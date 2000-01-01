В каком платье Шарапова собрала «Карьерный шлем»? Известные наряды «Ролан Гаррос»

Анна Курникова — 1999 год

Анна Курникова не смогла заполучить главный приз в 1999 году, но в финале парного разряда россиянка была как никогда хороша. От спортсменки было глаз не отвести: красивое платье охристого цвета с ультрамариновыми вставками смотрелось просто, но стильно.