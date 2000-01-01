Алиса и Медведев. После рождения дочери Даниил штампует титулы один за другим

Даниил Медведев — лучший теннисный папа в мире
Спортсмен признался, что завоёвывает трофеи один за другим, чтобы порадовать маленькую Алису. После Рима на очереди «Ролан Гаррос»?
Этот год обещает стать для Даниила Медведева незабываемым. Лидер Чемпионской гонки ATP рвётся к новым победам, но главное испытание ждёт его не на корте.
Осенью 2022 года Медведев впервые стал отцом — супруга Даниила, Дарья, подарила ему прелестную дочку Алису, и теперь спортсмен примерил на себя новую роль ответственного родителя.
Игрок был настроен оптимистично. «Появился ещё один человек, ради которого буду стараться делать всё возможное», — признался он и своё слово сдержал.
С начала 2023 года Медведев выиграл несколько престижных турниров в Роттердаме, Катаре, Дубае и Майами, а также блеснул на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Теперь на очереди «Ролан Гаррос»!
У Даниила огромная мотивация, чтобы развиваться дальше. По его словам, он готов много работать, чтобы его дочь больше улыбалась. Однажды он рассказал, как Алиса отреагировала на победу в Роттердаме.
«Жена сказала мне, что, когда я давал интервью на корте, она поднесла мою четырёхмесячную дочь к телевизору, и та начала улыбаться и смеяться, так что я надеюсь, что она делает это и сейчас», — говорил он.
Несмотря на невероятно плотный график, Медведев успевает уделять время семье и старается как можно чаще брать своих родных на соревнования. Ну разве он не лучший теннисный папа в мире?
«Я играл в Дохе и Дубае только вечером, поэтому ни разу не видел, как она спит. Провожу с ней утро, всё весело и легко, а потом вижу её на следующее утро, потому что так поздно заканчиваю», — делился Даниил.
В Монте-Карло теннисист провёл крестины Алисы, выбрав её крёстным отцом своего друга и коллегу Андрея Рублёва. В Риме же спортсмен отпраздновал с. дочерью и женой победу на ещё одном турнире.
«Не буду лукавить. Чем больше у тебя возможностей путешествовать с поддержкой, тем легче быть отцом, когда выступаешь в туре. Наша малышка очень спокойная. Она спит как взрослая, поэтому мы можем выспаться. Она такой славный ребёнок», — счастью Даниила нет предела!
Алиса и Медведев. После рождения дочери Даниил штампует титулы один за другим
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