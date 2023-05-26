Елена Веснина во второй раз стала мамой
Многократная чемпионка ТБШ и Олимпиады в парном разряде родила ещё одну дочку.
Пока лучшие теннисисты мира готовятся к труднейшей борьбе на Открытом чемпионате Франции, Елена Веснина, выигрывавшая главный трофей этого турнира в парном разряде, одержала очередную победу.
Российская спортсменка не понаслышке знает, что быть мамой невероятно сложно, тем не менее с этой ролью Веснина справляется прекрасно. Однако теперь ей придётся приложить в два раза больше усилий.
Елена родила вторую дочку! «26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8:10 утра. Мы тебя очень ждали!» — поделилась новостью теннисистка.
Нет никаких сомнений, что Веснина очень рада. Ещё в марте она трогательно объявила о второй беременности. «Счастье, которое греет изнутри. Скоро стану мамой двоих», — говорила Елена, и вот это случилось.
Первая дочка спортсменки, Елизавета, появилась на свет в 2018 году. Активная и невероятно обаятельная девочка стала для теннисистки и её мужа, Павла Табунцова, главным призом в жизни.
Такое же светлое будущее ждёт и маленькую Анну, но её родителям точно не помешает помощь. Как хорошо, что подруга Елены — Мария Шарапова — самая заботливая мама на свете!
Дело в том, что Веснина и Шарапова входят в особый клуб, где спортсменки с детьми поддерживают друг друга и делятся секретами материнства. Наверняка Мария уже приготовила милый подарок для новорождённой.
«Наша терпеливая малышка, мы тебя очень ждали!» Веснина во второй раз стала мамой
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