Джокович оставил политическое послание на «Ролан Гаррос». Накажут ли серба?

В современном мире топовые спортсмены — больше, чем просто спортсмены. Это ещё и весьма влиятельные люди. Поэтому неудивительно, что все их громкие слова и высказывания тут же подхватывают и начинают цитировать на все лады. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, без сомнения, входит в категорию лидеров мнений. В ходе Открытого чемпионата Франции, он же «Ролан Гаррос», сербский теннисист выступил с политическим заявлением вокруг ситуации с сербами Косова. Джокович, выиграв свой матч первого круга, сделал надпись на камере, которая гласит: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

Ранее Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косова как независимого государства в 2008 году. Тогда он записал видеообращение для митинга в Белграде. А в этот раз Новак подробно прокомментировал свой поступок. «Я не политик и не собираюсь участвовать в политических дискуссиях. Мне как сербу очень больно из-за того, что происходит в Косове, наших людей выгоняют из муниципалитетов. Это меньшее, что я мог сделать, чувствую ответственность как общественный деятель и сын человека, родившегося в Косове, чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии. Я не знаю, что ждёт сербский народ и Косово в будущем, но очень важно показать поддержку. Не знаю, что будет, знаю, что были замечания со стороны зарубежных журналистов, не знаю, накажут ли меня. Я не буду оправдываться, сделал бы это снова.

Я против войн и любых конфликтов, всегда говорил об этом публично. Эта ситуация с Косовом является прецедентом в соответствии с уставом ООН и всеми правами, мне очень жаль, что мы находимся в той ситуации, в которой находимся. Косово — наш очаг, наш оплот, самое большое сражение произошло там, там находятся самые важные монастыри», — приводит слова Джоковича Telegraf.

Как отреагировали любители тенниса

Болельщики не могли пройти мимо такого высказывания Джоковича. Наиболее радикальные фанаты предложили отстранить серба от турнира. Вот лишь некоторые из комментариев в социальных сетях:

«Новаку Джоковичу следует запретить любую спортивную деятельность. Очень и очень опасно позволять ему распространять лживую пропаганду, которая привела к гибели тысяч косовских албанцев».

Джокович после победы оставил надпись на камере Фото: Скриншот трансляции

«Его действия способствуют не только пропаганде ненависти, но и увековечиванию конфликтов и разногласий».

«Расизму и шовинизму нет места в спорте».

«Этот парень просто любит рыть себе могилу».

«Ролан Гаррос» должен дисквалифицировать его за использование их турнира для пропаганды расизма».

Новак Джокович на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Mason/Getty Images

Как отреагировали организаторы «Ролан Гаррос»

Руководство Открытого чемпионата Франции не могло остаться в стороне от скандала. Вместе с тем организаторы дали понять, что отстранять Джоковича не собираются. «Нет официальных правил «Большого шлема» относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» Mirror.

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Помимо этого, Джокович, столкнувшийся с новой волной хейта, порассуждал на тему сложных взаимоотношений с болельщиками. Новак привёл в пример слова легендарного игрока НБА Коби Брайанта. «Вас это [хейт] удивляет? Я бы удивился, если бы было как-то иначе. У Коби Брайанта была отличная цитата: «Ненавистники – это хорошая проблема. Никто не ненавидит хороших. Они ненавидят великих». Я никого не ненавижу в жизни, и я не испытываю таких эмоций и не воспитываю своих детей подобным образом. Ненависть – это ужасно негативная эмоция, и, если кто-то испытывает её ко мне, это многое говорит об этом человеке.

Я бы никогда и ничего не изменил в своей жизни. Да, я совершил много ошибок, но, по крайней мере, оставался собой. Я бы сто раз предпочёл оставаться собой, чем один раз последовать системе. Хотя это то, что сейчас любят и принимают больше всего», — приводит слова Джоковича Novosti.rs.