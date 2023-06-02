Главный экзамен в карьере россиянки! С кем теперь Мирра Андреева сыграет на «РГ»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева продолжает влюблять в себя спортивную общественность, демонстрируя волшебную игру на «Ролан Гаррос». На дебютном в жизни взрослом турнире «Большого шлема» юная спортсменка, начинавшая французский мэйджор из квалификации, с ходу добралась до третьего круга. Причём в основной сетке турнира Мирра проиграла всего шесть (!) геймов за два матча. Обе встречи — с американкой Элисон Риске и француженкой Диан Парри — были выиграны с одинаковым счётом 6:1, 6:2.

Россиянка стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до стадии третьего круга «Ролан Гаррос». До текущего выступления аналогичный результат был лишь у шести игроков: её соотечественницы Анны Курниковой (1997, 1998), хорватки Ивы Майоли (1993, 1994), швейцарки Мартины Хингис (1995–1997), американки Серены Уильямс (1998), болгарки Сесил Каратанчевой (2005) и португалки Мишель Ларшер де Бриту (2009).

За выход в четвёртый круг Мирра будет бороться с американкой Кори Гауфф, занимающий шестое место в мировом рейтинге. И это будет примечательный матч по очень многим обстоятельствам. До появления Андреевой в профессиональном туре именно Кори считалась главным молодым талантом среди женщин. Сейчас уроженке Атланты 19 лет, и за её плечами уже 11 титулов на турнирах WTA, правда, лишь три из них были завоёваны в одиночном разряде.

Гауфф также принадлежит огромное количество возрастных рекордов. Она самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире «Большого шлема», и самый юный игрок (как среди женщин, так и мужчин), сумевший преодолеть квалификацию на «Уимблдоне». А предстоящий матч с Андреевой станет для Кори уникальным в её карьере. Для Гауфф это будет уже 50-й матч на турнирах «Большого шлема». Предыдущие 49 она провела против соперниц, которые были её старше. И вот теперь 19-летняя Кори почувствует себя на корте в непривычном статусе ветерана.

Кори Гауфф Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Гауфф дебютировала в основной сетке турниров «Большого шлема» в 2019 году. Это произошло на «Уимблдоне», куда Кори пробилась из квалификации. В первом же круге Кори встретилась с легендой мирового и американского тенниса Винус Уильямс и одержала уверенную победу – 6:4, 6:4. В столь юном возрасте девочка произвела настоящий фурор в столице Англии, добравшись в результате до четвёртого круга.

После произведённой сенсации американская федерация тенниса приняла решение нарушить свой же закон и предоставить вундеркинду специальное приглашение в основу US Open. По действовавшим правилам US Open не мог предоставить 141-й ракетке мира уайлд-кард, так как из-за ограничения по возрасту 15-летней теннисистке полагаются лишь три приглашения за год, которые она к тому времени уже использовала.

Кори Гауфф Фото: NurPhoto via Getty Images

Гауфф полностью оправдала оказанное ей доверие, сумев на родном мэйджоре добраться до третьего раунда, где уступила японке Наоми Осаке. Начиная с того момента, специальные приглашения восходящей звезде мирового тенниса для попадания в основу ТБШ больше не требовались – она с запасом проходила на них по своему рейтингу. На Открытом чемпионате Австралии – а 2020 в третьем круге Кори взяла реванш у Осаки, действующей чемпионки турнира, однако проиграла в четвёртом раунде будущей победительнице турнира — Софье Кенин.

Лучшего же результата на мэйджорах она добилась в прошлом году как раз на «Ролан Гаррос», когда дошла до финала, где уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек — 1:6, 3:6. Так что сейчас Кори защищает рейтинговые очки, добытые на кортах Парижа в прошлом году. В конце 2022-го она выступила на Итоговом турнире WTA и в одиночном, и в парном разрядах. В одиночном разряде Гауфф проиграла все три матча в группе в двух сетах.

Нынешний год американка начала с титула, завоёванного на турнире в Окленде. Но затем выдающихся результатов она не показывала. После поражения в четвёртом круге Australian Open – 2023 Гауфф за следующие полгода ни разу не проходила дальше полуфинала (Дубай). Более того, на четырёх последних турнирах Кори в одиночном разряде никак не могла одержать больше одной победы. Дважды её последней соперницей на турнирах становилась россиянка Анастасия Потапова.

И вот на «Ролан Гаррос» Кори успешно начала защиту прошлогоднего финала. Стартовав на турнире с поражения в первом сете от испанки Ребеки Масаровой, затем Гауфф отдала сопернице всего три гейма в двух партиях – 3:6, 6:1. 6:2. В следующей стадии Кори не оставила шансов представительнице Австрии Юлии Грабер (6:2, 6:3) и вышла на Андрееву. 16-летняя россиянка и 19-летняя американка образовали самую молодую пару в третьем раунде турнира, но между двумя девушками существует намного больше общего, чем только возраст и максимально высокие от них ожидания.

В недавнем интервью «Чемпионату» старшая сестра Мирры 18-летняя Эрика рассказала об их жизни в центре Elite Tennis в Каннах. Как выяснилось, обе сестры работают в группе с несколькими специалистами, главным из которых является Жан-Кристоф Форель. Помимо него, есть ещё несколько коучей, которые меняются из месяца в месяц. Один из них – основатель центра Жан-Рене Лиснар.

Здесь обращает на себя внимание персона Фореля, который до работы с россиянкой тренировал… Кого бы вы думали? Правильно. Конечно же, Кори Гауфф. Завершив карьеру в 2009-м, Форель пошёл тренировать и работал, например, с двумя французами – Люка Пуем и Адрианом Маннарино. А в марте 2019-го к нему попала 15-летняя Кори – и вскоре после этого начала свой прорыв, о котором шла речь в начале материала. Форель был без ума от перспективы работать с американкой и даже называл её крупнейшим проектом в своей жизни.

«Немного странно так формулировать, но сейчас Коко – вся моя жизнь. Я просыпаюсь по утрам и готовлю наши тренировки, а вечером возвращаюсь домой и сразу ложусь спать, потому что уже валюсь с ног.

Я многим ради неё пожертвовал, но я знаю, что, наверное, она – крупнейший проект в моей жизни. Весь мир смотрит. И я полностью выкладываюсь, потому что так проявляю уважение к её потенциалу и вкладу её родителей», – говорил тогда специалист.

Но уже в 2020 году пути тренера и спортсменки разошлись. Сейчас Форель работает с Андреевой, и именно ему предстоит разработать план для своей подопечной на игру с Гауфф.

Кори Гауфф Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Наблюдала за ней последние пару недель, у неё хорошо получается. Мы с ней тренировались, это была хорошая тренировка. Она великолепный игрок. О нашем матче я пока не думала, мы с командой что-нибудь придумаем. Она молода, но для меня возраст не показатель. С ней надо играть как с взрослой и сильной. Я постараюсь сыграть как можно лучше против неё.

В её годы я не думала на корте о том, сколько мне лет, и, уверена, она тоже не думает. И сомневаюсь, что мои соперницы задумывались об этом. На корте возраст не имеет значения. Возможно, где-то опыт может сказаться, но сомневаюсь, если учесть её уровень. Она хорошо знает игру, доказала, что не зря здесь оказалась, доказала своими результатами ранее. Я о своём возрасте никогда не задумывалась. За карьеру дважды уже играла с более молодыми соперницами, сейчас будет третий. Но на корте смотришь не на возраст, а на форхенд, бэкхенд, подачу», — говорила Гауфф о своей сопернице на пресс-конференции.

Один из самых ожидаемых матчей в третьем круге «Ролан Гаррос» пройдёт завтра, 3 июня. 16-летняя Андреева, начавшая соревнования с квалификации, выйдет на корт Сюзанн Ленглен в районе 13:00 мск и впервые в жизни сыграет со столь высоко сеянной оппоненткой.