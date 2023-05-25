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Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2023, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Рублёв, Соболенко, Рыбакина

Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2023! Кто встанет на пути Медведева и Алькараса? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2023. LIVE!
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В четверг определяются сетки главного грунтового турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

В воскресенье в Париже стартует 122-й по счёту «Ролан Гаррос». А за пару дней до начала соревнований в торжественной обстановке пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Даниил Медведев, которые получили первый и второй номера посева соответственно, возглавили свои половины сеток. Кто же им достанется в соперники? Кто может помешать испанцу и россиянину встретиться в финале? Даниил и Карлос ударно провели предварительную часть грунтового сезона. Алькарас завоевал титулы в Барселоне и Мадриде и перед стартом турнира в Париже стал первой ракеткой мира. Медведев же впервые в карьере взял титул на грунте. И это был «Мастерс» в Риме.

Начало в 15:00 мск
Live Даниил Сальников

Вот уже стали известны первые победители финала квалификации. 16-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла в 3-м раунде отборочного турнира у колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано. Так Мирра впервые в карьере пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Совсем скоро по результатам жеребьёвки мы узнаем, кто станет её первой соперницей.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
25 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
84
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		4  
7 10 		6  
         
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
14:11 Даниил Сальников

У женщин в топ-16 посева тоже есть три россиянки.

Топ-16 посева «Ролан Гаррос». Женщины:
1. Свёнтек (Польша)
2. Соболенко (Беларусь)
3. Пегула (США)
4. Рыбакина (Казахстан)
5. Гарсия (Франция)
6. Гауфф (США)
7. Жабер (Тунис)
8. Саккари (Греция)
9. Касаткина (Россия)
10. Квитова (Чехия)
11. В. Кудерметова (Россия)
12. Бенчич (Швейцария)
13. Крейчикова (Чехия)
14. Хаддад-Майя (Бразилия)
15. Самсонова (Россия)
16. Кар. Плишкова (Чехия)
13:32 Даниил Сальников

Вот как выглядит топ-16 посева у мужчин на «Ролан Гаррос» — 2023. Среди них – три россиянина.

Топ-16 посева «Ролан Гаррос». Мужчины:
1. Алькарас (Испания)
2. Медведев (Россия)
3. Джокович (Сербия)
4. Рууд (Норвегия)
5. Циципас (Греция)
6. Руне (Дания)
7. Рублёв (Россия)
8. Синнер (Италия)
9. Фритц (США)
10. Оже-Альяссим (Канада)
11. Хачанов (Россия)
12. Тиафо (США)
13. Хуркач (Польша)
14. Норри (Великобритания)
15. Чорич (Хорватия)
16. Пол (США)
13:13 Даниил Сальников

Напомним, что турнир пропускает 14-кратный победитель турнира, в том числе и прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль.

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13:00 Даниил Сальников

Начало в 15:00 мск

Начало жеребьёвки намечено на 15:00 по московскому времени.

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