Блинкова и украинка Свитолина не пожали друг другу руки. Анна проиграла финал Страсбурга

В субботу, 27 мая, на турнире серии WTA-250 в Страсбурге (Франция) состоялся финальный матч. Участницами решающей встречи стали российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 66-е место в мировой классификации, и представительница Украины Элина Свитолина, 508-й номер рейтинга. Выход в финал именно этих теннисисток стал определённым сюрпризом. Хотя и Блинковой, не имевшей посева на турнире, и Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, немного повезло с сеткой. До финала обе спортсменки по разу встретились с обладательницами посева. Анна в полуфинале разгромила американку Лорен Дэвис (7) — 6:2, 6:2, — а Элина в четвертьфинале прошла другую россиянку Варвару Грачёву (6) — 6:3, 6:4.

Для обеих спортсменок этот финал стал в чём-то дебютным. Блинкова впервые в карьере вышла в решающий матч на грунте. До этого россиянка лишь раз играла в финале турнира WTA — и одержала победу. В октябре 2022 года Анна выиграла хардовый турнир в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв в финальном противостоянии итальянку Ясмине Паолини — 6:2, 3:6, 6:2. Свитолина же, которая когда-то была третьей ракеткой мира, понемногу набирает форму после возвращения в тур. В октябре 2022 года украинка родила дочь (напомним, муж спортсменки и отец ребёнка — французский теннисист Гаэль Монфис). И вот теперь Элина, которая ранее выиграла 16 турниров WTA, в том числе Итоговый в 2018-м, впервые в статусе мамы добралась до решающего матча.

После полуфиналов и Блинкова, и Свитолина, которая, кстати, завоевала титул в Страсбурге в 2020-м, излучали уверенность в своих силах. Россиянка призналась, что по ходу полуфинала с Дэвис, которую ей удалось победить довольно быстро, всего за 1 час 13 минут, уже думала о решающем матче. «Было трудно сохранять спокойствие, так как я уже вовсю думала о финале и о победе. Но я рада, что удалось преодолеть всё это», — цитирует Анну пресс-служба WTA.

Свитолина же, которая в полуфинале одержала волевую победу над француженкой Кларой Бюрель (4:6, 7:5, 6:3), проигрывая 4:6, 1:4, рассказала, за счёт чего ей удалось переломить ход того поединка. «Я просто пыталась сражаться во втором сете. Это было непросто. Клара провела хороший матч. Но боевой настрой и агрессивная игра помогли мне выиграть вторую партию. В третьем сете я чувствовала себя намного лучше на корте. Я очень хорошо подавала, хорошо принимала. В третьем сете я играла уверенно. Я довольна победой», — цитирует украинку пресс-служба WTA.

В первом сете у Блинковой, которая до этого никогда не играла со Свитолиной, мало что получалось. Особенно плохи дела были на своей подаче, притом что за всю первую партию россиянка допустила всего одну двойную ошибку. Но в розыгрышах она действовала не лучшим образом (в частности, третий и седьмой геймы Анна отдала под ноль), и это привело к тому, что Свитолина повела 3:0 с двумя брейками. Захватив инициативу, украинка уже не упускала её. При счёте 5:2 Элина подавала на сет, и Блинкова спасла двойной сетбол, однако третий уже не смогла — 6:2 в пользу соперницы.

Во втором сете соперницы изрядно помучили друг друга в первых двух геймах. В первом гейме Блинкова проиграла свою подачу — Свитолина использовала третий брейк-пойнт, — а во втором, по ходу которого счёт «ровно» фиксировался целых 11 раз, украинка отыграла все три брейк-пойнта и повела 2:0. После этого теннисистки взяли по два гейма на чужой подаче, а затем ещё по гейму на своей — так счёт стал 5:3 в пользу Свитолиной. В девятом гейме Блинкова спасла двойной матчбол на подаче, затем ещё один, а вот четвёртый уже не смогла — 6:2, 6:3 в пользу Элины. После матча соперницы не стали пожимать друг другу руки — россиянка и украинка по очереди подошли к судье на вышке, поблагодарив за работу. К слову, и после четвертьфинала с Грачёвой Свитолина уклонилась от рукопожатия.

Вот так Элина Свитолина завоевала свой первый титул в сезоне-2023 и 17-й в карьере. Однако отдыхать теннисисткам не придётся, ведь уже в воскресенье, 28 мая, стартует Открытый чемпионат Франции, он же «Ролан Гаррос». Блинкова первый матч на турнире проведёт с бельгийкой Исалин Бонавентюр, а Свитолина — с 26-й сеяной итальянкой Мартиной Тревизан. За всеми событиями следите на «Чемпионате».