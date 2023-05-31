7 избранных матчей четверга: россияне на «Ролан Гаррос» и плей-офф юношеского ЧМ-2023

Расписание на первый день лета: Карацев, Шнайдер, Александрова и Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» и будущее футбола.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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⚽️ 00:00: Англия — Италия, ЧМ-2023 U20, 1/8 финала

Интрига: это легендарное противостояние. Спросите у истории!

Молодёжный чемпионат мира входит в самую интересную стадию – плей-офф. А когда при таких обстоятельствах встречаются Англия и Италия – интереснее вдвойне. Не только потому, что в полуфинале аналогичного турнира в 2017-м команды уже встречались – итальянцы должны быть злы. Не только потому, что финал Евро-2020 закончился эпической серией пенальти – а тут уже злы должны быть британцы.

Ну и просто посмотрите на этих янгстеров: Карни Чуквуэмека из «Челси», Лиам Делап (сын Рори!) из «Манчестер Сити», Аарон Рэмси из «Виллы» с одной стороны и Томмазо Бальданци, Чезаре Казадей и Никколо Писилли с другой. Все уже играют в элитных лигах и скоро вырастут в топ-игроков.

Англия — Италия Фото: FIFA.com

⚽️ 00:00: Аргентина — Нигерия, ЧМ-2023 U20, 1/8 финала

Интрига: Аргентина — главный фаворит ЧМ, Нигерия — открытие

Сложно сейчас представить, что кто-то остановит Аргентину. Команда производит великолепное впечатление: три победы в трёх матчах, Лука Ромеро и Максимо Перроне в статусе главных звезд. Нигерия – пока одно из открытий: обыграли в том числе Италию, но говорить о каких-то сенсациях дальше сложно. Хотя всё может быть!

Аргентина — Нигерия Фото: FIFA.com

🎾 12:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: покажет ли Шнайдер лучший результат в карьере на ТБШ?

19-летняя Диана Шнайдер в этом году дебютировала на «Шлемах» и с ходу прошла во второй круг Australian Open. На «Ролан Гаррос» наша теннисистка повторила своё же достижение и теперь померится силами с бразильянкой Хаддад-Майей за место в третьем круге. Удастся ли юной россиянке справиться с 14-й ракеткой мира?

Диана Шнайдер Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 13:30*: Диан Парри (Франция, WC) — Мирра Андреева (Россия, Q), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сделает ли ещё шаг по сетке российская чудо-девочка?

16-летняя Мирра Андреева продолжает свою победную поступь по кортам Парижа. Она уже справилась с тремя соперницами в квалификации, а затем преодолела барьер первого круга основной сетки. Теперь ей сражаться с француженкой Парри, за которую будет болеть местная публика. Справится ли юная россиянка с дополнительным давлением?

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 14:00*: Екатерина Александрова (Россия, 23) — Анна-Лена Фридзам (Германия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Александрова свой рекорд на «Шлемах»?

После вылета Вероники Кудерметовой в первом же круге Екатерина Александрова осталась единственной сеяной россиянкой в верхней половине сетки. Во втором круге Екатерине в соперницы досталась немка Анна-Лена Фридзам, с которой она уже раз встречалась, причём довольно давно — на Уимблдоне-2016, и тогда сильнее оказалась Фридзам. Удастся ли сейчас Александровой, которая находится выше в рейтинг-листе, взять реванш и повторить свой лучший результат на «Шлемах» — третий круг?

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 15:00*: Аслан Карацев (Россия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 12), «Ролан Гаррос», второй круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли россиянину выбить из сетки 12-го номера посева?

Аслан Карацев уже повторил свой рекорд «Ролан Гаррос» — 2021, дойдя до второго круга. Теперь российскому квалифаеру будет противостоять крепкий американец Фрэнсис Тиафо, получивший высокий 12-й номер посева. В карьере Аслана уже было шесть побед над действующими теннисистами топ-10. Почему бы не постараться справиться с Тиафо?

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 20:30: Гамбия — Уругвай, ЧМ-2023 U20, 1/8 финала

Интрига: не поверите, но Гамбия сейчас лучше Уругвая! Будут сенсацией ЧМ?

Африканские сборные регулярно удивляют на юношеских и молодёжных турнирах. В этот раз в себя влюбляет Гамбия: в первую очередь своей смелостью и победой над Францией. Уругвай, как и взрослая сборная, по-прежнему выглядит загадкой: от провала до триумфа её отделяет не так много.