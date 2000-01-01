Рублёв и Касаткина уже побеждали на «Ролан Гаррос»! Кто ещё брал юниорский шлем в Париже

Российские чемпионы и финалисты юниорского «Ролан Гаррос»
Собрали участников нынешнего парижского мэйджора, которые уже выигрывали его по юниорам.
«Ролан Гаррос» 2014 года стал по-настоящему российским. Мало того что главный женский трофей завоевала Мария Шарапова, так ещё и юниоры выступили здорово.
У юношей финальный поединок выиграл Андрей Рублёв, ныне седьмая ракетка мира. Тогда Рублёв обыграл испанца Хауме Мунара — 6:2, 7:5.
А у девушек лучшей стала Дарья Касаткина, ныне девятая ракетка мира. Девять лет назад Касаткина в финале юниорского «РГ» оказалась сильнее Иваны Йорович из Сербии — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Россыпь финалисток
Наши девушки не раз выходили в финал юниорского «РГ», но, к сожалению, чаще проигрывали. В далёком 2006-м Анастасия Павлюченкова проиграла решающий матч Агнешке Радваньской — 6:4, 6:1 в пользу польки.
В 2009 году Дарья Гаврилова ничего не смогла поделать в финале с Кристиной Младенович — 6:3, 6:2 в пользу француженки. Сейчас Гаврилова представляет Австралию и выступает под фамилией Савилл.
В 2015-м Анна Калинская уступила в финале Пауле Бадосе. Тот поединок испанка выиграла со счётом 6:3, 6:3.
В 2020 году Алина Чараева выиграла первый сет в финале, но всё равно потерпела поражение. Француженка Эльза Жакемо победила россиянку 4:6, 6:4, 6:2.
В 2021-м Эрика Андреева уступила в решающем матче Линде Носковой. Чешка выиграла встречу со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
Иностранные чемпионы
Наконец, сразу несколько чемпионов юниорского «РГ» сыграют на нынешнем взрослом турнире. Это Ришар Гаске (Франция, 2002), Стэн Вавринка (Швейцария, 2003), Гаэль Монфис (Франция, 2004)…
…Томми Пол (США, 2015), Алексей Попырин (Австралия, 2017), Хольгер Руне (Дания, 2019) и Люка Ван Аш (Франция, 2021).
А у женщин — Кайя Канепи (Эстония, 2001), Ализе Корне (Франция, 2007), Кристина Младенович (Франция, 2009), Элина Свитолина (Украина, 2010), Онс Жабер (Тунис, 2011)…
…Белинда Бенчич (Швейцария, 2013), Ребека Масарова (Испания, 2016), Кори Гауфф (США, 2018), Лейла Фернандес (Канада, 2019) и Линда Носкова (Чехия, 2021).
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