5 избранных матчей понедельника: Джокович, Карацев, Кудерметова на «Ролан Гаррос»

Посмотреть все события 28 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 12:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Линда Фрухвиртова (Чехия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует на нынешнем турнире финалистка-2021?

Анастасия Павлюченкова два года назад показала на «Ролан Гаррос» свой лучший результат за карьеру на всех «Шлемах». Она дошла до финала, где уступила лишь Барборе Крейчиковой. Затем россиянка стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте вместе с Андреем Рублёвым. Но почти весь 2022 год Павлюченковой пришлось пропустить из-за тяжёлой травмы. Сейчас она вернулась в тур и попала в основу по замороженному рейтингу. Вернётся ли Анастасия на былой уровень? Как она стартует на нынешнем турнире?

Анастасия Павлюченкова Фото: Christopher Pike/Getty Images

🎾 13:30*: Алексей Попырин (Австралия) — Аслан Карацев (Россия, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Аслан свой лучший результат в Париже?

Аслан Карацев после серии провалов, похоже, обретает былую форму. Он ударно провёл грунтовую часть сезона и успешно пробился через квалификацию в основу «Ролан Гаррос». В первом круге россиянину будет противостоять австралиец с русскими корнями — Алексей Попырин. Если Карацев добьётся успеха, то повторит своё лучшее пока достижение в Париже — второй круг.

Аслан Карацев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 14:00*: Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли лаки-лузер дать бой олимпийской чемпионке?

Элина Аванесян отчаянно сражалась в квалификации «Ролан Гаррос», но всё же проиграла в финале. Однако серия снятий других теннисисток позволила россиянке попасть в основу в статусе лаки-лузера. В первом круге Элина попала на олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич, посеянную на турнире под 12-м номером. Сумеет ли Аванесян преподнести всем сенсацию — узнаем совсем скоро.

Элина Аванесян Фото: Alex Grimm/Getty Images

🎾 14:15*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Александр Ковачевич (США), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится первый шаг знаменитого серба в борьбе за титул и звание первой ракетки мира?

Новак Джокович, только что отметивший 36-летие, всерьёз намерен побороться за главный трофей «Ролан Гаррос». В отсутствие Рафаэля Надаля в сетке именно у знаменитого серба сейчас наибольшее количество побед в Париже — две. Чем закончится поход Новака за третьим титулом на грунтовом «Шлеме»? Ведь если он добьётся этой цели, то вдобавок ещё и вернётся на вершину рейтинга ATP. А помешать Джоковичу может малоизвестный американец, с которым он ещё не проводил официальных матчей.

Новак Джокович Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 17:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анна Шмидлова (Словакия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Вероника повторить прошлогодний успех?

Для Вероники Кудерметовой нынешний грунтовый сезон складывается как нельзя лучше — на двух «тысячниках» подряд она смогла дойти до полуфиналов — в Мадриде и Риме. На «шлемах» россиянка лучше всего выступила на прошлогоднем «Ролан Гаррос», где добралась до 1/4 финала и уступила лишь соотечественнице Дарье Касаткиной. Но чтобы повторить прошлогодний успех, нужно для начала пройти в первом круге розыгрыша-2023 словачку Анну Шмидлову, с которой она ни разу не встречалась.