Призовые Даниила Медведева в сезоне-2023
Титул в Риме позволил россиянину перехватить лидерство у Карлоса Алькараса.
Завоевав титул на «Мастерсе» в Риме, Даниил Медведев не только укрепил лидерство в Чемпионской гонке ATP, но и вышел на первое место по призовым в сезоне. Россиянин обошёл Карлоса Алькараса.
За победу на турнире Медведев получил € 1 105 265. В пересчёте на доллары США это составило $ 1 217 781. Таким образом, теперь у Даниила за сезон $ 4 742 805 призовых.
Алькарас, сенсационно проигравший в третьем круге, получил за это всего € 48 835. После пересчёта в доллары сумма составила $ 53 807. Общий заработок Карлоса за сезон составляет $ 3 706 374.
Кого ещё опережает Медведев
На третьей строчке располагается Стефанос Циципас, который проиграл Медведеву в полуфинале. Он заработал за турнир € 308 790 ($ 340 227), и теперь у него $ 2 829 035 призовых за сезон.
Замыкают пятёрку 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и Андрей Рублёв. У них $ 2 604 933 и $ 2 422 490 призовых соответственно.
А кто в лидерах за всю историю?
Всего за карьеру Медведев заработал $ 31 343 187 призовых. Первую тройку составляют Джокович ($ 167 296 242), Рафаэль Надаль ($ 134 640 719) и Роджер Федерер ($ 130 594 339).
Даниил Медведев вышел в лидеры по призовым в 2023-м! Сколько он заработал и кого опередил
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