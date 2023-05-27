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Факты о «Ролан Гаррос» — 2023: продолжит ли Медведев победную серию на грунте, расписание, сетки, призовые, где смотреть

Станет ли Медведев новым Грунтовым королём? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2023
Даниил Сальников
Факты о «Ролан Гаррос» — 2023
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В Париже развернётся острая борьба не только за титулы, но и за звания первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.

Второй в сезоне «Шлем» стартует уже в воскресенье, 28 мая. На турнире из-за травмы не выступит 14-кратный чемпион Рафаэль Надаль, зато у других теннисистов появляются шансы далеко продвинуться по сетке и показать себя во всей красе на грунте. Расскажем, почему нас ждёт феерический ТБШ.

История

Турнир впервые был разыгран в 1891 году, а в 1925-м получил статус международного. На кортах стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь знаменитого авиатора, Открытый чемпионат Франции проводится с 1928 года. Стадион расположен рядом с Булонским лесом на окраине Парижа. Сейчас «Ролан Гаррос» считается цитаделью игры на грунтовых кортах, и даже трудно представить, что до этого турнир разыгрывался в клубе «Стад Франсе» на траве.

«Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос»

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Без Надаля

18 лет подряд в «Ролан Гаррос» участвовал знаменитый испанец Рафаэль Надаль, который за это время 14 раз завоевал здесь титул. Лишь Джокович дважды и Федерер с Вавринкой по одному разу сумели победить на грунтовом «Шлеме» в эпоху доминирования Рафы. В этом розыгрыше Надаля не будет – он досрочно завершил сезон из-за травмы, полученной на Australian Open. Ну а сетка, как говорится, «открылась». Скорее всего, у турнира будет новый чемпион, хотя Джокович и Вавринка по-прежнему в строю.

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Чемпионы

Непревзойдённым рекордсменом по количеству титулов на «Ролан Гаррос» является Рафаэль Надаль с его 14 победами. В начале XX века восьми побед добился Макс Декюжи. Ну а в Открытую эру шесть раз в Париже побеждал швед Бьорн Борг. У женщин нет равных американке Крис Эверт с семью титулами, по шесть побед на счету Штеффи Граф и Сюзанн Ленглен, в честь которой назван второй по значимости корт теннисного комплекса.

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Как отличились россияне в паре и одиночке

«Ролан Гаррос» для российских теннисистов довольно успешный турнир «Большого шлема». В одиночном разряде здесь побеждали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014). Причём именно в Париже Мария оформила «Карьерный шлем», а Кафельников стал последним теннисистом, победившим на одном «Шлеме» и в одиночке, и в паре. Кроме того, у Евгения есть в активе ещё две победы в Париже в паре (1997, 2002). В 2013-м чемпионками стали Елена Веснина и Екатерина Макарова. А в советские годы здесь первенствовали Ольга Морозова (1974), Лариса Савченко (1989) и Наталья Зверева (1989 и 1992). В миксте отличился дуэт Евгения Манюкова/Андрей Ольховский (1993).

Евгений Кафельников — чемпион «Ролан Гаррос» — 1996

Евгений Кафельников — чемпион «Ролан Гаррос» — 1996

Фото: Clive Brunskill /Allsport

Борьба за первое место у мужчин

По итогам «Ролан Гаррос» — 2023 на лидерство в мировом рейтинге претендуют сразу четыре теннисиста – это действующая первая ракетка мира Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев, Новак Джокович и Стефанос Циципас. Причём расклады по сетке, а также плотность в списке лидеров такова, что первым троим из них титул на «Ролан Гаррос» гарантирует и первое место в рейтинге.

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У Соболенко отличный шанс обогнать Свёнтек

Может произойти смена лидера и в женском рейтинге. Шанс обойти возглавляющую этот список более года Игу Свёнтек есть у белоруски Арины Соболенко, которая уже выиграла в этом сезоне Australian Open. Причём после вычета прошлогодних очков у Соболенко даже появится небольшое преимущество, и при примерно одинаковых результатах на нынешнем турнире именно Арина станет первой ракеткой мира.

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Рекордный призовой фонд

«Ролан Гаррос» увеличил прошлогодний рекордный призовой фонд € 43,6 млн ещё на € 6 млн. Теперь он составляет € 49,6 млн. Чемпионы в одиночном разряде, мужском и женском, получат по € 2,3 млн, что является повторением показателей 2019 года – последнего доковидного розыгрыша, когда призовые распределялись совсем в другом процентном соотношении. Финалистам достанется по € 1,15 млн.

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Четыре дебютанта «Ролан Гаррос»

Россию в одиночных сетках «Ролан Гаррос» – 2023 представляют 18 игроков. У мужчин это привычная тройка – Даниил Медведев (второй номер посева), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11). Впервые пробился в основу ТБШ, причём по рейтингу, Александр Шевченко, а Аслан Карацев успешно преодолел квалификацию. У девушек сыграют Дарья Касаткина (9), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (23), Анастасия Потапова (24), Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, попавшая в основу по замороженному рейтингу Анастасия Павлюченкова, квалифаер Мирра Андреева и лаки-лузер Элина Аванесян. Отметим, что, кроме Шевченко, на «Шлеме» дебютирует Андреева, а в основной сетке «Ролан Гаррос» — Аванесян и Шнайдер.

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Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниилу Медведеву (2) в четверть попал Янник Синнер (8), в той же нижней половине в другом четвертьфинале могут сойтись Хольгер Руне (6) и прошлогодний финалист Каспер Рууд (4). В верхней части могут образоваться такие сочетания: Карлос Алькарас (1) – Стефанос Циципас (5) и Новак Джокович (3) – Андрей Рублёв (7). Если говорить о россиянах, то Карацев сыграет с австралийцем Попыриным, Шевченко – с немцем Отте, Хачанов – с французом Летьеном, Рублёв – с сербом Джере, а Медведев – с бразильским квалифаером Тьяго Уайлдом.

«Ролан Гаррос» – 2023. Мужчины. Сетка

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Кори Гауфф (6), Елена Рыбакина (4) – Онс Жабер (7), Мария Саккари (8) – Джессика Пегула (3) и Каролин Гарсия (5) – Арина Соболенко (2). Отметим, что наиболее тяжёлая соперница в первом круге досталась Аванесян – швейцарка Белинда Бенчич (12).

«Ролан Гаррос» – 2023. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за «Ролан Гаррос» – 2023. Турнир пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня.

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