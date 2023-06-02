Джоковича не будут наказывать за слова о Косове. А другим тоже можно говорить о политике?

Вкратце напомним, что случилось. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в ходе Открытого чемпионата Франции выступил с политическим заявлением вокруг ситуации с сербами Косова. Джокович, выиграв свой матч первого круга, сделал надпись на камере, которая гласит: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Руководство «Ролан Гаррос» не осталось в стороне от скандала. Вместе с тем организаторы дали понять, что отстранять Джоковича не собираются. «Нет официальных правил «Большого шлема» относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» Mirror.

История закончена? Как бы не так. Федерация тенниса Косова заявила, что подаст официальную жалобу на Джоковича. В организации сообщили, что будут добиваться дисциплинарных мер против Новака как от Международной федерации тенниса (ITF), так и от организаторов «Ролан Гаррос». А Олимпийский комитет Косова потребовал возбуждения дисциплинарного дела против серба. «Новак Джокович в очередной раз способствовал пропаганде сербских националистов и использовал для этого спортивную платформу. Дальнейшие послематчевые заявления, сделанные такой публичной фигурой без какого-либо чувства раскаяния, напрямую приводят к повышению уровня напряжённости и насилия между двумя странами», — говорится в заявлении президента Олимпийского комитета Косова (КОК) Исмета Красники.

В ITF тут же дистанцировались от скандала, заявив, что все вопросы в таких случаях следует направлять к организаторам соответствующего ТБШ. «Правила поведения игроков на турнирах «Большого шлема» регулируются сводом правил «Большого шлема», который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нём нет положений, запрещающих политические высказывания», — приводит слова представителя ITF Agence France-Presse.

Так что же это получается, теперь спортсменам можно высказываться на политические темы, и им за это ничего не будет? Джокович, как и любой другой человек, вправе иметь своё собственное мнение. Но министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала Новака всё-таки быть посдержаннее. «Спортсменам позволяется нести послания, направленные на защиту прав человека, послания, которые объединяют людей вокруг универсальных ценностей. Но в данном случае речь идёт о воинственном политическом заявлении, такого не должно повториться», — приводит слова министра France TV Info со ссылкой на France 2.

Но и организаторов, всеми силами старающихся не допустить развития скандала, вполне можно понять. «Ролан Гаррос» сам по себе настолько самодостаточный турнир, что дополнительная популярность такого рода ему не нужна. Лучше уж сосредоточиться непосредственно на спорте, тем более что на текущем турнире уже было немало ярких событий.

Выходит, Джокович — священная корова современного тенниса? Вовсе нет. Вспомните хотя бы всю ту историю с недопуском Новака, не желающего прививаться, на Australian Open 2022 года и последующую депортацию серба из страны. Вместе с тем трудно отделаться от ощущения, что, если бы подобное заявление исходило от не столь статусного игрока, к нему применили бы санкции. Понимая это, теннисисты не спешат выступать с политическими высказываниями, несмотря на пример в лице Новака. И трудно не согласиться с британским журналистом Оливером Брауном.

«В чём немного лукавит Джокович, так это в том, что у него нет намерений вступать в политические дебаты. Он намеренно сослался на претензии своей страны на территориальный суверенитет другого государства. Если бы такой шаг попытались предпринять другие игроки, это вызвало бы моментальное осуждение. Можете представить, какое возмущение возникло бы, если бы Даниил Медведев, которому до сих пор запрещено выступать под российским флагом, написал бы «Крым – сердце России»? Джокович точно знал, что делал, и решил, что последствия его не беспокоят», — написал Браун в материале, опубликованном The Telegraph.