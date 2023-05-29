Лаки-лузер из России одолела чемпионку ОИ на «Ролан Гаррос»! Бенчич зря ушла от Турсунова?

В понедельник, 29 мая, на «Ролан Гаррос» продолжаются матчи первого круга в женском одиночном разряде. В одной из игр встречались 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 134-е место в рейтинге WTA, и 12-й номер посева швейцарка Белинда Бенчич, чьё главное достижение в карьере — олимпийское золото Токио-2020, добытое в 2021 году. Аванесян попала в основную сетку как лаки-лузер. Однако это не помешало Элине, у которой до этого в сезоне был всего один выигранный матч в основных сетках турниров WTA (от «250» и выше), сломить титулованную соперницу.

Первый сет проходил при преимуществе Аванесян. Россиянка выиграла первые четыре гейма — 4:0. Затем, правда, Бенчич смогла вернуть два брейка, но тут же подарила сопернице ещё один, под ноль проиграв свою подачу. При счёте 5:3 Элина подавала на сет, и у неё возникли трудности. Однако она с честью вышла из ситуации. Аванесян спасла все три брейк-пойнта, а затем со второго сетбола взяла партию — 6:3.

Во втором сете Бенчич взяла реванш. Из первых шести геймов швейцарка взяла пять — 5:1. После этого Аванесян смогла сделать один брейк, но тут же вновь проиграла свою подачу. Соперница реализовала первый же сетбол на приёме и выиграла партию — 6:2.

В третьем сете ключевым, как поначалу показалось, станет шестой гейм. Бенчич тогда добилась брейка и повела 4:2. Однако с этого момента геймы брала исключительно Аванесян! Особенно напряжённым оказался девятый гейм, который россиянка взяла с пятого брейк-пойнта — вот этот-то момент и стал ключевым. При счёте 5:4 в свою пользу Элина подавала на матч и с первого же матчбола добилась своей цели — 6:3, 2:6, 6:4.

«Прекрасный результат для лаки-лузера Аванесян. Пока это крупнейшая победа в её карьере», — так отреагировал журналист Крис Голдсмит.

«Самая «открытая» четверть женской сетки становится ещё открытее...» — заметил журналист Жозе Моргадо.

Вот так 20-летняя Аванесян преподнесла одну из главных (и приятную для нас) сенсаций первого круга «Ролан Гаррос». Во втором раунде её соперницей станет французская обладательница уайлд-кард Леолия Жанжан. Сейчас 27-летняя Жанжан занимает 124-е место в рейтинге WTA. Она никогда не поднималась в топ-100.

Что касается Бенчич, которая проиграла свой первый же матч после финала в Чарльстоне в начале апреля, то она может утешаться тем, что в начале сезона ей удалось завоевать целых два титула: в Аделаиде-2 и в Абу-Даби. В обоих финалах швейцарка тогда обыгрывала россиянок: сперва Дарью Касаткину, а затем Людмилу Самсонову. Однако после решения разорвать сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым результаты Белинды пошли на спад. Может, зря Бенчич приняла такое решение?

Добавим, что ранее в этот день в женской сетке разгромную победу одержала финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова. Россиянка не дала шансов 18-летней чешке Линде Фрухвиртовой — 6:2, 6:2. Также свои матчи выиграли Диана Шнайдер и Варвара Грачёва. Шнайдер победила канадку Ребекку Марино (6:3, 7:5), а Грачёва — представительницу Венгрии Далму Галфи (6:4, 2:6, 6:1). А ещё сегодня на корт выйдут Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. За всеми событиями следите в нашем лайве.