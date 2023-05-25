Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2023! Кто встанет на пути Медведева и Алькараса? LIVE!

В четверг определяются сетки главного грунтового турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

В воскресенье в Париже стартует 122-й по счёту «Ролан Гаррос». А за пару дней до начала соревнований в торжественной обстановке пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Даниил Медведев, которые получили первый и второй номера посева соответственно, возглавили свои половины сеток. Кто же им достанется в соперники? Кто может помешать испанцу и россиянину встретиться в финале? Даниил и Карлос ударно провели предварительную часть грунтового сезона. Алькарас завоевал титулы в Барселоне и Мадриде и перед стартом турнира в Париже стал первой ракеткой мира. Медведев же впервые в карьере взял титул на грунте. И это был «Мастерс» в Риме.