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Мирра Андреева, Александрова, Рыбакина: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Мирра Андреева и Александрова рвутся в четвёртый круг «Ролан Гаррос»! LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева рвётся в 4-й круг «Ролан Гаррос»
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В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! В субботу завершится 3-й круг, и на корты выйдут две россиянки. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В субботу завершится третий круг. В Париже запланированы 16 матчей одиночного разряда – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней. Свои третьи поединки на турнире проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (четвёртый номер посева), финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (4) и две россиянки – 16-летняя Мирра Андреева и Екатерина Александрова (23). Каждой из наших теннисисток достались соперницы, стоящие выше них в рейтинге – американка Кори Гауфф (6) и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14). Чем закончатся эти противостояния – следите в нашем лайве.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 12:45 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сара Соррибес-Тормо
132
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 14:00 МСК
Екатерина Александрова
23
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 14:00 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Live Даниил Сальников

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сможет занять первое место в рейтинге ATP по итогам «Ролан Гаррос» — 2023.

Несмотря на то, что Циципас сумел пробиться в четвёртый круг нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, он лишился шансов стать первой ракеткой мира после турнира. Это произошло из-за выхода действующего лидера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Теперь греку не хватит очков для достижения цели даже в случае победы на «Ролан Гаррос». Претендентами на первое место в рейтинге по итогам турнира являются Алькарас и третья ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович.

11:31 Даниил Сальников

В пятницу поединки провели первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и сразу восемь теннисистов и теннисисток из России. В следующий круг пробились далеко не все. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

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11:08 Даниил Сальников

В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! В пятницу стартовал третий круг и на корты вышли 8 россиян. Все подробности – в трансляции.

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11:06 Даниил Сальников

Женщины. Третий круг. 3 июня

12:45. Рыбакина (Казахстан, 4) – Соррибес-Тормо (Испания)
14:00. Александрова (Россия, 23) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
14:00. М. Андреева (Россия, Q) – Гауфф (США, 6)
15:30. Шмидлова (Словакия) – Дей (США, Q)
15:30. Коччаретто (Италия) – Пера (США)
15:30. Андрееску (Канада) – Цуренко (Украина)
16:15. Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай)
17:30. Данилович (Сербия, Q) – Жабер (Тунис, 7)

11:05 Даниил Сальников

У женщин борьбу в верхней части сетки продолжают россиянки Екатерина Александрова (23) и Мирра Андреева (Q), которым противостоят непростые соперницы – бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14), уже выбившая из сетки Диану Шнайдер из России, и американка Кори Гауфф.

11:04 Даниил Сальников

Мужчины. Третий круг. 3 июня

12:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Рууд (Норвегия, 4)
12:00. Нисиока (Япония, 27) – Уайлд (Бразилия, Q)
13:30. Чорич (Хорватия, 15) – Этчеверри (Аргентина)
13:30. Харри (Чили) – Гирон (США)
14:15. Руне (Дания, 6) – Оливьери (Аргентина, Q)
15:30. Серундоло (Аргентина, 23) – Фритц (США, 9)
17:00. Альтмайер (Германия) – Димитров (Болгария, 28)
21:15. Зверев (Германия, 22) – Тиафо (США, 12)

11:03 Даниил Сальников

В субботу на Открытом чемпионате Франции завершится третий круг в одиночном разряде. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. У мужчин в этой части не осталось россиян после схода с дистанции Даниила Медведева (2) и Аслана Карацева (Q). Среди прочих свои матчи проведут и три оставшихся теннисиста из топ-10 посева – норвежец Каспер Рууд (4), датчанин Хольгер Руне (6) и американец Тейлор Фритц (9).

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