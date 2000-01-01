Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»

Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Теннисистки в Париже выглядят как супермодели. Девушки подготовили для зрителей много ярких и эффектных нарядов!
Арина Соболенко
Арина Соболенко — одна из главных претенденток на титул Открытого чемпионата Франции. Безудержная на корте, в жизни она очень нежная и милая и любит это подчёркивать своими нарядами: в этот раз спортсменка выбрала total pink.
Ига Свёнтек
Дела у Иги Свёнтек пока идут прекрасно: первая ракетка не прощает соперниц, много работает над собой, но не забывает о красоте. Теннисистка подготовила сразу два костюма: полностью белый и с чёрным градиентом сбоку.
Елена Рыбакина
У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели её на корте в комплекте из розовой кофты и тёмно-синих шорт.
Дарья Касаткина
Отличные результаты показывает Дарья Касаткина. Россиянка приехала в Париж в полной боевой готовности, а ещё припасла стильный наряд с чёрным верхом и разноцветной юбкой. Красно-рыже-охристые тона — вторые по популярности на «Ролан Гаррос».
Мирра Андреева
Мирра Андреева стала настоящей сенсацией на Открытом чемпионате Франции. 16-летняя теннисистка добралась из квалификации до третьего круга. У юной спортсменки отличный вкус: она выбрала костюм стандартной модели, но как же цвет подчёркивает её великолепные голубые глаза!
Элина Аванесян
Элина Аванесян тоже задала жару, когда выбила из турнира олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. В это мгновение на теннисистке было слитное оранжевое платье от adidas из линейки, которой отдала предпочтение Дарья Касаткина.
Камила Джорджи
А вот Камила Джорджи поддержала тренд на розовый цвет в этом сезоне. Спортсменка подобрала самый нежный оттенок и фасон, который подчёркивает её точёную фигуру. И это неудивительно, ведь все её наряды шьются её собственным лейблом.
Элина Свитолина
Элина Свитолина триумфально вернулась в большой спорт из декрета. Теннисистка сразу привлекла к себе внимание громкими победами и ярким костюмом от Paka фиолетового цвета с жёлтыми вкраплениями. Это реально крутой дизайн.
Анна Блинкова
Анна Блинкова порадовала российских болельщиков, когда выбила из сетки «Ролан Гаррос» Каролин Гарсию. Это был изматывающий матч, но даже к его концу теннисистка выглядела шикарно. Посмотрите на этот «пустынный» асимметричный наряд!
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс решила играть на контрасте и примерила васильковое комбо, которое делало её самой заметной фигурой на корте. Спортсменка не затерялась среди сильнейших конкуренток.
Кори Гауфф
Небесно-голубой приглянулся и Кори Гауфф, которая надела топ от New Balance в этом оттенке. Дополнила его она чёрной юбкой-колокольчиком с белой отделкой.
Питон Стирнс
Питон Стирнс поддержала коллег и отдала предпочтение глубокому индиго. Её наряд от Nike входит в число самых ярких и нетривиальных на «Ролан Гаррос».
Елена Остапенко
Елена Остапенко примкнула к группе любительниц всех оттенков синего и выбрала платье голубого цвета с чёрными вставками. Очень женственно.
Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»
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