«Коккинакис спал с твоей девушкой». Звезду тенниса ждёт неприятная встреча на «РГ»-2023

В 2015 году Кирьос бесцеремонно разжигал конфликт между близким другом и Стэном Вавринкой из-за Донны Векич. Ник не успокоился по сей день.

31 мая Стэн Вавринка (89-я ракетка мира) сыграет с Танаси Коккинакисом (108) во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2023. В середине 2010-х Стэн выиграл три турнира «Большого шлема», но пик его карьеры уже давно позади. Вывеска Вавринка – Коккинакис далеко не самая привлекательная из возможных, однако у противостояния швейцарского и австралийского теннисистов есть особый подтекст.

Не исключено, что парижских зрителей ждёт бескомпромиссное сражение между Вавринкой и Коккинакисом из-за старых любовных похождений.

Ник Кирьос пытался создать любовную драму между Вавринкой, Векич и Коккинакисом

Удивительным образом 38-летний Стэн Вавринка и 27-летний Танаси Коккинакис ни разу не пересекались на корте, хотя швейцарец выступает в туре с 2002 года, австралиец – с 2013-го. Особенно интересно было бы посмотреть на их дуэль в конце 2015 года или около того, когда вражду между Вавринкой и Коккинакисом пытался спровоцировать Ник Кирьос, используя молодую хорватскую теннисистку Донну Векич. Что же натворил главный теннисный провокатор?

В августе 2015 года Кирьос по ходу матча с Вавринкой во втором раунде «Мастерса» в Монреале сказал сопернику, что Танаси Коккинакис имел интимные отношения с его возлюбленной.

«Коккинакис спал с твоей девушкой. Жаль тебе это говорить, приятель», — прокричал Кирьос в адрес Вавринки.

Стэн Вавринка и Ник Кирьос Фото: Warren Little/Getty Images

Считалось, что Кирьос говорил о хорватской теннисистке Донне Векич. Вавринка и Векич на тот момент публично не подтверждали отношения, но СМИ не сомневались, что Стэн и Донна являются парой.

Очевидно, Кирьос хотел вывести Вавринку из себя, не постеснявшись использовать своего близкого друга. В какой-то степени это ему удалось. В третьем сете Стэн проигрывал Нику со счётом 7:6, 3:6, 0:4, после чего снялся из-за травмы… Кирьос объяснил журналистам мотивы некрасивого поступка в присущем ему стиле.

«Вавринка стал слишком разговорчивым. И я просто это сказал», — заявил австралийский теннисист.

После игры тренер Вавринки Магнус Норман осудил Кирьоса.

«Ник Кирьос, это было низко. Надеюсь, рядом есть люди, которые научат тебя жизни. Очень плохо», — написал Норман в соцсетях.

В Монреале-2015 Кирьос вылетел в третьем раунде, уступив американцу Джону Иснеру — 5:7, 3:6. Болельщики нещадно освистывали Ника, который не видел в своих действиях по отношению к Вавринке чего-либо зазорного и ограничился только коротким извинением, выглядевшим совершенно неискренне.

Ник Кирьос избежал серьёзного наказания за инцидент в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

ATP наказала австралийца штрафом в размере $ 10 тыс. за неспортивное поведение, а позже добавила к этому условную дисквалификацию на месяц. Далеко не самые суровые меры для постоянного нарушителя дисциплины Кирьоса.

«Не думаю, что нужны ещё какие-то наказания. Мы прояснили ситуацию. Я извинился публично и лично. Меня оштрафовали, так что ситуация разрешена, и мы можем двигаться дальше. Встреча с Вавринкой в раздевалке была интересной. Он увидел меня в коридоре и подошел ко мне, как и ожидалось. Я не удивился. Сказал ему, что мне жаль. Он был зол, так что мне пришлось с этим справляться. Надеюсь, мы уже можем оставить всю эту ситуацию позади», — сказал Кирьос.

Вавринка был куда более многословен и не скрывал презрения к Кирьосу.

«Очень разочарован тем, что коллега проявил такое неуважение, которое я даже не мог представить. Не сказал бы подобного даже своему злейшему врагу. Это настолько низко, что в это трудно поверить. Такие вещи не нужны ни на корте, ни за его пределами, и я надеюсь, теннисное руководство примет меры, чтобы поддержать высокий моральный уровень, на который мы много лет выводили наш спорт. У Кирьоса уже не в первый раз большие проблемы на корте, вызванные тем, что он говорит, как себя ведёт. Надеюсь, АТР примет меры. Он молод, но это не оправдание. В каждом матче у него проблемы, в каждом матче он очень плохо себя ведёт. Кроме того, проблема в том, что он плохо себя ведёт не только по отношению к себе, но и по отношению ко всем: к другим игрокам, боллбоям, судьям. Я очень надеюсь, что в этот раз АТР примет серьёзные меры. В раздевалке он пытался меня избежать, но я предъявил ему претензии. Наш разговор останется в раздевалке. Однако я считаю, что, какое бы давление ты ни испытывал, некоторые вещи говорить просто нельзя. И он может это не признавать, но я считаю, что у него серьезные проблемы с поведением, — сказал Стэн.

Стэн не вдавался в подробности случившегося в раздевалке, однако СМИ всё равно выяснили некоторые детали. Как сообщает журналист Араш Мадани, Вавринка сказал Кирьосу: «Если тебе есть что сказать, скажи мне это в лицо». Швейцарец был настолько разозлен комментариями Ника во время матча, что от австралийца его оттаскивали работники АТР и люди, находившиеся в это время в раздевалке. Брат Ника Кристос вскипел после появления этих новостей…

«Ублюдку Вавринке повезло, что меня там не было – иначе он бы снимался со следующих нескольких турниров. Он схватил Ника и наговорил ему всякой хрени. Я изучал закон, это нападение. Ему повезло, что мы не выдвинули обвинений», – написал Кристос в соцсетях.

Мама Ника Кирьоса Нилл тоже вступилась за сына и оскорбила тех, кто его критиковал.

«Разберитесь в ситуации, прежде чем блеять, как овцы. Нытики», – отметила Нилл Кирьос.

Реакция топ-теннисистов, Коккинакиса и Векич на поступок Кирьоса

В медиа разгорелась нешуточная шумиха, которую комментировали даже топ-теннисисты.

Роджер Федерер: «Думаю, все согласны, что Кирьос сильно переступил черту. В теннисе так не общаются. В других видах спорта это распространено – даже нормально – но не в теннисе. Так что понятно, что весь тур его раскритиковал и стал объяснять, что так не делается. Такое поведение наш спорт не красит, а ведь многие работали для того, чтобы сделать теннису доброе имя. Мы хотим, чтобы дети хотели заниматься теннисом потому, что это хороший, благородный спорт».

Новак Джокович: «Понимаю, что у каждого игрока бывают срывы, эмоциональные моменты. Я понимаю, что такое случается в борьбе на высочайшем уровне. Однако считаю нечестным и недопустимым направлять свой срыв на соперника, а особенно на человека, которого вообще нет на корте».

Рафаэль Надаль: «Кирьосу недавно исполнилось 20 лет, но возраст не может быть оправданием его поведению».

Виктория Азаренко: «Мне кажется, что главная проблема тут в воспитании, которое дают родители. Я не говорю, что у Кирьоса хорошие или плохие родители. Я просто обобщаю. Мне кажется, что, когда ты молод, но на тебя уже оказывается огромное давление, и ты зарабатываешь большие деньги, родителям трудно оставаться родителями и ограничивать тебя. Поэтому легко превратиться в бесконтрольного человека, который потерял чувство реальности. Это происходит со многими спортсменами во многих видах спорта. Так что, мне кажется, проблема немного шире, чем то, что мы увидели в этом случае».

Энди Маррей: «Я не оправдываю поведение Ника, но не нужно на него так наседать. В других видах спорта такие вещи случаются намного чаще, чем мы представляем, особенно в командных видах. В теннисе есть определенные вещи, которые делать нельзя – и это одна из них. Надеюсь, он вынесет для себя урок. Ник не такой уж плохой. Он просто молодой парень, который растёт в центре внимания. В последние месяцы в его сторону лилось много негатива, и с этим трудно справиться».

Энди Маррей – один из немногих топ-теннисистов, не ставших резко осуждать Ника Кирьоса Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Дольше всего отмалчивались фигуранты скандала, оставшиеся за кадром. Речь о Донне Векич и Танаси Коккинакисе. Связывает ли этих теннисистов что-либо? Донна и Танаси играли в миксте на Australian Open – 2014. Между ними завязались краткосрочные отношения. На тот момент Векич ещё не встречалась с Вавринкой. Старт их романа датируется примерно весной 2015 года, когда Стэн расстался со своей женой Ильхам, в 2010 году родившей ему дочь Алексию, и завязал отношения с Векич, которая на 12 лет его младше.

Первым выступил Коккинакис — через несколько дней после матча Вавринка – Кирьос. Танаси осудил своего друга и соотечественника Ника.

«Я в тот вечер как раз проиграл в квалификации и расстроенный смотрел матч Ника со Стэном. И тут мой телефон начал просто разрываться. Я такой: «О господи». Во время трансляции не уловил, чтó там произошло – только когда мне прислали ссылку в «Твиттере». Это, конечно, атас. Понятно, что Ник не должен был так себя вести. Но что было, то было, и хватит уже это обсуждать. Ник передо мной извинился. Я дал ему понять, что он был неправ. Если есть проблема, её нужно обсудить с глазу на глаз. То, что сделал он, неправильно. Я во всём разобрался со Стэном и Донной», — заявил Коккинакис.

Ещё позже высказалась 19-летняя Векич.

«Это непросто, но я стараюсь сосредоточиться на теннисе и на своём следующем матче. С Кирьосом я не разговаривала. Однако меня очень расстроило то, что это произошло в нашем спорте. Надеюсь, это никогда больше не повторится, потому что это портит имидж тенниса. Кирьоса даже не дисквалифицировали. Это просто нелепо. Больше я это комментировать не буду», — сказала Векич.

Танаси Коккинакис и Донна Векич Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Затем снова дал о себе знать Кирьос, который хотел как можно скорее «замять» тему. У него хватало и других проблем, поскольку на старте карьеры Ник практически на каждом турнире устраивал скандальные выходки.

«Я даже не думал, что мои слова попадут в микрофоны, но так уж получилось. Думаю, это стало мне уроком. Конечно, подобное больше не повторится, но и не могу сказать, что чувствую себя опозоренным. Ничего такого. Я извинился перед Стэном и лично, и публично. Перед Донной я тоже извинился. Не лично, но передал свои извинения. Принял Стэн мои извинения или нет, уже не моя проблема. На мои отношения с ребятами, с которыми я всегда был дружен, это никак не повлияло. Между мной и Танаси всё в порядке. Много тусуемся с Джеком Соком. В раздевалке много ребят, которые меня поддерживают», — сказал Кирьос.

Стэн Вавринка и Донна Векич недолго состояли в отношениях Фото: Chris Trotman/Getty Images for ATP

Вавринка и Векич расстались в 2019 году. Как такового конфликта между Стэном и Танаси Коккинакисом вообще не было. Все страсти в этом условном «любовном треугольнике» пытался разжечь исключительно мастер провокаций Кирьос. Ник не успокаивается и по сей день.

«Это то, ради чего мы живем. Стэн не хочет проиграть этот матч», — написал Кирьос в соцсетях перед матчем Вавринка – Коккинакис на «Ролан Гаррос» — 2023.

Посмотрим, чем обернётся очередная неблагородная затея Кирьоса. Хочется верить, что дело ограничится только упорной борьбой на корте без каких-то личных конфликтов Вавринки и Коккинакиса из-за давно позабытых романтических историй.