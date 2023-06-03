«Расстраивалась и думала об ошибках, а не о матче». Андреева — после вылета с «РГ»

Мирра Андреева проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2023 Кори Гауфф и покидает турнир. 16-летняя российская сенсация взяла первую партию на тай-брейке, но проиграла следующие две 1:6, 1:6. На пресс-конференции россиянка рассказала, что потеряла настрой, который приносил ей успех – то есть перестала оставаться в моменте и просто играть, а стала закапываться в мысли об ошибках.

«Я поступила очень плохо, это было глупо»

— Это был тяжёлый матч для меня, но я вынесу из него позитивные моменты и уроки. Буду продолжать дальше.

— Поздравляю с великолепным «Ролан Гаррос». Как смогли выиграть первую партию и что изменились во второй и третьей?

— Первая партия была тяжёлой, мы постоянно делали брейки. Я просто играла, такая шла игра, в первом сете я, наверное, дважды подряд зацепила сетку.

Не знаю, я просто играла и так выиграла первую партию, которая заняла целый час. Но чувствовала, что для победы в матче недостаточно выиграть одну партию. Я старалась играть, но что-то не шло, я расстраивалась и уже не думала о матче, только о своих ошибках. И слишком глубоко в этом зарылась.

— Когда вы выбросили мяч на трибуны, думали о том, что вас дисквалифицируют за неспортивное поведение?

— Да, сразу подумала, что это был очень глупый поступок, совершенно необязательный. Явно не лучшее, что я могла сделать. Я поступила очень плохо. У меня были мысли [о дисквалификации], но мне вынесли только предупреждение.

— Ранее вы говорили, что не чувствуете давления, что вам нечего терять. Сегодня на корте вы тоже так чувствовали?

— Внутри да, было такое же чувство. Я выходила просто играть, а выиграв первую партию, поняла, что могу выиграть и матч. Вначале я просто играла и не думала о победе или поражении. Просто играла как есть. А после первой партии поняла, что действительно могу выиграть матч. И стала нервничать из-за того, чтобы не упустить такую возможность. Это была моя ошибка, надо было продолжать просто играть, и всё.

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«Дальше должен быть «Уимблдон», но у меня ещё нет визы»

— Сегодня вы проиграли, но вы добились много хорошего на этом турнире. Что вам запомнится и какие у вас дальше планы?

— Да, можно вынести много позитивного. Прошла квалификацию, выиграла пару великолепных матчей. Действительно, много хорошего. И из этого матча тоже можно многое вынести. Мы будем продолжать работать. Я разберусь, что сделала неправильно, и исправлю это. Надеюсь, дальше всё будет нормально.

Я ограничена в количестве турниров, так что дальше должен быть Уимблдон. Но у меня ещё нет визы, так что посмотрим, смогу ли я в нём участвовать. Если нет, будем выбирать турниры, может, сыграю на турнирах ITF. Пока не знаю.

— Как думаете, какое покрытие станет вашим любимым? Если поедете на Уимблдон, хотите сыграть на траве?

— Любимого покрытия у меня нет, но когда я играю на харде, то скучаю по грунту, а когда играю на грунте, скучаю по харду. Так что не могу сказать, какое покрытие любимое. На траве я ещё не играла, это может быть впервые. Жду с нетерпением, потому что ещё никогда не пробовала играть на траве. Если поеду туда, посмотрим, чего смогу там добиться.

— А что с визой, какая-то задержка?

— Я сама ничего не знаю, кроме того, что мне сообщают моя команда и родители. Это вам лучше у них спрашивать, а я не в курсе (улыбается).

«Люди могут говорить и писать всё что угодно. Мне всё равно»

— Что вам сказала Коко после матча?

— Во-первых, я поздравила её с победой, потому что она сыграла очень хороший матч. Она заслужила победу. Она сказала, что это был хороший матч. Сказала продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.

— Когда вы смотритесь в зеркало, как сами видите себя сейчас и в будущем?

— Хороший вопрос, если честно, не знаю. Я не так часто смотрюсь в зеркало. Но я просто Мирра, которая любит играть и получает удовольствие. Надеюсь, в будущем останусь такой же. Но будущее – это будущее, я не знаю, что случится.

— Вы не так много матчей проиграли в этом году, но у вас есть какой-то распорядок после поражений? Как вы возвращаете хорошее настроение?

— Даже не думала об этом. После трёх поражений в Мадриде и здесь, в Париже, я думала – ну ладно, это был хороший турнир, я много матчей провела, можно вынести из них много хорошего, буду продолжать работать. Так и буду вести себя после поражений. Но сегодня я проиграла и расстроена, так что не знаю. Буду продолжать работать, а дальше посмотрим.

— Коко говорила о том, как её бесит, что все говорят о её возрасте, что ей только 19. Как вы относитесь к тому, что все говорят о вашем возрасте?

— Да никак, люди могут говорить и писать всё что угодно, я в это не вникаю. Я остаюсь с правильными людьми вокруг и не думаю об этом. Так что люди могут писать, что им захочется, мне всё равно.