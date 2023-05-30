Полный провал. Медведев потерпел чудовищное поражение на «Ролан Гаррос» и покидает Париж

Россиянин почти четыре с половиной часа мучился со 172-й ракеткой мира. Но всё тщетно.

Пожалуй, впервые в карьере Даниил Медведев подошёл к «Ролан Гаррос» в настолько впечатляющей форме. В текущем сезоне россиянин выиграл 39 из 44 матчей и стал обладателем пяти титулов. Но что ещё важнее применительно к Открытому чемпионату Франции — наконец покорил грунт. Чуть больше недели назад Медведев взял первый в жизни грунтовый турнир — римский «Мастерс».

«Эта победа была потрясающей. Особенно учитывая, каких сильных игроков я победил, — говорил 27-летний теннисист перед стартом «Ролан Гаррос». — Естественно, сейчас у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем было обычно. Но я понимаю, что там будет непросто. Надо использовать уверенность в собственных силах, но не думать, что будет легко. Иногда бывает, что думаешь: «Я так хорошо играл, сейчас всё будет просто». А потом возникают проблемы уже в первом круге. Из-за этого можно разозлиться и проиграть».

В стартовом круге «Ролан Гаррос» Медведеву достался отнюдь не самый искушённый соперник: Тьяго Уайлд в последнее время выступает главным образом на челленджерах, а в основную сетку «Ролан Гаррос» попал через три матча квалификации. При этом именно с грунтом 23-летний спортсмен на «ты»: в этом сезоне бразилец выиграл на этом покрытии 35 из 45 матчей.

В начале матча Уайлд словно заскромничал перед более титулованным оппонентом: допустил целую серию ошибок и практически без борьбы отдал два гейма. Но затем в неожиданный штопор свалился Медведев. Не справившись с усилившимся ветром, россиянин потерял подачу, а кроме того, совсем не стремился играть активно. Более целеустремлённый и агрессивный Уайлд, напротив, освоился, сравнял счёт, а затем ещё несколько раз угрожал сопернику брейк-пойнтами.

С разладившейся игрой ухудшалось и настроение Медведева. Сперва он просто сделал замечание болбоям, а при 4:4 сорвался на собственный бокс: «Чё мне делать, ну чё мне делать?» Уайлд, напротив, освоился, сравнял счёт, а затем ещё несколько раз угрожал сопернику брейк-пойнтами. Даниилу удалось стабилизироваться, однако в середине тай-брейка наступила точка невозврата — с третьего сетбола Уайлд забрал партию. Южноамериканцу не помешали даже проблемы со зрением: на экваторе сета ему в глаз попала песчинка от грунта — в паузе теннисисту принесли капли.

Во второй партии соперники шли вровень, а общий рисунок игры остался прежним. Уайлд с переменным успехом искал счастье в атаке, пока Медведев со скрипом исполнял бэкхенд и продолжал штамповать ошибки на подаче. За 15 геймов россиянин допустил семь двойных. В итоге дело вновь дошло до тай-брейка, и вновь бразилец заполучил сетболы. Но на этот раз использовать их не удалось: в решающий момент Медведев предложил бразильцу длинные розыгрыши, в которых последнему, очевидно, не хватило терпения и выдержки. 1-1 по партиям.

Третий сет стартовал под диктовку российского теннисиста. Он непринуждённо взял два гейма, и, как показалось, оставил все трудности позади. Впечатление вышло обманчивым. Уайлд быстро вернулся в игру и восстановил равенство в счёте. Впрочем, зацепиться ему не удалось. Класс Медведева сказался, и россиянин относительно спокойно добрался до победы в сете. Незадолго до окончания партии Даниил вызвал на корт врача: у спортсмена возникли проблемы с носом, и медику пришлось то ли остановить кровь, то ли, наоборот, вызвать другие выделения.

Уайлд, правда, даже не думал сдаваться и четвёртую партию начал словно с чистого листа. Бразилец забрал три гейма с брейком, а под конец сделал ещё один и перевёл матч в пятый сет.

Вопреки ожиданиям южноамериканцу хватило куража и сил на ключевой отрезок встречи. Уайлд до последнего сохранял атакующие намерения и эффективно воплощал планы в жизнь. В шести первых геймах соперники сделали по два брейка, а концовка осталась за бразильцем. Уайлд забрал у Медведева ещё одну подачу, а затем закрыл игру с первого же матчбола.

Медведев сенсационно покидает французскую столицу, а Уайлд в следующем круге встретится с победителем матча Кентен Алис — Гидо Пелья.

Это четвёртый подряд ТБШ, на котором Даниил Медведев не смог пройти дальше четвёртого круга. Последний раз он пробирался дальше по сетке на Australian Open — 2022 (финал).