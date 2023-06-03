Екатерина выиграла четыре гейма подряд в решающей партии, но не вышла впервые в карьере в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

Драма Александровой за выход во вторую неделю: упустила сет и матчбол. Не помог и Турсунов

Большого матча в 1/8 – Рыбакина vs Александрова – не случилось. За час до своей встречи Елена снялась – вирусное заболевание, которое уже подкосило Оже-Альяссима в первом круге. Канадец не спал ночь – провёл её, справляясь с жаром.

Подобные симптомы были и у представительницы Казахстана. До поединка она ещё вышла на корт, но поняла, что неспособна навязать борьбу, и решила даже не пытаться. Проиграла и Екатерина Александрова, которая почти за три часа уступила бразильянке Хаддад-Майе, имея матчбол в третьей партии.

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

Екатерина уверенно начала игру – взяла подачу, когда Беатрис тяжело принимала. Уже свою бразильянка начала с двойной, а активный бэкхенд по линии и затем неудобный приём на следующем мяче позволили Екатерине реализовать первый брейк-пойнт в матче. А следом подтвердила брейк Александрова на своей: с первой вышла к сетке и вколотила мяч у троса – 3:0.

С подачи Александрова пробивала активно кроссом в противоход, а следующий розыгрыш закрыла укороченным после сложной подачи по центру. Беатрис продолжала принимать неуверенно, что позволило забрать пятый гейм под ноль – 4:1. А затем несколько отличных приёмов на подаче Хаддад-Майи, двойная и не всегда точные удары под заднюю позволили сделать приличный отрыв в два брейковых гейма – 5:1.

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Julian Finney/Getty Images

С двух дабл-фолтов начала подачу и Александрова, на старте загорелись 0:30. А ошибка с бэкхенда позволила Хаддад-Майе получить свои первые брейк-пойнты – и сразу три! Приёмом навылет с бэкхенда бразильянка закрыла не очень агрессивную вторую подачу, а также гейм – 2:5.

К концу партии Беатрис начала возвращаться в матч: получались приёмы, прошёл бэкхенд по линии, и уже у Александровой на скорости не летели удары справа. Имея психологическое преимущество, бразильянка вновь сделала обратный брейк – 4:5.

Первым же дропшотом в матче Хаддад-Майя забрала четвёртый гейм подряд: как будто бы и не было 5:1 в пользу Екатерины. Концовка сета получилось максимально нелогичной: соперница россиянки, видимо, выдохнув после сумасшедших брейков, допустила две ошибки слева и отдала партию – 7:5.

Уже Хаддад-Майя начала второй сет со стартового брейка. Но ошибки Беатрис по длине и удачная игра у сетки позволили рассчитывать на обратный брейк уже Екатерине. В пятом гейме она вцепилась за возможность уйти в отрыв: пробила с форхенда кроссом, а Катя допустила двойную и ошиблась в долгом ралли – и 3:2. Следом Хаддад подтвердила брейк и повела – 4:2.

В восьмом гейме у Кати замаячили шансы на очередную обратку: прорезался бэкхенд под заднюю, подкреплённый активным форхендом на решающих мячах. А затем здорово сыграла на приёме Катя, подготовив выход к сетке – 4:4. Но на два таких гейма подряд Александровой не хватило: брейк за Беатрис – и возможность подавать на вторую партию.

В итоге ошибка на приёме и по длине с бэкхенда, а затем и анфорс слева по линии от Кати принесли гейм и сет бразильянке – 6:4.

Третий сет продублировал сценарий второго: и со второго брейк-пойнта Беатрис реализовала брейк – Екатерина пустила небольшой аут по длине при перестрелке на задней линии.

Психологической уверенности добавил и невероятный гейм, где Хаддад-Майя ушла с 0-40 и взяла пять розыгрышей подряд, а следом едва не сделала брейк – Александрова всё-таки собралась на своей и не дала увеличить отрыв – 1:2.

И если следующую подачу Беатрис вновь взяла уверенно, Александрова испытывала проблемы: сначала ошиблась по ширине справа при счёте 30-15, а затем сделала двойную совсем не вовремя – и 30-40. Со второго брейк-пойнта и после ошибки Кати кроссом с форхенда бразильянка забрала гейм и приблизила себя к победе в матче – 4:1. Но у Екатерины удался мини-камбэк – она сократила отставание с 1:4 до 3:4. Добраться до равенства в сете помогла череда ошибок бразильянки по длине. Не получился у неё и выход к сетке: Беатрис пустила мяч в далёкий аут в коридор по ширине.

Концовка встречи получилась одной из самых нервных в женской сетке на этом «РГ»: Екатерина сделала брейк, а на своей имела матчбол, но упустила инициативу в розыгрыше. Беатрис же с радостью воспользовалась слабостью соперницы и прибрала инициативу в матче к своим рукам: и эти возможности она не упустила и закрыла встречу с первого матчбола – 7:5, 4:6, 5:7.

За поражением подопечной с трибун, как сообщают коллеги YouTube-проекта «Больше», на этом «РГ» наблюдает Дмитрий Турсунов. Специалист на период грунтового ТБШ временно сотрудничает с россиянкой – о будущем пока ни слова. Но, возможно, именно он поможет Екатерине встретить уже травяной сезон.