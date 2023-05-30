Наследник Куэртена с русскими корнями. Кто такой Тьяго Уайлд, выбивший Медведева с «РГ»

…Да, не такого выступления ожидали мы от Медведева на «Ролан Гаррос». После того как Даниил выиграл «Мастерс» в Риме, впервые в карьере завоевав титул на грунте, можно было надеяться на продолжение банкета. И уж точно нельзя было предположить, что вторая ракетка мира проиграет в Париже в первом же круге теннисисту, который никогда не был в топ-100, а сейчас располагается ближе к концу топ-200 (если совсем точно, на 172-й строчке в рейтинге ATP). В то же время не совсем корректно утверждать, что Медведев проиграл «какому-то ноунейму». Какое-никакое имя в теннисном мире Тьяго Уайлд — а именно так зовут героя дня — уже себе заработал.

Уайлд, которому в марте исполнилось 23 года, — ярко выраженный грунтовик. Собственно, это не должно удивлять, если речь идёт об игроке из Южной Америки. Тьяго шесть раз выигрывал различные челленджеры в прежние годы. И уже по этой причине поражение Медведева, конечно, по-прежнему остаётся сенсацией, но всё-таки не такой крупной, как если бы оно случилось на харде. И при всей своей любви к грунту Уайлд по юниорам выиграл один ТБШ, но не «Ролан Гаррос», как можно было бы предположить, а US Open 2018 года. А в марте 2020-го он завоевал свой первый титул на уровне ATP. В финале турнира в Сантьяго Уайлд в трёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда, который тогда ещё не входил в топ-10, но уже был достаточно силён. Этот титул ценен не только сам по себе, но и тем, что Тьяго стал самым молодым в истории бразильцем — чемпионом турнира ATP.

Тьяго Уайлд в матче с Даниилом Медведевым на «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Обыграв вторую ракетку мира, Уайлд, конечно, автоматически не становится фаворитом «Ролан Гаррос». Но повод помечтать о лаврах своего знаменитого соотечественника Густаво Куэртена, который трижды побеждал в Париже, у него теперь имеется. Да ещё какой: Тьяго стал всего лишь вторым бразильцем в Открытой эре (с 1968 года), который на ТБШ обыграл соперника из топ-2. Куэртен же дважды отметился подобным достижением: на US Open 2002 года, обыграв нашего Марата Сафина, и на своём любимом «Ролан Гаррос» в 2004-м, победив тогда ещё не легендарного, но уже великолепного Роджера Федерера.

А ещё Тьяго Уайлд — бразилец с… русскими корнями! Да-да, предки его отца родом из Румынии и из России. А вот мать — немка. Кумиром спортсмена в теннисе является — кто бы вы думали? — разумеется, Рафаэль Надаль, один из лучших игроков в истории и уж точно сильнейший грунтовик. Своим лучшим качеством Уайлд считает бесстрашие, а худшим — лень. А играет в теннис Тьяго по той причине, что игра делает его счастливым. «Я чувствую себя счастливым на корте. Это «моё» место. Корт задаёт мне рамки, но в то же время даёт мне пространство и вдохновение, чтобы делать то, что мне нравится. Теннис даёт мне возможность быть собой и самовыражаться на корте», — цитирует бразильца пресс-служба ATP.

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Но не всё так безоблачно в личной жизни спортсмена. В октябре 2021 года Уайлду пришлось отбиваться от обвинений в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки. В дело вмешалась полиция, открывшая расследование. Но игрок заявил, что обвинения были «ложными, сфабрикованными и вызванными желанием отомстить».

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Во втором круге «Ролан Гаррос» победитель Медведева сыграет либо с французом Кентеном Алисом, либо с аргентинцем Гидо Пельей. Любой результат следующего поединка Уайлда не будет сенсацией. Но, устранив с пути такого грозного соперника, как Даниил, Тьяго наверняка задумывается: а почему бы не пойти ещё дальше?