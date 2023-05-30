И их осталось трое! Медведев уже не претендует на звание 1-й ракетки мира по итогам «РГ»

Нынешний «Ролан Гаррос» — это борьба не только за престижный титул и солидные призовые, но ещё и за звание первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.
Открытый чемпионат Франции уже традиционно стартует по воскресеньям, а в понедельник, 29 мая, был опубликован очередной рейтинг-лист 52 недель ATP. Этот список вторую неделю подряд возглавляет 20-летний испанец Карлос Алькарас. Но теннисисты наверху стоят очень плотно, и разница в очках между ними невелика. За Алькарасом располагается Медведев на расстоянии 485 очков, ещё в 375 баллах от россиянина находится Новак Джокович.
1. Карлос Алькарас (Испания) – 6815 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 6330
3. Новак Джокович (Сербия) – 5955
4. Каспер Рууд (Норвегия) – 4960
5. Стефанос Циципас (Греция) – 4775
6. Хольгер Руне (Дания) – 4375
7. Андрей Рублёв (Россия) – 4270
8 (+1). Тейлор Фритц (США) – 3470
9 (-1). Янник Синнер (Италия) – 3435
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3100
11. Карен Хачанов (Россия) – 2945.
Система рейтинга такова, что каждую неделю у игроков вычитаются прошлогодние баллы и добавляются очки, набранные на новых турнирах. После завершения «РГ»-2023 у теннисистов отнимутся очки за розыгрыш-2022, а также баллы, набранные на первой неделе травяного сезона-2022, который тогда начался чуть раньше. Больше всего очков лишится финалист прошлого года Каспер Рууд – 1200, у Джоковича и Алькараса – сгорит по 360, у Медведева – 240, а у Циципаса – 215. Таким образом, Каспер, даже если завоюет титул на нынешнем турнире, на первое место в рейтинге претендовать не сможет. А вот Джокович, Медведев и Циципас начинали с надеждами ещё и на звание первой ракетки мира.
Карлосу Алькарасу, чтобы сохранить лидерство, надо выполнить одно из нескольких условий:
- выиграть титул;
- дойти до финала, при условии, что Медведев не завоюет титул;
- дойти до полуфинала или четвертьфинала, при условии, что Медведев не выйдет в финал, а Джокович не завоюет титул;
- дойти до четвёртого круга, при условии, что Медведев не доберётся до полуфинала, Джокович не выйдет в финал, но даже при поражении в первом, втором или третьем кругах Алькарас может остаться на первом месте в рейтинге, если Медведев не дойдёт до полуфинала, Джокович не выйдет в финал, а Циципас не выиграет титул.
Несколько условий было и для Даниила Медведева:
- выиграть титул;
- дойти до финала, если при этом Алькарас или Джокович не завоюют титул;
- дойти до полуфинала, при условии, что Алькарас сойдёт до 1/4 финала, а Джокович не завоюет титул.
А что же Новак Джокович? Ему надо:
- выиграть титул;
- выйти в финал, при условии, что Алькарас проиграет в четвёртом круге, а Медведев – в 1/4 финала или раньше.
Стефаносу Циципасу же необходим только титул «Ролан Гаррос» — 2023, при этом Алькарас должен сойти с дистанции в первых трёх кругах, Медведев – в 1/4 финала, а Джокович – в 1/2 финала.
Теперь все претенденты сыграли по одному матчу, но не все прошли во второй круг. Картина перед следующим раундом изменилась. Претендентов на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос» осталось только трое – Алькарас, Джокович и Циципас. А вот Даниил Медведев сенсационно проиграл на старте бразильцу Тьяго Уайлду и выбыл из борьбы.
Расклад очков по кругам на «РГ» у претендентов на звание первой ракетки мира
|Алькарас
|Медведев
|Джокович
|Циципас
|Рейтинг на 29.05
|6815
|6330
|5955
|4775
|Очки за РГ-22 и 1-ю неделю на траве
|360
|240
|360
|215
|Остаток
|6455
|6090
|5595
|4560
|1-й круг
|10
|6465
|6100
|5605
|4570
|2-й круг
|45
|6500
|5640
|4605
|3-й круг
|90
|6545
|5685
|4650
|4-й круг
|180
|6635
|5775
|4740
|1/4 финала
|360
|6815
|5955
|4920
|1/2 финала
|720
|7175
|6315
|5280
|Финал
|1200
|7655
|6795
|5760
|Титул
|2000
|8455
|7595
|6560
В женском рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» — 2023 тоже может произойти смена лидеров. Поражение Иги Свёнтек на ранних стадиях турнира выведет Арину Соболенко на первое место.
- 30 мая 2023
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