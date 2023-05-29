Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Старт Ролан Гаррос 2023: сетки, результаты, расписание матчей, мужчины, женщины, Рублёв, Потапова, Самсонова, Хачанов

Семь из семи – в 1-й день у россиян без потерь! Расклады, расписание, сетки «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Андрей Рублёв, Анастасия Потапова и Карен Хачанов
Комментарии
В понедельник в борьбу вступает ещё восемь наших теннисистов.

В воскресенье, 28 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» состоялись 40 стартовых матчей – по 20 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. В борьбу вступила чемпионка Australian Open Арина Соболенко, а также 7 россиян, причём все семеро успешно преодолели стартовый барьер и дружно шагнули во второй круг. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 1-го дня. 28 мая, воскресенье

Открывала турнир белоруска Арина Соболенко сражением с Мартой Костюк из Украины. Посеянная под вторым номером Арина уверенно победила в двух сетах, а после матча зрителям не понравилось, что Костюк на стала пожимать сопернице руку, и освистали её. Соболенко поначалу решила, что освистали её, но быстро разобралась в ситуации и поблагодарила публику. А Марта не поняла, за что её подвергли такой всенародной критике.

Материалы по теме
«Я такого не ожидала». Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк
«Я такого не ожидала». Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк

В целом в этот день сеяные теннисистки выступили довольно успешно – лишь три из них проиграли. Наиболее высокий номер посева оказался у Марии Саккари из Греции (8), которая проиграла чешке Каролине Муховой. Также сошли с дистанции китаянка Чжан Шуай (29) и Магда Линетт (21) из Польши.

«Ролан Гаррос» – 2023. Женщины. Сетка

Что касается россиянок, то все четыре наши девушки, вступившие в этот день в борьбу, успешно прошли в следующий круг, причём исключительно в двух сетах – Камилла Рахимова, Анастасия Потапова (24), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (9). С утра стала известно, что из-за травмы с соревнований снялась Анна Калинская, но её заменила лаки-лузер Эрика Андреева, так что можно сказать, что российские теннисистки выступают пока без потерь.

Женщины. 1-й круг
Фрех (Польша) – Чжан Шуай (Китай, 29) – 6:1, 6:1.
Шиманович (Беларусь, Q) – Удварди (Венгрия) – 6:7, 6:3, 6:1.
Соболенко (Беларусь, 2) – Костюк (Украина) – 6:3, 6:2.
Рахимова (Россия) – Бейлек (Чехия, Q) – 6:0, 6:3.
Мухова (Чехия) – Саккари (Греция, 8) – 7:6, 7:5.
Фернандес (Канада) – Линетт (Польша, 21) – 6:3, 1:6, 6:3.
Таусон (Дания, Q) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:0.
Потапова (Россия, 24) – Таунсенд (США, Q) – 6:1, 6:2.
Самсонова (Россия, 15) – Волынец (США, LD) – 6:0, 6:1.
Пегула (США, 3) – Коллинз (США) – 6:4, 6:2.
Касаткина (Россия, 9) – Нимайер (Германия) – 6:3, 6:4.
Подробнее:

У мужчин волю к победе проявил Карен Хачанов. В поединке с французом Летьеном россиянин уступал 0:2 по сетам, но затем смог перевернуть ход встречи и победить в пяти партиях. Это третий подобный успех Хачанова в карьере.

Материалы по теме
Суперкамбэк Хачанова на «Ролан Гаррос»! Карен ругался на корт, но стартовал с победы
Суперкамбэк Хачанова на «Ролан Гаррос»! Карен ругался на корт, но стартовал с победы

Два других россиянина, выступавших в этот день, — Андрей Рублёв (7) и Александр Шевченко – потеряли по одной партии. Причём для Александра это был дебют в основной сетке ТБШ, который увенчался в итоге победой. Отметим, что мужчины выступили ровнее – проигравших сеяных оказалось всего двое и наивысший номер посева среди них был у британца Даниэля Эванса – 20-й.

«Ролан Гаррос» – 2023. Мужчины. Сетка
Мужчины. 1-й круг
Хачанов (Россия, 11) – Летьен (Франция) – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.
Албот (Молдавия, Q) – Кипсон (США, WC) – 6:3, 6:2, 4:6, 6:1.
Коккинакис (Австралия, WC) – Эванс (Великобритания, 20) – 6:4, 6:4, 6:4.
Циципас (Греция, 5) – Веселы (Чехия, SR) – 7:5, 6:3, 4:6, 7:6.
Рублёв (Россия, 7) – Джере (Сербия) – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Сонего (Италия) – Шелтон (США, 30) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.
Шевченко (Россия) – Отте (Германия) – 7:5, 4:6, 6:1, 7:6.
Подробнее:

Расписание 2-го дня. Интересные матчи понедельника, 29 мая

В понедельник пройдут ещё 48 матчей первого круга – по 24 у мужчин и женщин. В борьбу вступит 22-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (3), лидер рейтинга Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер (8), а также россиянин Аслан Карацев, успешно прошедший квалификацию.

Мужчины. 1-й круг
12:00. Ивашко (Беларусь) – де Минор (Австралия, 18)
13:30. Оже-Альяссим (Канада, 10) – Фоньини (Италия)
13:30. Попырин (Австралия) – Карацев (Россия, Q)
14:15. Джокович (Сербия, 3) – Ковачевич (США)
15:30. Алькарас (Испания, 1) – Коболли (Италия, Q)
17:45. Синнер (Италия, 8) – Мюллер (Франция)
Подробнее:

У женщин сыграет ещё 7 россиянок, причём две из них с номером посева – Анастасия Павлюченкова (SR), Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Элина Аванесян (LL), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (23) и Анна Блинкова. Отметим, что самая статусная соперница досталась Аванесян – это олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич.

Женщины. 1-й круг
12:00. Канепи (Эстония) – Кис (США, 20)
12:00. Контавейт (Эстония) – Пера (США)
12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Л.Фрухвиртова (Чехия)
12:00. Ястремская (Украина, Q) – Векич (Хорватия, 22)
13:30. Путинцева (Казахстан) – Заневская (Бельгия)
14:00. Марино (Канада) – Шнайдер (Россия)
14:00. Грачёва (Россия) – Галфи (Венгрия)
14:00. Аванесян (Россия, LL) – Бенчич (Швейцария, 12)
15:30. Свитолина (Украина, SR) – Тревизан (Италия, 26)
15:30. Гарсия (Франция, 5) – Сиюй Ван (Китай)
17:00. Остапенко (Латвия, 17) – Мартинцова (Чехия)
17:30. В.Кудерметова (Россия, 11) – Шмидлова (Словакия)
17:30. Александрова (Россия, 23) – Томова (Болгария)
17:30. Квитова (Чехия, 10) – Коччаретто (Италия)
17:30. Блинкова (Россия) – Бонавентюр (Бельгия)
Подробнее:

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023