В каком платье Шарапова собрала «Карьерный шлем»? Известные наряды «Ролан Гаррос»

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Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Мария Шарапова, будучи одной из самых искусных теннисных модниц, подобрала безупречный костюм для победы. А что носили другие чемпионки в Париже?
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Мария Шарапова — 2012 год
Мария Шарапова — 2012 год
К 2012 году в коллекции Марии Шараповой не хватало только одного кубка турнира «Большого шлема», и теннисистка была решительно настроена исправить это. В великолепном маленьком чёрном платье она завоевала трофей.
Анна Курникова — 1999 год
Анна Курникова — 1999 год
Анна Курникова не смогла заполучить главный приз в 1999 году, но в финале парного разряда россиянка была как никогда хороша. От спортсменки было глаз не отвести: красивое платье охристого цвета с ультрамариновыми вставками смотрелось просто, но стильно.
Ана Иванович — 2008 год
Ана Иванович — 2008 год
Красавица Ана Иванович в 2008 году вырвала победу у Динары Сафиной и сделала это невероятно элегантно. Теннисистка выбрала очень женственный образ для своего триумфа: конфетно-розовый наряд от adidas.
Серена Уильямс — 2002 год
Серена Уильямс — 2002 год
Серена Уильямс трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции, но первый раз никогда не забудется. Спортсменка играла против своей сестры, Винус, в ослепительном серебристом платье. В таком можно было и на красную дорожку!
Елена Остапенко — 2017 год
Елена Остапенко — 2017 год
В 2017 году Елена Остапенко тоже познала радость победы на «Ролан Гаррос». Латвийская теннисистка чудесно смотрелась в белой майке с коротенькой плиссированной юбкой приятного мятного цвета.
Эжени Бушар — 2014 год
Эжени Бушар — 2014 год
На Открытом чемпионате Франции — 2014 Эжени Бушар проиграла в полуфинале Марии Шараповой. Но выступление канадки запомнилось многим. Теннисистка в роскошном розовом платье пленила зрителей.
Каролина Возняцки — 2010 год
Каролина Возняцки — 2010 год
Каролине Возняцки тоже не покорился главный приз «Ролан Гаррос», но зато в 2010 году она привлекла к себе внимание благодаря необыкновенному серому наряду с интересным принтом.
Виктория Азаренко — 2008 год
Виктория Азаренко — 2008 год
Виктория Азаренко в 2008 году остановила свой выбор на классическом платье чёрного цвета с белой отделкой на юбке. В миксте ей и Роберту Брайану на тот момент не было равных.
Арина Соболенко — 2019 год
Арина Соболенко — 2019 год
Сейчас Арина Соболенко идёт за вторым титулом турнира «Большого шлема», а вот в 2019 году ей не повезло. Но белоруска всё равно стала украшением турнира: её оригинальный костюм с юбкой с изображением пионов радовал глаз.
Дарья Касаткина — 2022 год
Дарья Касаткина — 2022 год
Дарья Касаткина — известная любительница минимализма, поэтому год назад её наряд отвечал всем стандартам этого стиля: простая белая майка и чёрная юбка. Чем удивит россиянка на этот раз?
Елена Веснина — 2013 год
Елена Веснина — 2013 год
В 2013 году Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли в парном разряде на «Ролан Гаррос». Обе спортсменки выглядели прелестно, но шикарный наряд Елены от Lacoste — это нечто!
Анастасия Мыскина — 2004 год
Анастасия Мыскина — 2004 год
Если Веснина предпочла тёмно-синий оттенок, то Анастасия Мыскина решила побеждать в розовом. В 2004 году теннисистка вышла на корт в комбинированном костюме от Nike и не прогадала.
Штеффи Граф — 1995 год
Штеффи Граф — 1995 год
Великая Штеффи Граф брала кубок Открытого чемпионата Франции шесть раз! И в 1995 году она решила сломать все каноны теннисной моды и подобрала себе очень женственный наряд с цветочным принтом.
Мартина Хингис — 1995 год
Мартина Хингис — 1995 год
Очаровательная Мартина Хингис появилась на «Ролан Гаррос» в 1995 году. 14-летнюю красавицу в наряде от Sergio Tacchini сложно было не заметить. Через два года она добралась до финала.
Моника Селеш — 1992 год
Моника Селеш — 1992 год
За пять лет до этого Моника Селеш взяла трофей на «Ролан Гаррос» в милом и необычном наряде: он состоял из футболки с цветочным рисунком и юбки с небольшим разрезом — это добавило образу асимметрии.
В каком платье Шарапова собрала «Карьерный шлем»? Известные наряды «Ролан Гаррос»
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