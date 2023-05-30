И их осталось трое! Медведев уже не претендует на звание 1-й ракетки мира по итогам «РГ»

Нынешний «Ролан Гаррос» — это борьба не только за престижный титул и солидные призовые, но ещё и за звание первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.

Открытый чемпионат Франции уже традиционно стартует по воскресеньям, а в понедельник, 29 мая, был опубликован очередной рейтинг-лист 52 недель ATP. Этот список вторую неделю подряд возглавляет 20-летний испанец Карлос Алькарас. Но теннисисты наверху стоят очень плотно, и разница в очках между ними невелика. За Алькарасом располагается Медведев на расстоянии 485 очков, ещё в 375 баллах от россиянина находится Новак Джокович.

Система рейтинга такова, что каждую неделю у игроков вычитаются прошлогодние баллы и добавляются очки, набранные на новых турнирах. После завершения «РГ»-2023 у теннисистов отнимутся очки за розыгрыш-2022, а также баллы, набранные на первой неделе травяного сезона-2022, который тогда начался чуть раньше. Больше всего очков лишится финалист прошлого года Каспер Рууд – 1200, у Джоковича и Алькараса – сгорит по 360, у Медведева – 240, а у Циципаса – 215. Таким образом, Каспер, даже если завоюет титул на нынешнем турнире, на первое место в рейтинге претендовать не сможет. А вот Джокович, Медведев и Циципас начинали с надеждами ещё и на звание первой ракетки мира.

Карлосу Алькарасу, чтобы сохранить лидерство, надо выполнить одно из нескольких условий:

выиграть титул;

дойти до финала, при условии, что Медведев не завоюет титул;

дойти до полуфинала или четвертьфинала, при условии, что Медведев не выйдет в финал, а Джокович не завоюет титул;

дойти до четвёртого круга, при условии, что Медведев не доберётся до полуфинала, Джокович не выйдет в финал, но даже при поражении в первом, втором или третьем кругах Алькарас может остаться на первом месте в рейтинге, если Медведев не дойдёт до полуфинала, Джокович не выйдет в финал, а Циципас не выиграет титул.

Несколько условий было и для Даниила Медведева:

выиграть титул;

дойти до финала, если при этом Алькарас или Джокович не завоюют титул;

дойти до полуфинала, при условии, что Алькарас сойдёт до 1/4 финала, а Джокович не завоюет титул.

А что же Новак Джокович? Ему надо:

выиграть титул;

выйти в финал, при условии, что Алькарас проиграет в четвёртом круге, а Медведев – в 1/4 финала или раньше.

Стефаносу Циципасу же необходим только титул «Ролан Гаррос» — 2023, при этом Алькарас должен сойти с дистанции в первых трёх кругах, Медведев – в 1/4 финала, а Джокович – в 1/2 финала.

Теперь все претенденты сыграли по одному матчу, но не все прошли во второй круг. Картина перед следующим раундом изменилась. Претендентов на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос» осталось только трое – Алькарас, Джокович и Циципас. А вот Даниил Медведев сенсационно проиграл на старте бразильцу Тьяго Уайлду и выбыл из борьбы.

Расклад очков по кругам на «РГ» у претендентов на звание первой ракетки мира

Алькарас Медведев Джокович Циципас Рейтинг на 29.05 6815 6330 5955 4775 Очки за РГ-22 и 1-ю неделю на траве 360 240 360 215 Остаток 6455 6090 5595 4560 1-й круг 10 6465 6100 5605 4570 2-й круг 45 6500 5640 4605 3-й круг 90 6545 5685 4650 4-й круг 180 6635 5775 4740 1/4 финала 360 6815 5955 4920 1/2 финала 720 7175 6315 5280 Финал 1200 7655 6795 5760 Титул 2000 8455 7595 6560

В женском рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» — 2023 тоже может произойти смена лидеров. Поражение Иги Свёнтек на ранних стадиях турнира выведет Арину Соболенко на первое место.