Путь Медведева к финалу с Алькарасом. Итоги жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2023

В четверг, 25 мая, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток Открытого чемпионата Франции, также известного как «Ролан Гаррос». В мужском одиночном разряде главные надежды России связаны со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. Чемпион US Open 2021 года пребывает в прекрасной форме: так, на минувшей неделе он впервые в карьере завоевал титул на грунте, причём сразу на «Мастерсе» — в Риме. С кем же ему предстоит играть на «Ролан Гаррос»?

Медведев, будучи вторым сеяным, автоматически попал в нижнюю половину сетки. Это означает, что с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом он может встретиться только в финале. Пока неизвестно, кто будет соперником Даниила по первому кругу, — им окажется либо победитель квалификации, либо лаки-лузер. Если предположить, что россиянин будет уверенно идти по сетке и что другие сеяные также не будут выбывать (либо проигрывать теннисистам с более высоким номером посева), получается следующая картина. Во втором круге Даниилу достанется победитель противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина), в третьем — японец Йосихито Нисиока (27), в четвёртом — хорват Борна Чорич (15), в четвертьфинале — итальянец Янник Синнер (8), а в полуфинале — норвежец Каспер Рууд (4). С Нисиокой Медведев играл лишь раз и одержал победу, а вот с Чоричем у него отрицательный баланс — 3-4. Синнер же и Рууд (особенно первый) являются его клиентами — 6-0 и 3-0 в пользу Даниила соответственно.

А вот какой путь намечается у Алькараса. Испанец, как и Медведев, ещё не знает имени первого соперника, а во втором круге может сыграть либо с американцем Кристофером О'Коннеллом, либо с японцем Таро Дэниэлом. В третьем круге Карлоса, не исключено, ожидает канадец Денис Шаповалов (26), в четвёртом — британец Кэмерон Норри (14), в четвертьфинале — Стефанос Циципас (5), а в полуфинале — 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (3). У серба, к слову, вырисовывается вот какая сетка: сперва он сыграет с американцем сербского происхождения Александаром Ковачевичем, а затем, если будет побеждать, его соперниками могут стать Мартон Фучович — Уго Гренье (второй круг), Алехандро Давидович-Фокина (третий круг), Хуберт Хуркач (четвёртый круг) и Андрей Рублёв (четвертьфинал).

Что касается женской сетки, то вот какие противостояния могут образоваться в четвертьфиналах (если опять-таки исключить возможные провалы фаворитов):

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 6)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Онс Жабер (Тунис, 7)

Мария Саккари (Греция, 8) — Джессика Пегула (США, 3)

Каролин Гарсия (Франция, 5) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Первые две позиции были закреплены за Игой Свёнтек и Ариной Соболенко ещё до начала жеребьёвки. Главная интрига заключалась в том, в чью половину попадёт Елена Рыбакина, третья представительница «Большой тройки» современного женского тенниса. Не повезло (или, наоборот, повезло — зависит от точки зрения) Свёнтек — её ожидает потенциальный полуфинал с Рыбакиной. А вот «нижний» полуфинал, если на турнире не будет неожиданностей, составят Соболенко и Джессика Пегула.

Что касается первой ракетки России Дарьи Касаткиной (9), то её потенциальной соперницей по третьему кругу может стать чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (17), а по четвёртому — Гарсия. А Вероника Кудерметова (11), если будет уверенно идти по сетке, в третьем круге может сыграть с финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис (20), а в четвёртом — с Гауфф.