7 избранных матчей вторника: «Селтикс» в шаге от истории, Медведев — на «Ролан Гаррос»

За чем следить завтра, 30 мая: возможные камбэки в НХЛ и НБА, сёстры Андреевы на «Ролан Гаррос» и гонка за титул в Турции.

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🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, финал Западной конференции, пятый матч

Интрига: остановит ли «Вегас» невероятный камбэк «Далласа»?

Финал Западной конференции в НХЛ не радует качеством игры: ни один из участников не стремится изобразить на льду что-то действительно впечатляющее. При этом сюжет противостояния с каждым матчем закручивается всё витиеватее. После трёх подряд поражений «Даллас» внезапно воспрял духом и сократил отставание в серии до минимума. Впрочем, права на ошибку у «Старз» по-прежнему нет: поражение поставит точку в их сезоне. Но сможет ли собраться с мыслями «Вегас», который упустил кураж и контроль над игрой?

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» Фото: John Locher/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, седьмой матч

Интрига: «Селтикс» находятся в шаге от сотворения истории

Возможно, все дождались нужного сценария — доведение серии до семи матчей. При этом подопечные Эрика Споэльстры лидировали по ходу 0-3. «Бостон Селтикс» потенциально может стать первой командой в истории плей-офф НБА, которая одержит победу в серии после 0-3 — здесь не нужно дополнительное описание. Показатель за всё время — 0-150.

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, Q) — Элисон Риске (США), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют 16-летней россиянки на «Шлеме»?

Юная Мирра Андреева не так давно ударно дебютировала на «тысячнике» в Мадриде, дойдя до четвёртого круга. Теперь настала очередь 16-летней звёздочки из России сыграть первый матч на «Шлеме», куда она пробилась, успешно пройдя через сито квалификации. Чем закончится для Мирры сражение с американкой Элисон Риске — узнаем уже во вторник.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 14:15*: Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли россиянин серию побед на грунте?

Россиянин Даниил Медведев подошёл к грунтовому «Шлему» с серией побед, начатых на «Мастерсе» в Риме, где он завоевал вообще свой первый титул на данном покрытии. Сейчас же чемпион US Open — 2021 всерьёз примеряется к «Ролан Гаррос». В случае успеха Медведев вернёт себе ещё и звание первой ракетки мира. А пока надо сделать первый шаг в матче с бразильцем Тьяго Уайлдом, с которым россиянин до этого не встречался.

Даниил Медведев Фото: Alex Pantling/Getty Images

🎾 17:30*: Эрика Андреева (Россия, LL) — Эмма Наварро (США, WC), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли счастливым этот турнир для нашего лаки-лузера?

18-летняя Эрика Андреева, в отличие от своей младшей сестры Мирры, проиграла в финале квалификации «Ролан Гаррос». Однако серия снятий других теннисисток позволила россиянке попасть в основную сетку в статусе лаки-лузера. Станет ли счастливым этот турнир для сестёр Андреевых?

Эрика Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

⚽️ 20:00: «Фенербахче» — «Антальяспор», турецкая Суперлига, 36-й тур

Интрига: «Фенербахче» не отпустит главного врага в чемпионской гонке?

В текущем сезоне турецкой Суперлиги развернулась классическая борьба за золото между «Галатасараем» и «Фенербахче». Первые преуспевают сильнее: за три матча до конца чемпионата «львы» опережают конкурента на пять очков. «Фенеру» необходимо побеждать в каждой встрече, а также надеяться на осечку конкурента. Плюс ко всему команды проведут очную встречу 4 июня. Так что «Фенербахче» ещё не потерял шансы на чемпионство. Но для продолжения борьбы важно обыграть в ближайшей встрече «Антальяспор». В этом сезоне команда Нури Шахина идёт рядом с зоной вылета. Отметим, что за «Антальяспор» выступают два хорошо знакомых российскому болельщику футболиста – Фёдор Кудряшов и Фернандо (экс-«Спартак»). Чем не повод включить матч и посмотреть за интересными игроками на поле?

«Фенербахче» ещё не потерял шансы на чемпионство Фото: Ahmad Mora/Getty Images

⚽️ 20:00: «Анкарагюджю» — «Галатасарай», турецкая Суперлига, 36-й тур

Интрига: «Галатасарай» приблизится к первому чемпионству за четыре года?

«Галатасарай» перед стартом сезона собрал мощную банду. За «львов» выступают известные в Европе футболисты: Лео Дюбуа, Патрик ван Анхольт, Лукас Торрейра, Сержиу Оливейра, Хуан Мата, Дрис Мертенс, Мауро Икарди и Бафетимби Гомис. А зимой к ним добавился Николо Дзаньоло. Клуб почти весь сезон идёт на первой строчке и не собирается сбавлять обороты. За три матча до финиша «Галатасарай» лидирует с отрывом в пять очков от «Фенербахче». Ещё один шаг к золоту команда сделает, если обыграет в столице Турции местный «Анкарагюджю». В противном случае клуб из Стамбула рискует серьёзно обострить чемпионскую гонку.