Медведев начинает поход за титулом. Все россияне в мужской и женской сетках «Ролан Гаррос»

Собрали всех представителей России, которые выступят в Париже, и их соперников, в том числе потенциальных.

С 28 мая по 11 июня в Париже пройдёт «Ролан Гаррос», он же Открытый чемпионат Франции. В мужском одиночном разряде выступят пятеро россиян, а в женском — 13 россиянок. Мы подготовили для вас гайд по турниру, в котором рассказали, с кем предстоит играть представителям России, и оценили их шансы. Теперь обо всех наших по порядку.

Даниил Медведев (2)

Даниил Медведев Фото: Mark Brake/Getty Images

Чемпион US Open 2021 года в первом круге сыграет с квалифаером Тьяго Уайлдом (Бразилия), занимающим 172-е место в рейтинге ATP. Ранее соперники не встречались на корте. Подробности того, какой путь может ожидать Медведева на турнире, а также возможный ход по сетке Карлоса Алькараса и Новака Джоковича, — в этом материале. Здесь скажем лишь, что у Даниила вырисовывается возможный финал с Алькарасом.

Прогноз: титул.

Андрей Рублёв (7)

Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Рублёва в первом круге ожидает матч с сербом Ласло Джере, занимающим 57-е место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл все три очные встречи. Начиная с третьего круга, Андрею могут попадаться сеяные — в данном случае это может быть американец Бен Шелтон (30). А в четвёртом круге может состояться российское дерби: Андрей Рублёв — Карен Хачанов (11). Победитель, не исключено, выйдет в четвертьфинале на 22-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича (3).

Прогноз: 1/4 финала.

Карен Хачанов (11)

Карен Хачанов Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Хачанов в первом круге сыграет с одним из любимцев местной публики Констаном Летьеном, 69-й ракеткой мира. Это будет их первый очный матч. В третьем круге Карен может сыграть с Даниэлем Эвансом (20), ну а в четвёртом, как уже было сказано выше, надеемся на российское дерби с Рублёвым.

Прогноз: четвёртый круг.

Аслан Карацев (62-я ракетка мира)

Аслан Карацев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карацев, попавший в основную сетку через квалификацию, в первом круге сыграет с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным, идущим на 82-м месте в мировой классификации. Это будет их первый очный матч. Во втором раунде Аслан может выйти на американца Фрэнсиса Тиафо (12), а в третьем — на Александра Зверева (22).

Прогноз: третий круг.

Александр Шевченко (84-я ракетка мира)

Александр Шевченко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

22-летний россиянин в первом круге выйдет на корт с немцем Оскаром Отте, идущим 120-м в рейтинге ATP. Ранее они никогда не играли друг с другом. А уже во втором раунде Шевченко может встретиться с сеяным, а именно с итальянцем Лоренцо Музетти (17), который в 21 год уже зарекомендовал себя неплохим грунтовиком.

Прогноз: второй круг.

Дарья Касаткина (9)

Дарья Касаткина Фото: Alex Pantling/Getty Images

Касаткина в первом круге сыграет с 72-й ракеткой мира Юле Нимайер из Германии. В Бад-Хомбурге-2022 россиянка победила соперницу в трёх сетах. В третьем круге Дарью может ожидать чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко, в четвёртом — француженка Каролин Гарсия (5), а в четвертьфинале — вторая ракетка мира Арина Соболенко.

Прогноз: четвертьфинал.

Вероника Кудерметова (11)

Вероника Кудерметова Фото: Alex Pantling/Getty Images

Кудерметову в первом круге ожидает встреча со словачкой Анной Шмидловой, 98-й ракеткой мира. Это будет первый их очный матч. Если Вероника успешно преодолеет первые два раунда, то в третьем круге может сразиться с финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис (20), а в четвёртом — с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос» Кори Гауфф (6).

Прогноз: четвёртый круг.

Людмила Самсонова (15)

Людмила Самсонова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Самсонова в первом круге сразится с американкой Кэти Волынец, занимающей 90-е место в рейтинге WTA. Ранее они не играли друг с другом. Здесь надеемся сразу на два российских дерби: во втором круге Людмила может сыграть с Анастасией Павлюченковой, а в третьем — с Анастасией Потаповой (24).

Прогноз: третий круг.

Екатерина Александрова (23)

Екатерина Александрова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Александрова в первом круге выйдет на корт с представительницей Болгарии Викторией Томовой, идущей 71-й в мировой классификации. Счёт личных встреч равный: 1-1. В третьем круге соперницей Екатерины может стать бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14), а в четвёртом — чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина из Казахстана.

Прогноз: третий круг.

Анастасия Потапова (24)

Анастасия Потапова (24) Фото: Adam Pretty/Getty Images

Потаповой в первом круге предстоит матч с американкой Тэйлор Таунсенд, попавшей в основную сетку через квалификацию. Сейчас Таунсенд — 108-я ракетка мира. В этом году россиянка разгромила её в квалификации Аделаиды-1 — 6:0, 6:1. В третьем круге может быть российское дерби с участием Анастасии и Людмилы Самсоновой (15). А в четвёртом круге, если обойдётся без неожиданностей, в этой части сетки окажется американка Джессика Пегула (3).

Прогноз: четвёртый круг.

Варвара Грачёва (44-я ракетка мира)

Варвара Грачёва Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Грачёва в первом круге сыграет с 96-й ракеткой мира Далмой Галфи из Венгрии. По личным встречам россиянка впереди: 2-1. А вот дальше Варвару, если она обыграет Галфи, ожидает сложный матч, в котором её соперницей станет либо бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (16), либо чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс.

Прогноз: второй круг.

Анна Калинская (53-я ракетка мира)

Анна Калинская Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Калинская в первом круге сразится с американкой Эммой Наварро, 82-й ракеткой мира. В 2022-м россиянка обыграла соперницу в квалификации Сан-Диего. Если Анна пройдёт Наварро, то во втором раунде сыграет либо с двукратной чемпионкой AO Викторией Азаренко (18), либо с чемпионкой US Open — 2019 Бьянкой Андрееску.

Прогноз: второй круг.

Анна Блинкова (66-я ракетка мира)

Анна Блинкова Фото: Steve Bell/Getty Images

Блинкова в первом круге выйдет на корт с 81-м номером рейтинга WTA Исалин Бонавентюр, представляющей Бельгию. По личным встречам впереди россиянка: 2-1. А во втором круге Анну может ожидать непростое испытание в игре с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией.

Прогноз: второй круг.

Камилла Рахимова (85-я ракетка мира)

Камилла Рахимова Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Рахимова первый матч проведёт с чешкой Сарой Бейлек (Q), занимающей 180-е место в мировом рейтинге. Ранее они не играли друг с другом. Во втором раунде россиянка может выйти на китаянку Чжан Шуай (29), а в третьем — на вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Прогноз: третий круг.

Диана Шнайдер (107-я ракетка мира)

Диана Шнайдер Фото: Darrian Traynor/Getty Images

19-летняя россиянка в первом круге сразится с канадкой Ребеккой Марино, занимающей 79-е место в рейтинге WTA. Ранее они не играли друг с другом. Во втором раунде её может ожидать матч с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (14).

Прогноз: второй круг.

Элина Аванесян (134-я ракетка мира)

Элина Аванесян Фото: Alex Grimm/Getty Images

Аванесян попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге она сыграет с Белиндой Бенчич (12). Ранее они никогда не играли друг с другом. Если Элина выйдет во второй круг, то сыграет с кем-то из пары Леолия Жанжан (Франция, WC) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC), а в третьем раунде её может ожидать полька Магда Линетт (21).

Прогноз: первый круг.

Мирра Андреева (143-я ракетка мира)

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

16-летняя россиянка, блеснувшая на «тысячнике» в Мадриде, а до этого дошедшая до финала юниорского AO, попала в основную сетку через квалификацию. В первом круге она сыграет с американкой Элисон Риске, идущей 83-й в мировом рейтинге (это будет их первый очный матч), во втором может выйти на украинку Ангелину Калинину (25), а в третьем — на американку Кори Гауфф (6).

Прогноз: третий круг.

Анастасия Павлюченкова (424-я ракетка мира)

Анастасия Павлюченкова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 в первом круге сыграет с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой, занимающей 56-е место в мировом рейтинге. Это будет их первая встреча. Во втором раунде Павлюченкова может сыграть с соотечественницей Людмилой Самсоновой (15), а в третьем — с ещё одной россиянкой Анастасией Потаповой (24).

Прогноз: второй круг.