5 избранных матчей пятницы: наши пробиваются на «Ролан Гаррос» и встреча топов Первой лиги

События на завтра, 26 мая: «Алания» и «Балтика» — лучшие в атаке, зато их матч ничего не решает, а «Селтикс» заходят на исторический камбэк.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, финал Запада, четвёртый матч

Интрига: «Вегас» выйдет в свой второй финал за шесть лет существования клуба?

Финалы конференций в НХЛ развиваются симметрично. «Флорида» на Востоке уже решила задачу по выходу в главную серию года, пройдя «Каролину» со счётом 4-0. На Западе «Вегас» ведёт 3-0 и может оформить путёвку в финал уже в ближайшем матче. «Далласу» отступать некуда, но и ресурсов на спасение или хотя бы на продление сезона на пару дней тоже не осталось.

«Вегас» ведёт 3-0 и может оформить путёвку в финал уже в ближайшем матче: Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, пятый матч

Интрига: «Селтикс» собираются стать первой командой в истории НБА, победившей в серии, проигрывая 0-3

В прошлой игре подопечные Джо Маззуллы наконец одержали первую победу в серии, сделав счёт 1-3. Сам Маззулла признавался, что не смог найти подхода к своим ребятам, но, видимо, с этой проблемой он уже разобрался. Здесь интересны два момента. Первый — продолжит ли Маззулла делать ставку на звёздный дуэт Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Второй — какой ответ и корректировки после проигрыша нам предложит Эрик Споэльстра, ведь идеи наставника «Майами» заслуживают отдельных статей для анализа.

«Селтикс» могут стать первыми в НБА. кто отыграется с 0-3 Фото: Megan Briggs/Getty Images

🎾 12:00*: Аслан Карацев (67, Россия) — Николас Морено-Де-Альборан (187, США), «Ролан Гаррос» — квалификация, финал

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: пробьётся ли Карацев в первый раунд грунтового ТБШ

Аслан прибивается к грунту! В 10 последних матчах на этом покрытии он проиграл однажды – в финале «Мастерса» в Мадриде. Карацев не стал рисковать перед квалификацией «Ролан Гаррос» – пропустил Рим. И не прогадал, важно было сохранить свежесть и не получить травму. Именно здоровье не даёт ему последние 1,5 года играть на отличном уровне Аustralian Оpen — 2021. Сейчас, по словам самого Карацева, он залечил болячки и наладил передвижение, что важно на грунте. Отсюда такие неплохие результаты – маячит первый круг второго ТБШ в году.

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 12:00*: Эрика Андреева (147, Россия) — Ольга Данилович (104, Сербия), «Ролан Гаррос» — квалификация, финал

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: увидим ли мы обеих сестёр Андреевых в основе грунтового ТБШ

О себе на весь мир уже заявила младшая сестра Эрики — 16-летняя Мирра впервые вышла в основную сетку взрослого «РГ». Этот же результат попробует показать Андреева-старшая. 18-летняя теннисистка в шаге от второго появления в основе ТБШ после USO-2022. Там она в упорной борьбе уступила двукратной чемпионке «Шлема» Петре Квитовой. Пока на грунте в этом сезоне Эрика не показывает больших результатов, но успех сестры может её замотивировать.

Эрика Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

⚽️ 18:00: «Алания» — «Балтика», Первая лига, 33-й тур

Интрига: торжество атакующего футбола между двумя топ-клубами Первой лиги

«Балтика» проводит предпоследний матч в Первой лиге. Команда Сергея Игнашевича в следующем сезоне впервые за 25 лет сыграет в РПЛ. Историческое достижение для Калининграда. «Алания» же хоть и занимает третье место, но уже на 100% не сыграет в стыковых матчах с клубами РПЛ. Причина – проблемы со стадионом. Во Владикавказе идёт реконструкция, но её не успеют завершить к нужному сроку. Да, обе команды уже потеряли турнирную мотивацию. Но от этого футбол выйдет лишь веселее. И «Алания», и «Балтика» могут показать атакующий, местами даже авантюрный стиль. Клубы занимают первое и второе место в лиге по количеству забитых мячей («Балтика» — 53, «Алания» — 51). Скучать не придётся. К тому же болельщикам полезно начать знакомство с «Балтикой», которая в следующем сезоне будет на виду у всех. Топ-афиша в Первой лиге!