Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»

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Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Теннисистки в Париже выглядят как супермодели. Девушки подготовили для зрителей много ярких и эффектных нарядов!
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Арина Соболенко
Арина Соболенко
Арина Соболенко — одна из главных претенденток на титул Открытого чемпионата Франции. Безудержная на корте, в жизни она очень нежная и милая и любит это подчёркивать своими нарядами: в этот раз спортсменка выбрала total pink.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
Дела у Иги Свёнтек пока идут прекрасно: первая ракетка не прощает соперниц, много работает над собой, но не забывает о красоте. Теннисистка подготовила сразу два костюма: полностью белый и с чёрным градиентом сбоку.
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели её на корте в комплекте из розовой кофты и тёмно-синих шорт.
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Отличные результаты показывает Дарья Касаткина. Россиянка приехала в Париж в полной боевой готовности, а ещё припасла стильный наряд с чёрным верхом и разноцветной юбкой. Красно-рыже-охристые тона — вторые по популярности на «Ролан Гаррос».
Мирра Андреева
Мирра Андреева
Мирра Андреева стала настоящей сенсацией на Открытом чемпионате Франции. 16-летняя теннисистка добралась из квалификации до третьего круга. У юной спортсменки отличный вкус: она выбрала костюм стандартной модели, но как же цвет подчёркивает её великолепные голубые глаза!
Элина Аванесян
Элина Аванесян
Элина Аванесян тоже задала жару, когда выбила из турнира олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. В это мгновение на теннисистке было слитное оранжевое платье от adidas из линейки, которой отдала предпочтение Дарья Касаткина.
Камила Джорджи
Камила Джорджи
А вот Камила Джорджи поддержала тренд на розовый цвет в этом сезоне. Спортсменка подобрала самый нежный оттенок и фасон, который подчёркивает её точёную фигуру. И это неудивительно, ведь все её наряды шьются её собственным лейблом.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина триумфально вернулась в большой спорт из декрета. Теннисистка сразу привлекла к себе внимание громкими победами и ярким костюмом от Paka фиолетового цвета с жёлтыми вкраплениями. Это реально крутой дизайн.
Анна Блинкова
Анна Блинкова
Анна Блинкова порадовала российских болельщиков, когда выбила из сетки «Ролан Гаррос» Каролин Гарсию. Это был изматывающий матч, но даже к его концу теннисистка выглядела шикарно. Посмотрите на этот «пустынный» асимметричный наряд!
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс решила играть на контрасте и примерила васильковое комбо, которое делало её самой заметной фигурой на корте. Спортсменка не затерялась среди сильнейших конкуренток.
Кори Гауфф
Кори Гауфф
Небесно-голубой приглянулся и Кори Гауфф, которая надела топ от New Balance в этом оттенке. Дополнила его она чёрной юбкой-колокольчиком с белой отделкой.
Питон Стирнс
Питон Стирнс
Питон Стирнс поддержала коллег и отдала предпочтение глубокому индиго. Её наряд от Nike входит в число самых ярких и нетривиальных на «Ролан Гаррос».
Елена Остапенко
Елена Остапенко
Елена Остапенко примкнула к группе любительниц всех оттенков синего и выбрала платье голубого цвета с чёрными вставками. Очень женственно.
Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»
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