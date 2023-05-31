Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В среду стартует второй круг. В Париже запланированы 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Свои вторые поединки на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, чемпионка Australian Open Арина Соболенко и 11 россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Карен Хачанов (11), Александр Шевченко, Анастасия Потапова (24), Людмила Самсонова (15), Анастасия Павлюченкова (SR), Дарья Касаткина (9), Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Камилла Рахимова, Элина Аванесян (LL). Следите за нашим лайвом!
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Начинает свой второй матч на турнире Стефанос Циципас. Только он и Джокович ещё может сдвинуть Алькараса с первого места в рейтинге 52 недель ATP.
Соперник Циципаса по 2-му кругу — Роберто Карбальес-Баэна.
На «Ролан Гаррос» закончился первый круг. Теннисисты уже поделились с журналистами первыми впечатлениями от турнира. И далеко не все спортсмены дали положительные отзывы. Так, вторая ракетка мира Даниил Медведев покритиковал мячи, которые, по его мнению, оказались слишком тяжёлыми. Напомним, Медведев в первом раунде сенсационно проиграл 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Матч, продолжавшийся более четырёх часов, растянулся на пять сетов — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.
«Ролан Гаррос» только-только начался, а уже бьёт давние рекорды. В мужском одиночном разряде в 21 матче первого круга у мужчин пришлось играть все пять сетов.
Нынешний «Ролан Гаррос» — это борьба не только за престижный титул и солидные призовые, но ещё и за звание первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.
Но рейтинговые расклады резко изменились после сенсационного поражения Даниила Медведева в первом же круге Открытого чемпионата Франции — 2023.
Во вторник, 30 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» завершился первый круг. Состоялось 40 матчей – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней половине. В борьбу вступили первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, победитель US Open – 2021 Даниил Медведев и сёстры Андреевы из России. Однако не все из них пробились во второй раунд.
Во вторник был очень насыщенный игровой день. Все подробности развития событий — в нашем вчерашнем лайве.
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Расписание среды
В среду — самый насыщенный день на турнире по количеству матчей с участием россиян. Сыграют 11 наших теннисистов в 10 матчах, состоится первое российское дерби на турнира, а также свои матчи проведут Новак Джокович, Карлос Алькарас, Арина Соболенко. Вот в какое время и на каких кортах пройдут эти поединки.
Шатрье. 14:15. Гарсия (Франция, 5) — Блинкова
Ленглен. 14:00. Вондрушова (Чехия) — Касаткина (9)
Матьё. 15:30. Муте (Франция) — Рублёв (7)
17:30. Жанжан (Франция) — Аванесян (LL)
Корт 14. Стивенс (США) — Грачёва
Корт 7. 13:30. Самсонова (15) — Павлюченкова (SR)
17:00. Музетти (Италия, 17) — Шевченко
Корт 6. 15:30. Хачанов (Россия, 11) — Албот (Молдавия, Q)
Корт 12. 13:30. Шериф (Египет) — Потапова (24)
Корт 13. 17:30. Фрех (Польша) — Рахимова
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