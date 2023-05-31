Медведев впервые за 3 года проиграл на старте ТБШ. Итоги дня «Ролан Гаррос»

Во вторник, 30 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» завершился первый круг. Состоялось 40 матчей первого круга – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и женщин в верхней половине. В борьбу вступили 1-я ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, победитель US Open – 2021 Даниил Медведев и сёстры Андреевы из России. Однако не все из них пробились во второй раунд. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Итоги 3-го дня. 30 мая, вторник
4 часа 15 минут сражался Даниил Медведев с бразильцем Тьяго Уайлдом, занимающим 172-е место рейтинге, но в итоге проиграл ему в пяти сетах. Для россиянина это поражение обидно вдвойне, ведь помимо борьбы за престижный трофей и солидные призовые он ещё сражался за звание первой ракетки мира по итогам турнира. Но увы. Дальше прошёл наследник Густаво Куэртена.
Помимо Медведева в этот день проиграл ещё один сеяный – серб Миомир Кецманович (31). Всего же за весь первый круг турнир лишился восьми сеяных теннисистов – четверти от общего числа. И главная потеря в их рядах – это, конечно, Даниил Медведев. Что касается других высоко сеяных, то во вторник свои стартовые матчи уверенно выиграли Каспер Рууд (4), Хольгер Руне (6) и Тейлор Фритц (9).
Рууд (Норвегия, 4) – Э.Имер (Швеция, Q) – 6:4, 6:3, 6:2.
Вавассори (Италия, Q) – Кецманович (Сербия, 31) – 5:7, 2:6, 7:6, 7:6, 7:6.
Зверев (Германия, 22) – Харрис (ЮАР, SR) – 7:6, 7:6, 6:1.
Цеппьери (Италия, Q) – Бублик (Казахстан) – 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5.
Уайлд (Бразилия, Q) – Медведев (Россия, 2) – 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.
Руне (Дания, 6) – Юбэнкс (США) – 6:4, 3:6, 7:6, 6:2.
Фритц (США, 9) – Ммо (США) – 6:2, 6:1, 6:1.
Димитров (Болгария, 28) – Скатов (Казахстан, Q) – 6:0, 6:3, 6:2.
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У женщин в этот день на турнире дебютировали сёстры Андреевы. И если 16-летняя Мирра успешно стартовала, разгромив американку Элисон Риске, то 18-летняя Эрика в трёх сетах проиграла ещё одной представительнице США – Эмме Наварро.
Уверенно взяла старт на турнире двукратная чемпионка и первая ракетка мира Ига Свёнтек. Также прошли дальше победительница Уимблдона Елена Рыбакина (4), Кори Гауфф (6) и Онс Жабер (7). А вот ещё шесть сеяных теннисисток в этот день проиграли, включая чемпионок «Шлемов» Викторию Азаренко (18) и Барбору Крейчикову (13). Всего после первого круга женская сетка лишилась 14 сеяных теннисисток – то есть почти половину.
М.Андреева (Россия, Q) – Риске (США) – 6:2, 6:1.
Синьюй Ван (Китай) – Боузкова (Чехия, 31) – 6:4, 7:6.
Парри (Франция, WC) – Калинина (Украина, 25) – 6:2, 6:3.
Жабер (Тунис, 7) – Бронцетти (Италия) – 6:4, 6:1.
Данилович (Сербия, Q) – Байндль (Украина) – 6:3, 6:2.
Гауфф (США, 6) – Масарова (Испания) – 3:6, 6:1, 6:2.
Цуренко (Украина) – Крейчикова (Чехия, 13) – 6:2, 6:4.
Паолини (Италия) – Кырстя (Румыния, 30) – 7:5, 2:6, 6:2.
Рыбакина (Казахстан, 4) – Б.Фрухвиртова (Чехия, Q) – 6:4, 6:2.
Свёнтек (Польша, 1) – Бушкэ (Испания) – 6:4, 6:0.
Андрееску (Канада) – Азаренко (Беларусь, 18) – 2:6, 6:3, 6:4.
Мартич (Хорватия) – Роджерс (США, 32) – 3:6, 6:3, 6:2.
Наварро (США, WC) – Э.Андреева (Россия, LL) – 6:2, 3:6, 6:4.
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Расписание 4-го дня. Интересные матчи среды, 31 мая
В среду начнется второй круг в одиночном разряде. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и женщин в нижней половине. В этот день сыграют Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (3), Стефанос Циципас (5), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11) и Александр Шевченко.
12:00. Циципас (Греция, 5) – Карбальес-Баэна (Испания)
13:30. Вавринка (Швейцария) – Коккинакис (Австралия, WC)
15:30. Хачанов (Россия, 11) – Албот (Молдавия, Q)
15:30. Муте (Франция) – Рублёв (Россия, 7)
15:45. Алькарас (Испания, 1) – Дэниэл (Япония)
17:00. Музетти (Италия, 17) – Шевченко (Россия)
21:15. Джокович (Сербия, 3) – Фучович (Венгрия)
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У женщин состоится белорусское дерби – Ирина Шиманович – Арина Соболенко (2), а также российское дерби – Людмила Самсонова (15) – Анастасия Павлюченкова (SR). Также проведут матчи ещё шесть теннисисток из России – Анастасия Потапова (24), Дарья Касаткина (9), Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Камилла Рахимова и Элина Аванесян (LL).
12:00. Хантер (Австралия, Q) – Свитолина (Украина, SR)
12:00. Остапенко (Латвия, 17) – Стирнс (США)
12:45. Джорджи (Италия) – Пегула (США, 3)
13:30. Шериф (Египет) – Потапова (Россия, 24)
13:30. Самсонова (Россия, 15) – Павлюченкова (Россия, SR)
14:00. Вондроушова (Чехия) – Касаткина (Россия, 9)
14:00. Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 19)
14:15. Гарсия (Франция, 5) – Блинкова (Россия)
15:30. Шиманович (Беларусь, Q) – Соболенко (Беларусь, 2)
15:30. Стивенс (США) – Грачёва (Россия)
17:00. Фрех (Польша) – Рахимова (Россия)
17:30. Жанжан (Франция, WC) – Аванесян (Россия, LL)
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«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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