Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!

Нынешний «Ролан Гаррос» — это борьба не только за престижный титул и солидные призовые, но ещё и за звание первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.

Но рейтинговые расклады резко изменились после сенсационного поражения Даниила Медведева в первом же круге Открытого чемпионата Франции — 2023.