Эрика не поддержала сестру. Андреева вылетела с «РГ», уверенно ведя в третьем сете

У старшей сестры Мирры были все шансы на победу, но в концовке закончились силы.

Сегодняшний игровой день в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» начался с матча между 16-летней Миррой Андреевой и американкой Элисон Риске. Родная сестра Эрики добилась уверенной победы (6:2, 6:1), подав пример старшей родственнице, которую организаторы поставили на вечерний запуск. В соперницах – тоже американская теннисистка, Эмма Наварро (75-й номер мирового рейтинга).

Интересно, что 147-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева попала в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос» — 2023 в роли лаки-лузера после снятия соотечественницы, Анны Калинской. Напомним, Калинская отказалась от выступления на турнире из-за травмы, полученной ранее в Риме. Очень обидно за Анну, в последнее время она набрала неплохую форму.

«Если мы обе попадём в основную сетку, это будет потрясающе. Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире. Как все сёстры, мы часто ссорились из-за мелочей, из-за пульта от телевизора, из-за того, кто переключит канал. Теперь мы взрослые, мы действительно ценим друг друга и время, проведённое вместе в туре», – говорила Мирра Андреева.

Ну что же, мечты младшей сестры сбылись, теперь обеим нужно показывать достойный результат и идти вверх по рейтингу. В таком возрасте каждый матч на вес золота, да и про приличные призовые не стоит забывать. В общем, мотивации хоть отбавляй.

Из-за затянувшегося мужского матча между Кентеном Алисом и Гидо Пельей (седьмой корт) матч Эрики перенесли на 14-й корт.

В первом сете с подачи начала американка, сразу допустив двойную ошибку. Однако гейм американка забрала. Следом Андреева вчистую проиграла свою подачу – начало матча для россиянки явно не задалось. Вскоре Наварро подтвердила брейк, дела у нашей теннисистки ухудшались.

Свой первый гейм в матче Андреева-старшая взяла лишь с четвёртой попытки. Но было заметно, что россиянке в некоторых моментах не хватало уверенности, а порой и точности – ошибки следовали даже в простейших ситуациях.

18 минут провели на корте девушки, а счёт уже был 4:1 в пользу североамериканской спортсменки. Непонятно, за счёт чего Андреева собиралась выигрывать, нужно было прибавлять во всех компонентах игры.

В концовке первой партии у Андреевой начались эмоции – она от досады ударила ракеткой о корт. 6:2 – за полчаса выиграла первый сет Наварро. Разница в уровне готовности теннисисток бросалась в глаза.

В паузе межу сетами с Наварро плотно пообщался её тренер, а загрустившая Андреева отправилась в подтрибунное помещение.

Вторую партию Эмма снова начала мощно – с ходу взяла гейм на своей подаче без видимых проблем. У Андреевой не было даже намёка на возможный брейк. Эмоции россиянки продолжали бить ключом – корту постоянно доставалось от ракетки российской теннисистки. Но причины неудачной игры нужно было искать в себе.

Здорово, что Андреева взбодрилась, отыграла несколько брейк-пойнтов на своей подаче и буквально выгрызла её. А затем Эрика наконец-то сделала важный брейк – как раз то, что было нужно.

Андреева часто применяла укороченные приёмы, которые порой проходили. Вскоре Эрика подтвердила брейк, взяв очень нужный гейм – 3:1. Складывалось ощущение, что американка подустала.

По такой игре Андреевой было важно держать свою подачу, но в итоге соперница сама помогла, снова проиграв свою – 5:2 в пользу россиянки. Эрика стала лучше играть на приёме, плюс у Наварро не всегда проходила первая подача. Андреева-старшая заставила своих болельщиков понервничать, но второй сет всё же взяла – 6:3.

В третьем сете россиянка с ходу начала с того, что взяла свою подачу, а затем под ноль и чужую. Кстати, мама Эрики наблюдала с трибун за игрой дочери. В пятом гейме при счёте 3:1 в свою пользу Андреева начала допускать двойные ошибки – это вызывало тревогу. В итоге Наварро сделала обратный брейк, явно взбодрившись.

Эмма мощно вернулась в игру, взяв пять геймов подряд. Следом россиянка забрала свою подачу, но на чужой рассыпалась. «Отвалите от меня», – громко крикнула Андреева в чью-то сторону. 6:4 – с таким счётом выиграла решающую партию Наварро. Во втором круге американка сразится с Бьянкой Андрееску, которая в упорнейшей борьбе одолела Викторию Азаренко.