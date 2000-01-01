Чем занят Медведев, пока Джокович и Алькарас играют на «РГ» и борются за первое место

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Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Чемпион US Open 2021 года, проиграв в первом круге «Ролан Гаррос», не скучает. Он приехал на Гран-при Испании Формулы-1.
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Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом же круге «Ролан Гаррос». Бразильский квалифаер Тьяго Уайлд оказался сильнее — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.
Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом же круге «Ролан Гаррос». Бразильский квалифаер Тьяго Уайлд оказался сильнее — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.
Однако поражение не мешает Медведеву приятно проводить время. В первые выходные июня россиянин посетил Гран-при Испании в Барселоне, очередной этап Формулы-1.
Однако поражение не мешает Медведеву приятно проводить время. В первые выходные июня россиянин посетил Гран-при Испании в Барселоне, очередной этап Формулы-1.
В боксах «Феррари»
В боксах «Феррари»
Даниил посетил боксы «Феррари», где встретился с польским форвардом Робертом Левандовским. Сейчас Левандовски играет за «Барселону», а ранее выступал за «Баварию», за которую болеет теннисист.
Медведев и Левандовски даже сфотографировались на фоне начинки «Феррари». В команде не побоялись, что Даниил и Роберт расскажут секреты конкурентам!
Медведев и Левандовски даже сфотографировались на фоне начинки «Феррари». В команде не побоялись, что Даниил и Роберт расскажут секреты конкурентам!
А ещё Медведев пообщался с чемпионом Формулы-1 2016 года Нико Росбергом. Напомним, Росберг, завоевав тогда титул, спустя неделю сенсационно объявил о завершении карьеры.
А ещё Медведев пообщался с чемпионом Формулы-1 2016 года Нико Росбергом. Напомним, Росберг, завоевав тогда титул, спустя неделю сенсационно объявил о завершении карьеры.
«Не смотрю теннис»
«Не смотрю теннис»
Медведев продолжает следить за «Ролан Гаррос» — во всяком случае, за результатами матчей. Сами игры Даниил, по его словам, не смотрит.
«Удивлён, что Синнер выбыл. Но это теннис. Считаю, Музетти должен показать хороший теннис. Есть ли у него шансы против Алькараса? Всё может быть. Когда проигрываю, я не смотрю теннис», — приводит его слова OA sport.
«Удивлён, что Синнер выбыл. Но это теннис. Считаю, Музетти должен показать хороший теннис. Есть ли у него шансы против Алькараса? Всё может быть. Когда проигрываю, я не смотрю теннис», — приводит его слова OA sport.
Чем занят Медведев, пока Джокович и Алькарас играют на «РГ» и борются за первое место
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