на невероятно плотный график, Медведев успевает уделять время семье и старается как можно чаще брать своих родных на соревнования. Ну разве он не лучший теннисный папа в мире?
Несмотря на невероятно плотный график, Медведев успевает уделять время семье и старается как можно чаще брать своих родных на соревнования. Ну разве он не лучший теннисный папа в мире?
«Я играл в Дохе и Дубае только вечером, поэтому ни разу не видел, как она спит. Провожу с ней утро, всё весело и легко, а потом вижу её на следующее утро, потому что так поздно заканчиваю», — делился Даниил.
«Я играл в Дохе и Дубае только вечером, поэтому ни разу не видел, как она спит. Провожу с ней утро, всё весело и легко, а потом вижу её на следующее утро, потому что так поздно заканчиваю», — делился Даниил.
В Монте-Карло теннисист провёл крестины Алисы, выбрав её крёстным отцом своего друга и коллегу Андрея Рублёва. В Риме же спортсмен отпраздновал с. дочерью и женой победу на ещё одном турнире.
В Монте-Карло теннисист провёл крестины Алисы, выбрав её крёстным отцом своего друга и коллегу Андрея Рублёва. В Риме же спортсмен отпраздновал с. дочерью и женой победу на ещё одном турнире.
«Не буду лукавить. Чем больше у тебя возможностей путешествовать с поддержкой, тем легче быть отцом, когда выступаешь в туре. Наша малышка очень спокойная. Она спит как взрослая, поэтому мы можем выспаться. Она такой славный ребёнок», — счастью Даниила нет предела!
«Не буду лукавить. Чем больше у тебя возможностей путешествовать с поддержкой, тем легче быть отцом, когда выступаешь в туре. Наша малышка очень спокойная. Она спит как взрослая, поэтому мы можем выспаться. Она такой славный ребёнок», — счастью Даниила нет предела!
Алиса и Медведев. После рождения дочери Даниил штампует титулы один за другим
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