Павлюченкова более чем за 3 часа выиграла 1-е русское дерби на «РГ»! И вышла на Потапову

В среду, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции состоялось первое российское дерби. На турнире начались матчи второго круга в женском одиночном разряде, и в одной из игр встретились 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, ныне занимающая далёкое 333-е место в рейтинге WTA. В первом круге обе теннисистки одержали убедительные победы: Самсонова разгромила американку Кэти Волынец из конца топ-100 (6:0, 6:1), а Павлюченкова оказалась сильнее 18-летней чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 6:2).

Как вообще Анастасия оказалась так низко в рейтинге? Когда-то ведь 31-летняя спортсменка, завоевавшая за карьеру 12 титулов WTA в одиночном разряде (и ещё шесть в парном), была 11-й в рейтинге, а теперь пребывает в четвёртой сотне… Причина банальна — травма колена. Из-за повреждения Павлюченкова фактически пропустила едва ли не весь сезон-2022, а теперь вот пытается вернуться. Этот грунтовый сезон она начала с челленджера, затем выступила на «тысячниках» в Мадриде и в Риме, после чего, уже непосредственно перед «Ролан Гаррос», дошла до четвертьфинала в Страсбурге.

Самсонова также не могла похвастаться особыми успехами на последних «тысячниках». В Мадриде она дошла до четвёртого круга, в Риме — до третьего. За карьеру 24-летняя спортсменка завоевала четыре титула WTA, но в этом сезоне — пока ни одного. Единственный выход Людмилы в финал случился в Абу-Даби в феврале, и тогда Белинда Бенчич одержала победу в трёх сетах.

Как ни странно, Самсонова и Павлюченкова ни разу не играли друг с другом, несмотря на то что давно выступают в туре (особенно это касается Анастасии). Частично это объясняется тем, что сезон-2022 как раз стал прорывом для Людмилы, а Анастасия в это время восстанавливалась после травмы.

Победа в первом круге нынешнего «Ролан Гаррос» стала для Павлюченковой первой на ТБШ с января 2022 года. И после матча Анастасия призналась, что мандраж был. «Ну, во-первых, я вернулась сюда после долгого перерыва, поэтому точно знала, что хочу остаться здесь [на турнире] как можно дольше. Для меня это особый турнир «Большого шлема», особенно после того, как я вышла в финал два года назад. Я не смогла сыграть из-за травмы в прошлом году. Вышла сегодня на корт, чтобы обязательно выиграть. Остаюсь на турнире, думаю, это имеет первостепенное значение. Но в то же время я довольна своим выступлением, потому что мандраж, конечно, был. Однако мне удалось сохранить спокойствие, это был идеальный матч для меня», — сказала она на пресс-конференции.

И добавила, что намерена не только выйти на прежний уровень, но и стать ещё лучше: «Уверена, есть много вещей, которые я могу улучшить в своей игре. Моя цель не только вернуться в теннис и просто принимать участие в матчах. Я, очевидно, хочу быть лучшей версией себя. Хочу быть даже лучше, чем два года назад, когда я была на пике своей карьеры. Так что это моя цель сейчас».

Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первой на брейк-пойнты вышла Павлюченкова. Однако в пятом гейме Анастасия упустила все три шанса взять чужую подачу. А вот Самсонова в следующем гейме использовала первый же брейк-пойнт, в результате чего повела 4:2. После этого соперницы обменялись брейками, и при счёте 5:3 Людмила подавала на сет. Но у неё ничего не вышло: допустив по ходу гейма одну двойную ошибку, Самсонова под ноль отдала свою подачу. И всё же Людмила смогла выиграть партию, несмотря на 17 невынужденных ошибок против 12 у Павлюченковой. В 10-м гейме Самсонова реализовала второй сетбол на приёме — 6:4. Вот так необычно закончился первый сет — пятью брейками подряд.

Во втором сете Самсонова была близка к брейку в четвёртом гейме, но упустила тройной брейк-пойнт — 2:2. А вот Павлюченкова в пятом гейме смогла взять чужую подачу, пусть и с четвёртого брейк-пойнта, после чего взяла и свою — 4:2 в пользу Анастасии. Однако ей не удалось удержать преимущество: в восьмом гейме Людмила, использовав третий брейк-пойнт, сравняла счёт — 4:4. После этого соперницы взяли по гейму на подаче, а в 11-м гейме Павлюченкова ещё раз взяла чужую подачу — с третьего брейк-пойнта. Затем Анастасия уверенно подала на сет, отдав сопернице лишь один розыгрыш, — 7:5. В этой партии «преимущество» Самсоновой по невынужденным оказалось ещё больше: 15 против 8.

Третий, решающий сет Самсонова начала активно и повела 3:0 с брейком. Причём второй гейм, на приёме, Людмила взяла под ноль. В четвёртом гейме у неё был ещё один брейк-пойнт, но Павлюченковой удалось его спасти и сократить отставание — 1:3 не в пользу Анастасии. Затем теннисистки обменялись брейками, причём Самсонова на своей подаче допустила две двойные и не взяла ни одного очка; тем не менее счёт стал 4:2 в пользу Людмилы. После этого соперницы взяли по гейму на подаче, а при счёте 5:3 Самсонова не смогла подать на матч — Павлюченкова вышла на двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовала его. В 10-м гейме Анастасия взяла свою подачу и сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Самсонова спасла два брейк-пойнта, но, допустив по ходу гейма целых четыре двойные, третий брейк-пойнт уже не спасла, после чего взяла медицинский перерыв — вероятно, возникла боль в мышцах брюшного пресса. Шанс подать на матч представился Павлюченковой. И Анастасия справилась с задачей, забрав гейм, а вместе с ним и матч — 4:6, 7:5, 7:5. Слишком много невынужденных в итоге оказалось у Самсоновой — 51 (у Павлюченковой — 29). Вот таким упорным выдалось первое российское дерби на «Ролан Гаррос» 2023 года. Теннисистки провели на корте более трёх часов.

Так Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». На этой стадии состоится ещё одно российское дерби, поскольку Анастасия сыграет с 24-й сеяной Анастасией Потаповой, которая в своём матче второго раунда оказалась сильнее египтянки Маяр Шериф — 3:6, 6:4, 6:1. А это означает, что как минимум одна из россиянок выйдет во вторую неделю «Ролан Гаррос», то есть в четвёртый круг.

Также сегодня свои матчи проводят россиянки Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Камила Рахимова и Элина Аванесян. Касаткина (9) обыграла чешку Маркету Вондроушову (6:3, 6:4), а Блинкова в напряжённой борьбе с девятого матчбола сломила сопротивление пятой ракетки мира Каролин Гарсии — 4:6, 6:3, 7:5. За всеми событиями следите на «Чемпионате».