Розовый и белый — хит сезона! В чём Соболенко и Свёнтек бьются за титул «Ролан Гаррос»

Камила Джорджи

А вот Камила Джорджи поддержала тренд на розовый цвет в этом сезоне. Спортсменка подобрала самый нежный оттенок и фасон, который подчёркивает её точёную фигуру. И это неудивительно, ведь все её наряды шьются её собственным лейблом.