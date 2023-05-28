Победа над Федерером, соперник на допинге. Яркий дебютный «Ролан Гаррос» Надаля в 2005-м

Начало финальной встречи «Ролан Гаррос»-2005 сложилось неудачно для аргентинца Мариано Пуэрты – дерзкий дебютант турнира Рафаэль Надаль из Испании, которому только что исполнилось 19, легко размазывал его тонким слоем по красной парижской глине. При счёте 3:1 и 40:15 в пользу соперника Пуэрта взял медицинский тайм-аут. Десантировавшийся в срочном порядке на корт физиотерапевт перемотал верхнюю половину правого бедра аргентинца, и матч продолжился. Пауза пошла Мариано на пользу – он стал затягивать розыгрыши, выжимать ошибки из соперника, и вскоре не только сравнял счёт, но и взял первый сет на тай-брейке.

Ошарашенный Надаль не мог понять, что происходит, ведь до этого в Париже он легко терзал соперников (в том числе Федерера), а теперь впервые находился в роли отыгрывающегося. «В голове скакали дурные мысли, почему-то вспомнилось, что до этого я пропустил два «Ролан Гаррос» из-за травм. И тогда я подумал: «Да это всего лишь один проигранный сет! Надо бороться», – вспоминал своё состояние испанец. Спустя несколько часов он стал вторым после Матса Виландера победителем Парижа, выигравшим грунтовый мэйджор в дебютном турнире.

Первый престижный турнир Рафа выиграл в 13 лет

Гильермо Вилас, Иван Лендл, Густаво Куэртен, Андре Агасси и Новак Джокович начинали свой путь в Париже на крохотных площадках, прежде чем им разрешили ступить на центральный корт. Но только не Рафаэль Надаль. Несмотря на дебютный сезон в 2005 году, длинноволосому испанцу с банданой на голове, шортах капри и в зелёной безрукавке, обнажавшей внушительные бицепсы, устроили королевский приём. Такой шумихи вокруг одного игрока не было с 1975 года, когда во Франции взошла звезда Бьорна Борга.

Впервые о Надале французская публика узнала, когда паренёк с Мальорки в 13 лет выиграл престижный юниорский турнир в Тарбе «Les Petits As» (Маленькие чемпионы в переводе на русский — Прим. «Чемпионата»). В разные годы его победителями также становились Майкл Чанг, Мартина Хингис, Ким Клейстерс и другие одарённые игроки. Спустя два года Рафа получил статус профессионала, но его дебют на «Ролан Гаррос» постоянно откладывался. В 2003 и 2004 годах он снимался в последний момент из-за проблем с локтем и левой лодыжкой соответственно.

Сезон-2005 18-летний Рафаэль начал в ранге 51-й ракетки мира, и стремительно прогрессировал. В марте испанец взял два сета у Роджера Федерера в финале «Мастерса» в Майами. Звёздный швейцарец переломил ход матча и выиграл в пяти партиях, но обидное поражение лишь раззадорило Надаля. К началу грунтовой серии турниров Матадор, как прозвали вундеркинда испанские журналисты, показал высочайший класс. Он с необычайной лёгкостью и грацией взял турниры в Монте-Карло, Барселоне и Риме, по ходу которых расправился с победителями «Ролан Гаррос» Гастоном Гаудио и Хуан-Карлосом Ферреро.

Надаль после победы на турнире в Монте-Карло в 2005 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Самым тяжёлым испытанием стал финал римского «Мастерса» – чары аргентинца Гильермо Кории по прозвищу Волшебник удалось развеять лишь в пяти сетах. Столь выдающаяся игра и результаты позволили Надалю взлететь на пятое место мирового рейтинга, поэтому болельщики томились в ожидании, сумеет ли испанец на парижской глине закрепить за собой статус нового грунтового короля.

Главные опасения на этот счёт касались возможной усталости таланта, ведь 20 лет назад финалы на крупных турнирах игрались из пяти сетов, что забирало огромное количество энергии. Хедлайнер текущего грунтового сезона Карлос Алькарас здорово отыграл турниры в Мадриде и Барселоне, а на римский «Мастерс» у испанца не хватило бензина. Но у Рафы в начале карьеры не было проблем ни с физической формой, ни с мотивацией. Он был готов рвать всех, кто оказывался на противоположной половине корта. «Устал? Я не знаю, что это такое», – игриво ответил Рафа на вопрос французского журналиста в первый день турнира.

В полуфинале Надаль разделался с Федерером

В первом круге Надалю противостоял никогда не забиравшийся даже в топ-50 немецкий ветеран Ларс Бургсмюллер. «У меня сейчас лучшая форма в карьере, но когда я узнал, кто достался мне на жеребьёвке, то понял – шансов у меня ноль», – сокрушался 29-летний Ларс. Борьбы и в самом деле не получилось, Рафаэль размазал соперника в трёх партиях. Удивительно, но даже после такого результата испанец остался недоволен: «В моей игре слишком много неточностей, нерешительности. После такого матча меня никак нельзя считать фаворитом турнира».

Во втором круге Рафа уверенно убрал с дороги бельгийца Ксавье Малисса, но наибольшие опасения для игрока и его тренера представляла игра с местным молодым талантом Ришаром Гаске. На юниорском уровне француз с одноручным бекхэндом нередко поколачивал испанца, но на взрослом доминировал только Надаль. В 2005-м он разгромил соперника в трёх партиях и подтвердил высокие амбиции в Париже. Атлетизм, мощь и энергия Матадора восхищали зрителей и экспертов. Соперники никак не могли приспособиться к сумасшедшему вращению, с которым Рафа посылал мяч с форхэнда. Кроме того, бесполезно было изматывать Надаля долгими розыгрышами – он мог часами без устали носиться на задней линии.

Вслед за Гаске ни сета у испанца не смогли отобрать Себастьян Грожан и Давид Феррер. Настоящее и главное испытание Надаля ждало в полуфинале – ему противостоял находившийся в самом соку и имевший в активе победы на Australian Open, Уимблдоне и US Open Роджер Федерер. Особую мотивацию Матадору придавало то, что в день матча (3 июня) он отмечал 19-летие. Оба соперника с первых минут навязали высочайший темп – первый сет взял Рафа (6:4), второй остался за Роджером во многом благодаря паузе на дождь. Публика больше поддерживала молодого испанца, который заставил швейцарца ошибаться и проиграть.

Надаль и Федерер позируют за день до полуфинала «Ролан Гаррос»-2005 Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я был плох на старте матча, хорош в середине и ужасен в конце. Начиная с середины третьего сета мой форхэнд по какой-то причине перестал работать. Совершенно перестал!» – рычал Федерер после вылета с турнира. Удивительным образом Маэстро на втором «Шлеме» подряд проиграл сопернику, отмечавшему день рождения – в Мельбурне он в эпичной битве уступил Марату Сафину. Закрыть гештальт великой карьеры победой на «Ролан Гаррос» швейцарцу удалось лишь в 2009 году, когда Рафа неожиданно проиграл в четвёртом круге Робину Сёдерлингу.

Победа в финале над соперником, который принимал допинг

«Каждый пройденный этап увеличивал мою уверенность. Я ещё до начала турнира знал, что не только могу побеждать лучших в мире, но и способен завоевать трофей. Игра давалась, мотивация зашкаливала, к тому же я ощущал огромную поддержку не только близких, но и зрителей на «Ролан Гаррос», – сиял Рафа, которому в финале противостоял занимавший лишь 60-е место в рейтинге Мариано Пуэрта. В полуфинале 27-летний аргентинец дожал в пятом сете россиянина Николая Давыденко.

Перед решающим поединком журналисты преимущественно вспоминали о сомнительной репутации Пуэрты – в 2003 году теннисиста дисквалифицировали на девять месяцев после положительного результата теста на запрещенное вещество кленбутерол. Учитывая, что никогда не блиставший на «Шлемах» и выигравший всего три посредственных турнира Мариано вышел в финал Парижа, возникли подозрения в очередном применении допинга. Как выяснилось спустя четыре месяц после финала, подозрения оказались не беспочвенными – в крови теннисиста обнаружили другое стимулирующее вещество этилэфрин. В итоге в декабре того же года он был дисквалифицирован на восемь лет, что стало самым большим сроком в истории тенниса. Также Пуэрту обязали вернуть все призовые, заработанные на «Ролан Гаррос» и на турнирах после него.

Первый сет Мариано взял благодаря неимоверной самоотдаче и хитрости с медицинским тайм-аутом. Он взял паузу ещё и в четвёртой партии, но было уже поздно. Рафа долго подбирал ключик к стилю соперника – испанец не имел большого преимущества в ударах с форхэнда, потому что ему также противостоял левша. И тогда Надаль стал грузить мяч оппоненту под бекхэнд, сбоивший с течением игры всё больше и больше. Он взял три партии подряд и титул. Зрители, включая испанского короля Хуана Карлоса I, стоя аплодировали Рафе, который принял трофей из рук Зинедина Зидана.

«Моя психологическая подготовка была на высочайшем уровне – наверное, поэтому я воспринял победу относительно спокойно. Это помогло мне не потерять голову и найти мотивацию для покорения новых вершин», – отметил Рафа. Огромное желание испанца находиться на вершине вылилось в то, что за четыре следующих года он не проиграл на парижском грунте ни одного матча, а всего на данный момент покорил Париж рекордные 14 раз.

Надаль с первым из своих 14 кубков парижского «Шлема» Фото: Michael Steele/Getty Images

В нынешнем сезоне истерзанный травмами Рафаэль вынужден пропустить любимый турнир. Трудное, но стратегически грамотное решение – чтобы показать лучший теннис в прощальном 2024 году, ветерану понадобится не меньше сил и энергии, чем в 2005-м. Ведь за долгие годы тотального доминирования в Париже Грунтовый король не готов довольствоваться ничем другим, кроме победы.