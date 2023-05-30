Такого на «Ролан Гаррос» не было 40 лет! Сразу 16 матчей превратились в марафон

«Ролан Гаррос» только-только начался, а уже бьёт давние рекорды. В мужском одиночном разряде ещё даже не закончился первый круг, но одно любопытное достижение теннисистам совместными усилиями удалось превзойти. На момент публикации статьи уже в 16 матчах первого круга у мужчин пришлось играть все пять сетов. Такого количества упорных поединков на соответствующей стадии не было с 1983 года, то есть целых 40 лет!
Игры первого раунда у мужчин проходят на протяжении трёх дней, с воскресенья по вторник. Застрельщиками выступили поляк Хуберт Хуркач, получивший 13-й номер посева, и бельгиец Давид Гоффен. По ходу матча Хуркач выходил вперёд, однако Гоффен дважды отыгрывался. В решающей партии поляк оказался сильнее. Счёт матча — 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 в его пользу. Всего же в первый день турнира было сыграно пять пятисетовых матчей, и в их числе оказалась встреча с участием российского теннисиста Карена Хачанова. В матче с французом Констаном Летьеном Хачанов, 11-й сеяный, проявил настоящую волю к победе. Проиграв первые два сета, россиянин взял следующие три партии: 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.
В понедельник матчи первого круга продолжились, и сразу семь поединков растянулись на пять сетов. Россияне в этот раз в марафонах замечены не были. Пожалуй, самой яркой встречей стала игра трёхкратного чемпиона ТБШ швейцарца Стэна Вавринки и испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Теннисисты провели на корте более четырёх с половиной часов, и победителем из этого изнурительного состязания вышел Вавринка — 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4. Как видим, Стэна не смутил даже провал в четвёртом сете — решающую партию он выиграл.
Наконец, во вторник уже в четырёх матчах понадобилось играть пятый сет. И это количество, разумеется, может ещё увеличиться — некоторые теннисисты ещё даже не выходили на корт. Последний на момент публикации статьи матч, где игроки ушли в пятый сет, — поединок Александра Бублика из Казахстана и итальянского квалифаера Джулио Цеппьери. Бублик проиграл первый сет 0:6, выиграл следующие две партии, но всё же позволил сопернику утянуть себя в пятый сет. За всеми событиями следите в нашем «лайве».
Пятисетовые матчи первого круга «Ролан Гаррос»
28 мая
Хуберт Хуркач (Польша, 13) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Летьен (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) — 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3
Джэйсон Каблер (Австралия) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 1:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:1
Нуну Боргес (Португалия) — Джон Иснер (США) — 6:4, 5:7, 7:6, 4:6, 7:6
29 мая
Кэмерон Норри (Британия, 14) — Бенуа Пэр (Франция, WC) — 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 32) — 1:6, 6:7, 6:2, 6:0, 6:4
Денис Шаповалов (Канада, 26) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3
Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Цзюнчэн Шан (Китай, Q) — 4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:1
Стэн Вавринка (Швейцария) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6, 6:4, 6:7, 1:6, 6:4
Педро Качин (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 6:2
Иржи Легечка (Чехия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 21) — 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1
30 мая
Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Джеффри-Джон Вулф (США) — 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3
Генаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, WC) — 7:6, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1
Андреа Вавассори (Италия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия, 31) — 5:7, 2:6, 7:6, 7:6, 6:5 (матч продолжается)
Александр Бублик (Казахстан) — Джулио Цеппьери (Италия, Q) — 0:6, 6:4, 6:4, 3:6, 2:2 (матч продолжается)
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