В каком платье Шарапова собрала «Карьерный шлем»? Известные наряды «Ролан Гаррос»

Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Мария Шарапова, будучи одной из самых искусных теннисных модниц, подобрала безупречный костюм для победы. А что носили другие чемпионки в Париже?
Мария Шарапова — 2012 год
К 2012 году в коллекции Марии Шараповой не хватало только одного кубка турнира «Большого шлема», и теннисистка была решительно настроена исправить это. В великолепном маленьком чёрном платье она завоевала трофей.
Анна Курникова — 1999 год
Анна Курникова не смогла заполучить главный приз в 1999 году, но в финале парного разряда россиянка была как никогда хороша. От спортсменки было глаз не отвести: красивое платье охристого цвета с ультрамариновыми вставками смотрелось просто, но стильно.
Ана Иванович — 2008 год
Красавица Ана Иванович в 2008 году вырвала победу у Динары Сафиной и сделала это невероятно элегантно. Теннисистка выбрала очень женственный образ для своего триумфа: конфетно-розовый наряд от adidas.
Серена Уильямс — 2002 год
Серена Уильямс трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции, но первый раз никогда не забудется. Спортсменка играла против своей сестры, Винус, в ослепительном серебристом платье. В таком можно было и на красную дорожку!
Елена Остапенко — 2017 год
В 2017 году Елена Остапенко тоже познала радость победы на «Ролан Гаррос». Латвийская теннисистка чудесно смотрелась в белой майке с коротенькой плиссированной юбкой приятного мятного цвета.
Эжени Бушар — 2014 год
На Открытом чемпионате Франции — 2014 Эжени Бушар проиграла в полуфинале Марии Шараповой. Но выступление канадки запомнилось многим. Теннисистка в роскошном розовом платье пленила зрителей.
Каролина Возняцки — 2010 год
Каролине Возняцки тоже не покорился главный приз «Ролан Гаррос», но зато в 2010 году она привлекла к себе внимание благодаря необыкновенному серому наряду с интересным принтом.
Виктория Азаренко — 2008 год
Виктория Азаренко в 2008 году остановила свой выбор на классическом платье чёрного цвета с белой отделкой на юбке. В миксте ей и Роберту Брайану на тот момент не было равных.
Арина Соболенко — 2019 год
Сейчас Арина Соболенко идёт за вторым титулом турнира «Большого шлема», а вот в 2019 году ей не повезло. Но белоруска всё равно стала украшением турнира: её оригинальный костюм с юбкой с изображением пионов радовал глаз.
Дарья Касаткина — 2022 год
Дарья Касаткина — известная любительница минимализма, поэтому год назад её наряд отвечал всем стандартам этого стиля: простая белая майка и чёрная юбка. Чем удивит россиянка на этот раз?
Елена Веснина — 2013 год
В 2013 году Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли в парном разряде на «Ролан Гаррос». Обе спортсменки выглядели прелестно, но шикарный наряд Елены от Lacoste — это нечто!
Анастасия Мыскина — 2004 год
Если Веснина предпочла тёмно-синий оттенок, то Анастасия Мыскина решила побеждать в розовом. В 2004 году теннисистка вышла на корт в комбинированном костюме от Nike и не прогадала.
Штеффи Граф — 1995 год
Великая Штеффи Граф брала кубок Открытого чемпионата Франции шесть раз! И в 1995 году она решила сломать все каноны теннисной моды и подобрала себе очень женственный наряд с цветочным принтом.
Мартина Хингис — 1995 год
Очаровательная Мартина Хингис появилась на «Ролан Гаррос» в 1995 году. 14-летнюю красавицу в наряде от Sergio Tacchini сложно было не заметить. Через два года она добралась до финала.
Моника Селеш — 1992 год
За пять лет до этого Моника Селеш взяла трофей на «Ролан Гаррос» в милом и необычном наряде: он состоял из футболки с цветочным рисунком и юбки с небольшим разрезом — это добавило образу асимметрии.
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