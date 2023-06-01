10 избранных матчей пятницы: старт финалов НБА и много-много классного тенниса

Ваш спорт на завтра, 2 июня: «Денвер» и «Майами» начинают, девять наших теннисистов в Париже и битва за титул в Армении!

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🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финальная серия, первый матч

Интрига: «Хит» не выигрывали в Колорадо с 2016 года!

Самая важная часть в НБА — это, конечно же, финальная серия. Возможно, не все ожидания были оправданы по поводу участников, тем не менее заверяем — «Денвер» и «Майами» являются достойнейшими командами, попавшими в эту замечательную стадию. Сложность для «Хит» может заключаться в том, что проводить матчи в высокогорье Колорадо не так просто. Говорят, гостям трудно с первых дней привыкнуть к местным условиям. Посмотрим, как это скажется на игре подопечных Эрика Споэльстры.

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» Фото: Megan Briggs/Getty Images

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сделает ли Карен шаг навстречу Андрею Рублёву?

Карен Хачанов уже успешно провёл два матча на турнире, хотя это было и непросто, особенно в первом круге, где он отыгрался с 0:2 по сетам. Сейчас ему достался очень тяжёлый соперник — австралиец Танаси Коккинакис, который выбил из сетки трёхкратного чемпиона «Шлемов» Стэна Вавринку. Ранее Карен и Танаси уже пересекались на грунте в Монте-Карло-2018, и тогда сильнее оказался россиянин. Как будет на этот раз и сумеет ли Хачанов сделать последний шаг к встрече с Андреем Рублёвым в четвёртом круге, узнаем совсем скоро.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 12:00*: Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли первая ракетка России во вторую неделю «РГ»?

21-летняя американка Питон Стирнс проводит лишь второй ТБШ в карьере. И если на домашнем US Open — 2022 она сошла с дистанции в первом круге, то здесь уже добралась до третьего раунда, выбив из сетки чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко. Теперь юной американке будет противостоять первая ракетка России и прошлогодняя полуфиналистка «РГ» Дарья Касаткина. Преподнесёт ли Стирнс ещё один сюрприз или скажется опыт Касаткиной?

Дарья Касаткина Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) – Анастасия Потапова (Россия, 24), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: какая из Анастасий пройдёт дальше по сетке?

Возвращающаяся в строй после тяжёлой травмы финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова только что выиграла марафонское дерби у Людмилы Самсоновой. И следом Анастасия сразится с ещё одной соотечественницей и тёзкой — Потаповой. Кто окажется сильнее и пройдёт во вторую неделю? Не исключено, что в этом матче снова будет три сета.

Анастасия Павлюченкова Фото: Christopher Pike/Getty Images

🎾 13:30*: Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли российское дерби в четвёртом круге?

Андрей Рублёв пробивается по сетке «Ролан Гаррос» к российскому дерби с Кареном Хачановым в четвёртом круге. Но будет ли такой матч? Ведь в соперники Андрею достался неуступчивый итальянец Лоренцо Сонего. Теннисисты дважды встречались друг с другом и обменялись победами. Рублёв выиграл в Вене-2020, но Лоренцо взял реванш в Риме-2021. Кто же сейчас вырвется вперёд?

Андрей Рублёв Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 14:00*: Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, SR), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Анна реванш за недавний финал в Страсбурге?

Бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина вернулась в тур из декрета и уже успела только что выиграть первый титул после рождения ребёнка. Было это несколько дней назад в Страсбурге. И тогда Элина обыграла в финале россиянку Анну Блинкову. Именно с ней украинка снова сыграет в матче за выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Удастся ли Блинковой взять реванш?

Анна Блинкова Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 14:15*: Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: даст ли россиянка бой чемпионке Australian Open?

Арина Соболенко на этом турнире бьётся не только за второй титул на «Шлеме» подряд, но и за возможность стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Помешать белоруске осуществить эти планы попробует россиянка Камилла Рахимова. 21-летняя уроженка Екатеринбурга уже побила свой рекорд на «Ролан Гаррос», дойдя до третьего круга, и повторила своё лучшее достижение на «Шлемах» (US Open — 2021). Даст ли Рахимова бой одной из фавориток турнира?

Камилла Рахимова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 15:00*: Клара Таусон (Дания, Q) — Элина Аванесян (Россия, LL), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: шагнёт ли дебютантка «РГ» из России во вторую неделю турнира?

20-летняя Элина Аванесян проводит турнир жизни. Попав в основную сетку «РГ» в статусе лаки-лузера, дебютантка соревнований не растерялась и справилась уже с двумя соперницами. Благодаря этому успеху Элина впервые ворвётся в топ-100. Но почему бы не сделать ещё один шаг и не попасть во вторую неделю ТБШ? Ведь дальше россиянке будет противостоять такая же представительница квалификации. А значит, шансы на успех есть!

Элина Аванесян Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 15:45*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29), «Ролан Гаррос», третий круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли реванш Джокович за прошлое обидное поражение?

Новак Джокович пытается добраться до финала на «Ролан Гаррос», но путь ему предстоит непростой. Вот и сейчас, в третьем круге 22-кратному чемпиону «Шлемов» достался непростой соперник — испанец Алехандро Давидович-Фокина, посеянный под 29-м номером. Серб поначалу вёл в личных встречах — 2-0, но в Монте-Карло-2022 потерпел обидное поражение от более молодого испанца. Возьмёт ли Новак реванш и пробьётся ли в четвёртый круг?

Новак Джокович Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 19:00: «Пюник» — «Урарту», Армения — Премьер-лига, 35-й тур

Интрига: кто станет чемпионом Армении?

В лиге Армении развернулась крутая интрига на финише! За золото борются две команды: действующий чемпион – «Пюник» и «Урарту» под руководством Дмитрия Гунько. За тур до конца клуб российского тренера впереди на два очка. «Урарту» выигрывал чемпионат Армении всего раз – в 2014 году. «Пюник» – самый титулованный клуб страны, на их счету 12 чемпионств. По законам драматургии календарь свёл команды в последнем туре сезона-2022/2023. «Урарту» и «Пюник» решат вопрос о золоте в личной встрече – что может быть круче? За команду Гунько играет преимущество в два очка, их устроит ничья. А «Пюнику» поможет домашний стадион. Ранее Гунько выигрывал серебро с «Ноа» (2021) и «Арарат-Армения» (2022) в чемпионате Армении. Настало время для более ценного металла?