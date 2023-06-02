Возвращение в элиту! Павлюченкова повесила «баранку» в дерби, доведя Потапову до отчаяния

До третьего круга второго в сезоне турнира «Большого шлема» добрались восемь представительниц России в женском одиночном разряде, две из которых на этой стадии «Ролан Гаррос» встретились между собой. В очной встрече путёвку во вторую неделю турнира оспаривали Анастасия Потапова (24) и Анастасия Павлюченкова (SR).

Для 31-летней Павлюченковой, продолжающей свой камбэк в элиту мирового тенниса, этот матч стал вторым подряд российским дерби на кортах Парижа. Двумя днями ранее в упорном и напряжённом поединке Анастасия завершила путь на турнире 15-й сеяной Людмилы Самсоновой – 4:6, 7:5, 7:5. В третьем сете Настя находилась на грани поражения, но смогла уйти с 2:5 и одержать самую важную победу в своей карьере за последнее время. Победа над 15-й ракеткой мира стала для неё первой в матчах с топ-20 после сверхуспешного «Ролан Гаррос» — 2021.

Всего два года назад в столице Франции Павлюченкова совершила долгожданный прорыв на турнирах «Большого Шлема». С 52-й попытки в основной сетке ТБШ Настя сначала добралась до полуфинала, а затем даже смогла выйти в финал, где проиграла чешке Барборе Крейчиковой. К концу года россиянка стояла на 11-м месте в рейтинге, что по сей день остаётся её лучшим карьерным показателем.

На Australian Open — 2022 Анастасия пробилась в третий круг, после чего пропустила практически весь сезон из-за травмы колена – и вернулась в тур только в начале этого года. Возвращение на корты давалось россиянке очень непросто. Достаточно сказать, что на АО-2023 Павлюченкова смогла выиграть всего один гейм, фактически под ноль уступив итальянке Камилле Джорджи – 0:6, 1:6.

После поражения в первом круге Дубая-2023 от Виктории Азаренко Настя на протяжении ещё двух месяцев не играла в основных сетках в профессиональном туре. И только начиная с апреля к ней постепенно начали приходить хоть какие-то победы. При этом всего месяц назад в том же Риме после успеха в первом круге в следующем матче Павлюченкова уже действительно под ноль проиграла польке Иге Свёнтек – 0:6. 0:6. Понятно, что польская теннисистка сейчас является игроком принципиально другого уровня, но уж слишком пугающим оказался счёт.

И вот на кортах «Ролан Гаррос» получившая место в основной сетке на правах защищённого рейтинга Павлюченкова одержала две победы подряд и получила шанс впервые за два года выйти в четвёртый круг ТБШ. Для этого ей нужно было снова обыграть свою соотечественницу, которая непосредственно перед началом французского мэйджора располагалась в рейтинге на 308 строчек выше (25 против 333).

До настоящего момента девушки играли один раз: в Стамбуле в 2021 году Потапова выиграла 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4. В первом круге «РГ»-2023 22-летняя Потапова легко разобралась с американкой Тэйлор Таунсенд — 6:1, 6:2, а на следующей стадии в трёх сетах справилась с египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф — 3:6, 6:4, 6:1.

Сегодняшний матч начался со сложного гейма для более молодой россиянки: действуя на приёме, Павлюченкова с ходу заработала брейк-пойнт, который Потапова отыграла и удержала подачу. Следом уже финалистка «РГ»-2021 пережила непростые минуты на своей подаче, допустив две двойные ошибки в одном гейме, но до брейк-поинтов тут дело не дошло.

В начале встречи Павлюченкова играла намного активнее, её преимущество по чисто выигранным мячам к концу пятого гейма было трёхкратным — 6:2, неудивительно, что именно она первой и сделала брейк в этом матче. Потеряв свою подачу, Потапова тут же добавила в остроте и моментально наиграла на обратный брейк. Причём, оформила она его под ноль, три из четырёх розыгрышей выиграв исключительно своими усилиями.

Инициатива в сете продолжала переходить от одной россиянки к другой, и в его концовке преуспела Потапова. Первый сетбол Павлюченкова отыграла идеальным ударом точно в боковую линию, но на втором олимпийская чемпионка — 2020 в миксте выкинула неудачный укороченный, к которому её соотечественница заранее побежала и смогла пробить с него коротким кроссом навылет. 6:4 – в пользу Потаповой.

Схожим образом для Павлюченковой начиналось и предыдущее российское дерби на французском мэйджоре. В матче с Самсоновой она с таким же счётом проиграла первый сет, но та осечка не остановила её продвижение на турнире. Вот и на сей раз после потери партии победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде начала второй сет с быстрого брейка. Вот только с развитием своего преимущества у Павлюченковой дела сегодня никак не складывались. Как и в стартовом сете, Потапова проявила похвальную стойкость и сразу же отыграла подачу, сделав обратный брейк.

В эти минуты уроженка Саратова комфортнее чувствовала себя в долгих розыгрышах, начав находить бреши в защите Павлюченковой. Красивые атакующие удары навылет помогли 22-летней россиянке выстоять и в следующем гейме, который продолжался больше семи минут. Но и её соперница сдаваться без боя была явно не намерена. Сумев минимизировать свои ошибки, Павлюченкова дождалась того момента, когда Потапова вдруг стала сильно нервничать. Без видимой на то причины Настя всё чаще начала недовольно смотреть в сторону своего бокса, сопровождая взгляды резкими криками. Как итог – двойная ошибка на брейк-пойнте и потеря ещё одной своей подачи.

Но чужие брейки в матче продолжили положительно отражаться на игре Потаповой. Резко успокоившись, Настя в третий раз за сегодня сразу же вернула проигранную подачу. Это был привычный женский теннис, в котором сделанный брейк в начале и даже в середине сета в большинстве случаев не значит ровным счётом ничего. На приёме обе девушки продолжали играть значительно лучше, чем на своих подачах, и в подтверждение этих слов Павлюченкова снова вырвалась вперёд с брейком.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И теперь куда более титулованная россиянка своего уже не упустила. Самое интересное, что в восьмом гейме Потапова находилась всего в двух шагах от продолжения традиции по оперативному возвращению проигранных подач. Она имела 30:0 на приёме, но Павлюченкова резко добавила и впервые в матче смогла подтвердить брейк, то есть взять после него свою подачу. А следом ещё одним выигранным геймом на чужой подаче Анастасия поставила точку в сете – 6:3. Последние два очка в партии Анастасия выиграла у сетки, в обоих случаях исполнив эффектные смэши.

Судьба российского дерби решилась в третьем сете, который Павлюченкова начала со спасённого гейма на подаче. Отыграв двойной брейк-пойнт, Анастасия заработала «больше» и отличным ударом с форхенда забрала гейм. В последние минуты Потапова всё чаще и чаще вынужденно оказывалась в защите, а владевшая инициативой на корте Павлюченкова всё чаще демонстрировала образцы того самого тенниса, который два года назад принёс ей выход в финал «Ролан Гаррос».

Её превосходство по виннерсам опять начало стремительно расти, а Потапова вновь вернулась в своё нервное состояние, и выйти из него столь же быстро, как в прошлый раз, уже не вышло. На отрезке из 16 розыгрышей Павлюченкова выиграла 12, благодаря чему повела в решающем сете 3:0. В следующем гейме в трансляцию попал диалог Потаповой с её тренером: «Нормально? Да я не могу это сделать!» — в отчаянии кричала Настя своему окружению.

А Павлюченкова в это время уже на всех парах летела к своей победе. Она выиграла ещё один гейм на приёме и повела 4:0, а затем и 5:0. Раз за разом Анастасия забирала все ключевые мячи в партии, не позволяя соотечественнице даже задуматься о том, что её возвращение в игру ещё возможно. В итоге у Потаповой даже не получилось уйти от «баранки» в третьем сете. 4:6, 6:3, 6:0 – это вторая подряд волевая победа Павлюченковой в российском дерби на кортах Парижа.

Настя стала второй россиянкой, пробившейся во вторую неделю турнира, присоединившись там к Дарье Касаткиной. В последний раз три матча кряду Павлюченкова смогла выиграть ещё в сентябре 2021 года, когда вышла в четвёртый круг на Открытом чемпионате США. С тех пор ни на одном турнире Анастасия подобной серией не отмечалась. И вот, наконец, она снова хороша и успешна. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, которая сегодня учинила форменный разгром третьей ракетке мира – американке Джессике Пегуле — 6:1, 6:3.