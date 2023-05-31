Блинкова дожала пятую сеяную с девятого матчбола! Сенсационный камбэк россиянки на «РГ»

Российская теннисистка Анна Блинкова пребывает сейчас в неплохой форме на грунте. Так что на матч второго круга «Ролан Гаррос» с француженкой Каролин Гарсией она не выходила в числе явных андердогов – чего стоит недавний финал с Элиной Свитолиной на грунтовом Страсбурге! К тому же корты Парижа для неё не новы: в Каннах она тренируется в центре Elite Tennis вместе с сёстрами Андреевыми и Варварой Грачёвой, поэтому отлично знает язык и культуру.

Со старта Анна начала активно давить с подачи: к первой за 182 км/ч добавила два эйса, а ещё опробовала выход к сетке – и удачно: тут же напугала соперницу и показала серьёзные намерения. Удивительно, но в начале матча не было длинных розыгрышей, привычных для грунта: девушки брали очки с пятого-шестого удара. Француженка удачно пробивала с форхенда, нередко за счёт плотного приёма с хавкорта под заднюю забирала и инициативу, а когда получались удары навылет, оформляла и очки.

Так что очередной приём навылет дал Гарсии первый брейк-пойнт в сете при счёте 1:1. По ходу матча она пользовалась этой фишкой часто: на второй подаче заходила глубоко в корт и атаковала на высоком мяче, сокращая тем самым время Блинковой для ответа. Главное, что даёт такой приём, это инициативу в розыгрыше. А ей Гарсия пользовалась идеально: она заставила Блинкову ошибаться слева при обострении, сама же практически не давала маху при ударе с бэкхенда. Точный приём позволил Гарсии накопить целых четыре брейк-пойнта и оформить один из них в своём стиле – с приёма и ошибки Анны в сетку – 2:1.

Гейм следом прошёл под диктовку Гарсии: та играла очень вариативно и остро, иногда атакую с полулёта и под заднюю, что вызывало трудности у Анны. Дальше девушки подтверждали свои подачи. Шестой гейм Каро начала менее активно: уже приём включила Анна и с двух ударов закрыла розыгрыш смэшем – дело техники. Второй мяч Блинкова забрала после странного забегания француженки под право, при этом полностью открыв левую часть корта – Блинкова уже добивала в пустой угол. Но сработали две неплохие первые подачи и вовремя брошенный укороченный. Каролин закрыла гейм с 0:30 после ошибки Анны и ушла в отрыв – 3:1.

Иногда в игру включался и ветер: в седьмом гейме, например, мячи на стороне Гарсии летели тяжело, иногда они даже не добирались до сетки. Но это не помешало Каролин уже на своей подаче классно реализовывать первую: мячи создавали приятные условия для атаки на втором ударе, Каро держала под контролем розыгрыши и счёт в сете – 5:4, а после закрыла сет на своей первым в матче эйсом – 6:4 за 42 минуты.

Гарсия была лучше по всем показателям, правда, ошибалась чаще: 12 против 8. Высочайшие 88% выигранных мячей на первой, 56% – на второй при 12 виннерсах. Показательны цифры и на брейк-пойнтах: 0 – у Блинковой, когда Каролин хватило одной попытки из четырёх.

Анна Блинкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет Гарсия также начала с давления: вновь пользовалась глубоким приёмом навылет. Но были и необдуманные действия: неподготовленный выход к сетке, при котором Блинкова обводила соперницу по линии. Следом две отличные первые, и вот уже у Каролин – 30:40. Мощнейший и очень кручёный обратный форхенд, а затем укороченный принесли Каро стартовый брейк.

Ситуация повторила сценарий первого сета, только с обратным эффектом: с третьего брейк-пойнта Анна сравняла счёт в партии – 1:1. И дальше игра стала складываться уже в пользу россиянки. Получались выходы к сетке, но пара таких классных ударов, как обводящий бэкхенд по линии от Каро и двойная от Анны, вроде бы вернули француженку в игру. Реализовать геймбол получилось после активной игры у сетки и точной первой.

В четвёртом гейме стало очевидно, что теннис Гарсии претерпевает регресс: двойная, неудачный бэкхенд по линии, срыв на форхенде при обмене ударами – и от былой уверенности француженки ни следа. Анна сделала второй брейк в сете и ушла в отрыв.

Неудачи преследовали Каро и на приёме: очередной срыв в аут, когда в первом сете подобных ошибок она себе не позволяла. Анна же действовала на опережении – играла с полулёта и попадала под заднюю. Так россиянка подтвердила брейк: счёт стал 4:1. Каролина совсем рассыпалась к концу партии: двойную ошибку подперчила неудачными действиями в защите. Счёт стал совсем критичным: Блинкова взяла пятый гейм подряд. Анна была близка и к скрытой «баранке», как сеточный мяч скользнул по тросу и остался на стороне россиянки. А дальше Гарсия реализовала шестой брейк-пойнт в гейме, что символично, на приёме – и смочила счёт: 3:5.

Но 6:3 – и очевидный перевес россиянки: 59% попадания первым мячом против 22% – у Каролины, девять анфорсов против 22 у соперницы. Несмотря на преимущество той на активных мячах, 16/8 за француженкой.

В третьем сете борьба была равной, а выйти из равновесия могли обе после неприятного спора Гарсии с судьёй: француженка и эмпайер показали два разных отпечатка мяча на линии в очень важный момент встречи – при 30:40 на подаче Блинковой. Отдай тот мяч судья француженке –и стартовый брейк за ней. Но девушка на вышке правильно увидела отметку, что подтвердил и хоук-ай. Видимо, споры немного сместили фокус внимания Каро – и она поплыла: отдала гейм на подаче, а Блинкова не позволила выравнять счёт на своей.

Эпичной выдалась концовка мачта: Блинкова позволила француженке сравнять счёт при 5:4 и двух матчболах, а затем ещё минут 20 не могла закрыть матч и при 6:5. Но с девятого матчпойнта Блинкова и «РГ» прощаются с пятой сеяной и любимицей французской публики – 4:6, 6:3, 7:5. Следом Блинкова вновь сыграет со Элиной Свитолиной – той самой, которая не дала Анне забрать грунтовый титул перед ТБШ!