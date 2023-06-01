«Вместо уроков смотрю сериалы». Что говорит о себе 16-летняя сенсация «РГ» Мирра Андреева

Она стала седьмой в истории, пробившейся в третий круг турнира в таком юном возрасте, но в жизни это обычный подросток.

Мирра Андреева продолжает побеждать и уже вышла в третий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, ещё не отдав ни одной партии. Юным российским дарованием уже наперебой восхищаются мировые СМИ, но если на корте она выглядит хладнокровной и зрелой, то в жизни это совсем ещё ребёнок, которому только исполнилось 16 лет. Она восхищается Энди Марреем, называя его милым, любит залипнуть в сериалы вместо того, чтобы делать уроки. Читаем пресс-конференцию Мирры после победы над Диан Парри.

«Маррей — такой милый»

— Очень рада победе. Не могу сказать, что я этого не ожидала. Я билась за это, и у меня получилось, теперь я в третьем раунде.

— Это был ваш первый матч на большом корте. Всё было так, как и представляли?

— Корит Симоны Матьё не такой уж и большой для меня, так что было комфортно, как на любом другом корте. Была готова к тому, что за меня будут болеть только процентов 10, а остальные 90 – за соперницу. Старалась сохранять спокойствие и фокусироваться на своей игре.

— Вы выглядите очень спокойной в такой обстановке. Есть ли соперник, с которым вы хотели бы сразиться больше других или в матче с которым вы нервничали бы больше обычного?

— Не знаю. Хотела бы сыграть с Онс Жабер, потому что мне нравится, как она играет. Думаю, мы с ней похожи по стилю игры.

— Сравните себя сейчас и год назад, что изменилось в вашей игре?

— Если честно, я не чувствую никаких изменений, просто играю. Но мне кажется, я стала более зрелой, и это важно. Можете спросить тренеров, поменялось ли что-то в моей игре, а я отвечу только, что психология стала намного лучше, и это важно.

— Чем вам нравится Энди Маррей? Кто ещё из теннисистов вам нравится?

— Что я могу сказать об Энди Маррее? Он просто был милым. Не ожидала, что он будет таким милым и открытым вне корта, потому что он всегда кажется сосредоточенным, в себе. А он улыбался, и мне это понравилось.

У меня ещё не было возможностей пообщаться с другими спортсменами здесь, но Тиафо тоже кажется милым, и Коко. И Жабер, конечно. Знаю, что она милая и поэтому такая популярная.

— У вас тоже появятся поклонники, что думаете на этот счёт?

— Не знаю. Я чувствую поддержку, люди приходят посмотреть на меня, поддержать меня. Одна пара приехала сюда из Техаса, чтобы поддержать меня. Часть моей работы – дать им то, что они хотят увидеть.

— В следующем раунде вы можете встретиться с Коко Гауфф. Расскажите о вашем общении на этом турнире и чего вы ждёте от матча?

— Мы один раз с ней тренировались, провели несколько розыгрышей, как обычно. Она играет очень агрессивно, но тренировка и матч – разные вещи, так что я тоже могу играть иначе. Не знаю. Кто знает? Если она победит сегодня и мы будем играть с ней, тогда и увидим, что будет и кто сыграет лучше.

— Она тоже в юном возрасте добивалась успеха на турнирах «Большого шлема». Что самое сложное в том, чтобы хорошо выступать в таком возрасте на таком турнире?

— Как говорит мой тренер – не будь дивой, оставайся скромной. Хотя не думаю, что я уже добилась больших успехов. Я ведь не выиграла никаких турниров, просто играю, вышла в третий раунд «Ролан Гаррос». Я ещё не добилась ничего невероятного, пока что. Так что правильного ответа я не знаю, наверное – надо оставаться скромной.

«Я обычный подросток. Вместо уроков смотрю сериалы»

— Ваше первое воспоминание о «Ролан Гаррос»?

— Наверное, из прошлого года, когда я встретила Джоковича в холле корта Сюзанн Ленглен. Он шёл в раздевалку, напевая песню. Это первое, что приходит в голову. Он готовился к своему матчу, не помню, с кем он играл, но выглядел очень расслабленным.

— А по телевизору ребёнком не смотрели турнир?

— Конечно, смотрела! Его, или Роджера, или Рафу на «Ролан Гаррос». Конечно, мечтала сыграть здесь или на кортах побольше. Сегодня мне довелось сыграть на одном из этих стадионов, может, в следующем раунде меня поставят на «Ленглен». Кто знает? Буду надеяться.

— Вы говорите по-французски?

— Немного. Понимаю, но особо не говорю.

— Расскажите о себе, о чём вы мечтали, когда начали заниматься теннисом? Какие у вас хобби?

— Хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю сериалы смотреть, когда есть время. Ещё должна делать уроки, но, если честно, не всегда их делаю (смеётся). Вместо этого смотрю сериалы.

Хотелось бы назвать себя милой, надеюсь, так оно и есть. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к людям. Наверное, это хороший знак. Не знаю. Вам надо просто со мной пообщаться, тогда вы поймёте, что я за человек.

«Рафа и Роджер оба на первом месте, но я не хочу обижать Новака»

— Чего вы хотите добиться в карьере? О чём мечтаете?

— Мечтаю… Знаю, что Джокович выиграл 22 «Шлема», так что я хочу дойти до 25. А получится ли, не знаю. Просто буду играть, сейчас моя цель – выигрывать матч за матчем, выиграть следующий матч. А затем, если выиграю, выиграть и следующий, и всё. Просто выигрывать матч за матчем.

— Вы сказали, что хотите оставаться скромной и не быть дивой. Как не отойти от этого, если продолжите побеждать? И что в вашем понимании значит дива?

— Если буду дивой, тренер мне обязательно что-то скажет, потому что ему такие люди не нравятся. Так что он точно мне выскажет.

Я просто буду оставаться собой, и уверена, если я просто буду делать своё дело, не терять голову, то не стану дивой.

— Удивлены, что так легко выиграли два матча в основной сетке?

— Не могу назвать этим матчи лёгкими, потому что Элисон – коварный игрок, очень опытная. Но у меня был план против этих двух девушек, и сегодня тоже был нелёгкий матч.

Часто она была в одном мяче от победы в гейме, и я несколько раз была в таких ситуациях. Это просто игра, получилось так, что я смогла выиграть несколько геймов, которые и она тоже могла выигрывать. Просто так получилось, но не могу сказать, что это были лёгкие матчи.

— В раннем возрасте турниры «Большого шлема» выигрывали Моника Селеш, Мартина Хингис, Эмма Радукану. Вы тоже об этом мечтаете? И второй вопрос, Новак — ваш кумир? Просто вы так часто о нём говорите.

— Моим кумиром всегда был Роджер. Он всегда был номером один для меня, но после «Ролан Гаррос» — 2022, который выиграл Рафа, в моей голове всё перевернулось, даже не знаю почему. Теперь Рафа и Роджер оба на первом месте, но я не хочу обижать Новака (смеётся). Так что давайте скажем, что все три на первом месте.

Мне нравится, как он играет, он часто контратакует и хорошо обороняется. Хорошо двигается на корте, так что да, мне нравится, как он играет.