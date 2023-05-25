Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2023! Кто встанет на пути Медведева и Алькараса? LIVE!

В воскресенье в Париже стартует 122-й по счёту «Ролан Гаррос». А за пару дней до начала соревнований в торжественной обстановке пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Даниил Медведев, которые получили первый и второй номера посева соответственно, возглавили свои половины сеток. Кто же им достанется в соперники? Кто может помешать испанцу и россиянину встретиться в финале? Даниил и Карлос ударно провели предварительную часть грунтового сезона. Алькарас завоевал титулы в Барселоне и Мадриде и перед стартом турнира в Париже стал первой ракеткой мира. Медведев же впервые в карьере взял титул на грунте. И это был «Мастерс» в Риме.
Вот уже стали известны первые победители финала квалификации. 16-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла в 3-м раунде отборочного турнира у колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано. Так Мирра впервые в карьере пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Совсем скоро по результатам жеребьёвки мы узнаем, кто станет её первой соперницей.
У женщин в топ-16 посева тоже есть три россиянки.
1. Свёнтек (Польша)
2. Соболенко (Беларусь)
3. Пегула (США)
4. Рыбакина (Казахстан)
5. Гарсия (Франция)
6. Гауфф (США)
7. Жабер (Тунис)
8. Саккари (Греция)
9. Касаткина (Россия)
10. Квитова (Чехия)
11. В. Кудерметова (Россия)
12. Бенчич (Швейцария)
13. Крейчикова (Чехия)
14. Хаддад-Майя (Бразилия)
15. Самсонова (Россия)
16. Кар. Плишкова (Чехия)
Вот как выглядит топ-16 посева у мужчин на «Ролан Гаррос» — 2023. Среди них – три россиянина.
1. Алькарас (Испания)
2. Медведев (Россия)
3. Джокович (Сербия)
4. Рууд (Норвегия)
5. Циципас (Греция)
6. Руне (Дания)
7. Рублёв (Россия)
8. Синнер (Италия)
9. Фритц (США)
10. Оже-Альяссим (Канада)
11. Хачанов (Россия)
12. Тиафо (США)
13. Хуркач (Польша)
14. Норри (Великобритания)
15. Чорич (Хорватия)
16. Пол (США)
Напомним, что турнир пропускает 14-кратный победитель турнира, в том числе и прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль.
Начало в 15:00 мск
Начало жеребьёвки намечено на 15:00 по московскому времени.
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