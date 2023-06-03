Мирра Андреева и Александрова рвутся в четвёртый круг «Ролан Гаррос»! LIVE!

В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! В субботу завершится 3-й круг, и на корты выйдут две россиянки. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В субботу завершится третий круг. В Париже запланированы 16 матчей одиночного разряда – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней. Свои третьи поединки на турнире проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (четвёртый номер посева), финалист «Ролан Гаррос» Каспер Рууд (4) и две россиянки – 16-летняя Мирра Андреева и Екатерина Александрова (23). Каждой из наших теннисисток достались соперницы, стоящие выше них в рейтинге – американка Кори Гауфф (6) и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14). Чем закончатся эти противостояния – следите в нашем лайве.