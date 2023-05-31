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Рублёв, Хачанов, Самсонова, Потапова, Грачёва: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023,
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В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! В среду на корты выйдут 11 россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В среду стартует второй круг. В Париже запланированы 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Свои вторые поединки на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, чемпионка Australian Open Арина Соболенко и 11 россиян – Андрей Рублёв (седьмой номер посева), Карен Хачанов (11), Александр Шевченко, Анастасия Потапова (24), Людмила Самсонова (15), Анастасия Павлюченкова (SR), Дарья Касаткина (9), Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Камилла Рахимова, Элина Аванесян (LL). Следите за нашим лайвом!

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 13:30 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
54
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
25
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:00 МСК
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:15 МСК
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 15:30 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Раду Албот
113
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 15:30 МСК
Корентен Муте
61
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 15:30 МСК
Ирина Шиманович
214
Беларусь
Ирина Шиманович
И. Шиманович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 15:30 МСК
Слоан Стивенс
30
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Варвара Грачёва
41
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Опрос дня Расписание среды
Live Даниил Сальников

Начинает свой второй матч на турнире Стефанос Циципас. Только он и Джокович ещё может сдвинуть Алькараса с первого места в рейтинге 52 недель ATP.

Соперник Циципаса по 2-му кругу — Роберто Карбальес-Баэна.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 12:10 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
57
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
1 		       
0 		       
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
12:01 Даниил Сальников

На «Ролан Гаррос» закончился первый круг. Теннисисты уже поделились с журналистами первыми впечатлениями от турнира. И далеко не все спортсмены дали положительные отзывы. Так, вторая ракетка мира Даниил Медведев покритиковал мячи, которые, по его мнению, оказались слишком тяжёлыми. Напомним, Медведев в первом раунде сенсационно проиграл 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Матч, продолжавшийся более четырёх часов, растянулся на пять сетов — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.

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11:54 Даниил Сальников

«Ролан Гаррос» только-только начался, а уже бьёт давние рекорды. В мужском одиночном разряде в 21 матче первого круга у мужчин пришлось играть все пять сетов.

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11:36 Даниил Сальников

Нынешний «Ролан Гаррос» — это борьба не только за престижный титул и солидные призовые, но ещё и за звание первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.

Но рейтинговые расклады резко изменились после сенсационного поражения Даниила Медведева в первом же круге Открытого чемпионата Франции — 2023.

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11:30 Даниил Сальников

Во вторник, 30 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» завершился первый круг. Состоялось 40 матчей – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней половине. В борьбу вступили первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, победитель US Open – 2021 Даниил Медведев и сёстры Андреевы из России. Однако не все из них пробились во второй раунд.

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11:14 Даниил Сальников

Во вторник был очень насыщенный игровой день. Все подробности развития событий — в нашем вчерашнем лайве.

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11:13 Даниил Сальников

Опрос дня

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11:10 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду — самый насыщенный день на турнире по количеству матчей с участием россиян. Сыграют 11 наших теннисистов в 10 матчах, состоится первое российское дерби на турнира, а также свои матчи проведут Новак Джокович, Карлос Алькарас, Арина Соболенко. Вот в какое время и на каких кортах пройдут эти поединки.

Расписание среды, 31 мая. Матчи с участием россиян:
Шатрье. 14:15. Гарсия (Франция, 5) — Блинкова
Ленглен. 14:00. Вондрушова (Чехия) — Касаткина (9)
Матьё. 15:30. Муте (Франция) — Рублёв (7)
17:30. Жанжан (Франция) — Аванесян (LL)
Корт 14. Стивенс (США) — Грачёва
Корт 7. 13:30. Самсонова (15)Павлюченкова (SR)
17:00. Музетти (Италия, 17) — Шевченко
Корт 6. 15:30. Хачанов (Россия, 11) — Албот (Молдавия, Q)
Корт 12. 13:30. Шериф (Египет) — Потапова (24)
Корт 13. 17:30. Фрех (Польша) — Рахимова
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