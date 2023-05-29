Семь из семи – в 1-й день у россиян без потерь! Расклады, расписание, сетки «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 28 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» состоялись 40 стартовых матчей – по 20 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. В борьбу вступила чемпионка Australian Open Арина Соболенко, а также 7 россиян, причём все семеро успешно преодолели стартовый барьер и дружно шагнули во второй круг. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 1-го дня. 28 мая, воскресенье

Открывала турнир белоруска Арина Соболенко сражением с Мартой Костюк из Украины. Посеянная под вторым номером Арина уверенно победила в двух сетах, а после матча зрителям не понравилось, что Костюк на стала пожимать сопернице руку, и освистали её. Соболенко поначалу решила, что освистали её, но быстро разобралась в ситуации и поблагодарила публику. А Марта не поняла, за что её подвергли такой всенародной критике.

В целом в этот день сеяные теннисистки выступили довольно успешно – лишь три из них проиграли. Наиболее высокий номер посева оказался у Марии Саккари из Греции (8), которая проиграла чешке Каролине Муховой. Также сошли с дистанции китаянка Чжан Шуай (29) и Магда Линетт (21) из Польши.

Что касается россиянок, то все четыре наши девушки, вступившие в этот день в борьбу, успешно прошли в следующий круг, причём исключительно в двух сетах – Камилла Рахимова, Анастасия Потапова (24), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (9). С утра стала известно, что из-за травмы с соревнований снялась Анна Калинская, но её заменила лаки-лузер Эрика Андреева, так что можно сказать, что российские теннисистки выступают пока без потерь.

Женщины. 1-й круг

Фрех (Польша) – Чжан Шуай (Китай, 29) – 6:1, 6:1.

Шиманович (Беларусь, Q) – Удварди (Венгрия) – 6:7, 6:3, 6:1.

Соболенко (Беларусь, 2) – Костюк (Украина) – 6:3, 6:2.

Рахимова (Россия) – Бейлек (Чехия, Q) – 6:0, 6:3.

Мухова (Чехия) – Саккари (Греция, 8) – 7:6, 7:5.

Фернандес (Канада) – Линетт (Польша, 21) – 6:3, 1:6, 6:3.

Таусон (Дания, Q) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:0.

Потапова (Россия, 24) – Таунсенд (США, Q) – 6:1, 6:2.

Самсонова (Россия, 15) – Волынец (США, LD) – 6:0, 6:1.

Пегула (США, 3) – Коллинз (США) – 6:4, 6:2.

Касаткина (Россия, 9) – Нимайер (Германия) – 6:3, 6:4.

Подробнее: Фрех (Польша) – Чжан Шуай (Китай, 29) – 6:1, 6:1.Шиманович (Беларусь, Q) – Удварди (Венгрия) – 6:7, 6:3, 6:1.Соболенко (Беларусь, 2) – Костюк (Украина) – 6:3, 6:2.– Бейлек (Чехия, Q) – 6:0, 6:3.Мухова (Чехия) – Саккари (Греция, 8) – 7:6, 7:5.Фернандес (Канада) – Линетт (Польша, 21) – 6:3, 1:6, 6:3.Таусон (Дания, Q) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:0.– Таунсенд (США, Q) – 6:1, 6:2.– Волынец (США, LD) – 6:0, 6:1.Пегула (США, 3) – Коллинз (США) – 6:4, 6:2.– Нимайер (Германия) – 6:3, 6:4.

У мужчин волю к победе проявил Карен Хачанов. В поединке с французом Летьеном россиянин уступал 0:2 по сетам, но затем смог перевернуть ход встречи и победить в пяти партиях. Это третий подобный успех Хачанова в карьере.

Два других россиянина, выступавших в этот день, — Андрей Рублёв (7) и Александр Шевченко – потеряли по одной партии. Причём для Александра это был дебют в основной сетке ТБШ, который увенчался в итоге победой. Отметим, что мужчины выступили ровнее – проигравших сеяных оказалось всего двое и наивысший номер посева среди них был у британца Даниэля Эванса – 20-й.

Мужчины. 1-й круг

Хачанов (Россия, 11) – Летьен (Франция) – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Албот (Молдавия, Q) – Кипсон (США, WC) – 6:3, 6:2, 4:6, 6:1.

Коккинакис (Австралия, WC) – Эванс (Великобритания, 20) – 6:4, 6:4, 6:4.

Циципас (Греция, 5) – Веселы (Чехия, SR) – 7:5, 6:3, 4:6, 7:6.

Рублёв (Россия, 7) – Джере (Сербия) – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Сонего (Италия) – Шелтон (США, 30) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.

Шевченко (Россия) – Отте (Германия) – 7:5, 4:6, 6:1, 7:6.

Подробнее: – Летьен (Франция) – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.Албот (Молдавия, Q) – Кипсон (США, WC) – 6:3, 6:2, 4:6, 6:1.Коккинакис (Австралия, WC) – Эванс (Великобритания, 20) – 6:4, 6:4, 6:4.Циципас (Греция, 5) – Веселы (Чехия, SR) – 7:5, 6:3, 4:6, 7:6.– Джере (Сербия) – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.Сонего (Италия) – Шелтон (США, 30) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.– Отте (Германия) – 7:5, 4:6, 6:1, 7:6.

Расписание 2-го дня. Интересные матчи понедельника, 29 мая

В понедельник пройдут ещё 48 матчей первого круга – по 24 у мужчин и женщин. В борьбу вступит 22-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (3), лидер рейтинга Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер (8), а также россиянин Аслан Карацев, успешно прошедший квалификацию.

Мужчины. 1-й круг

12:00. Ивашко (Беларусь) – де Минор (Австралия, 18)

13:30. Оже-Альяссим (Канада, 10) – Фоньини (Италия)

13:30. Попырин (Австралия) – Карацев (Россия, Q)

14:15. Джокович (Сербия, 3) – Ковачевич (США)

15:30. Алькарас (Испания, 1) – Коболли (Италия, Q)

17:45. Синнер (Италия, 8) – Мюллер (Франция)

Подробнее: 12:00. Ивашко (Беларусь) – де Минор (Австралия, 18)13:30. Оже-Альяссим (Канада, 10) – Фоньини (Италия)13:30. Попырин (Австралия) –14:15. Джокович (Сербия, 3) – Ковачевич (США)15:30. Алькарас (Испания, 1) – Коболли (Италия, Q)17:45. Синнер (Италия, 8) – Мюллер (Франция)

У женщин сыграет ещё 7 россиянок, причём две из них с номером посева – Анастасия Павлюченкова (SR), Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Элина Аванесян (LL), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (23) и Анна Блинкова. Отметим, что самая статусная соперница досталась Аванесян – это олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич.

Женщины. 1-й круг

12:00. Канепи (Эстония) – Кис (США, 20)

12:00. Контавейт (Эстония) – Пера (США)

12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Л.Фрухвиртова (Чехия)

12:00. Ястремская (Украина, Q) – Векич (Хорватия, 22)

13:30. Путинцева (Казахстан) – Заневская (Бельгия)

14:00. Марино (Канада) – Шнайдер (Россия)

14:00. Грачёва (Россия) – Галфи (Венгрия)

14:00. Аванесян (Россия, LL) – Бенчич (Швейцария, 12)

15:30. Свитолина (Украина, SR) – Тревизан (Италия, 26)

15:30. Гарсия (Франция, 5) – Сиюй Ван (Китай)

17:00. Остапенко (Латвия, 17) – Мартинцова (Чехия)

17:30. В.Кудерметова (Россия, 11) – Шмидлова (Словакия)

17:30. Александрова (Россия, 23) – Томова (Болгария)

17:30. Квитова (Чехия, 10) – Коччаретто (Италия)

17:30. Блинкова (Россия) – Бонавентюр (Бельгия)

Подробнее: 12:00. Канепи (Эстония) – Кис (США, 20)12:00. Контавейт (Эстония) – Пера (США)12:00.– Л.Фрухвиртова (Чехия)12:00. Ястремская (Украина, Q) – Векич (Хорватия, 22)13:30. Путинцева (Казахстан) – Заневская (Бельгия)14:00. Марино (Канада) –14:00.– Галфи (Венгрия)14:00.– Бенчич (Швейцария, 12)15:30. Свитолина (Украина, SR) – Тревизан (Италия, 26)15:30. Гарсия (Франция, 5) – Сиюй Ван (Китай)17:00. Остапенко (Латвия, 17) – Мартинцова (Чехия)17:30.– Шмидлова (Словакия)17:30.– Томова (Болгария)17:30. Квитова (Чехия, 10) – Коччаретто (Италия)17:30.– Бонавентюр (Бельгия)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».