Павлюченкова и Хачанов рвутся в 1/4 финала «РГ»! У Карена есть шанс попасть в топ-10. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В воскресенье начнётся четвёртый круг. В Париже запланированы восемь матчей одиночного разряда – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней. Поединков осталось так мало, что они теперь умещаются на двух главных кортах – Филиппа Шатрье и Сюзанн Ленглен. Свои четвёртые встречи на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева), чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) и четверо россиян – Карен Хачанов (11), Анастасия Павлюченкова (SR), Дарья Касаткина (9) и Элина Аванесян (LL). Следите за нашим лайвом.
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Павлюченкова сражается
Параллельно на другом корте Анастасия Павлюченкова бьётся за место в 1/4 финала с бельгийкой Элисе Мертенс. Этот матч мы тоже ведём в текстовой трансляции.
Хачанов начинает
Начинается игровой день сражением Карена Хачанов и Лоренцо Сонего. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
Итоги вчерашнего дня в нашем обзоре с расписанием на сегодня.
Обо всех подробностях — как развивались события вчера на турнире, читайте а нашем прошлом лайве дня.
Самое время пойти опрос перед сегодняшним таким насыщенным днём.
Расписание воскресенья
Расписание воскресенья очень насыщенное. В этот день пройдёт половина матчей 4-го круга в одиночном разряде. Их осталось так мало — 8, что все они помещаются на две центральные арены. В этих поединках примут участие среди прочих и 4 представителя России.
Шатрье. 12:00 мск. Павлюченкова (SR) — Мертенс (Бельгия, 28).
Около 13:30. Джокович (Сербия, 3) — Варильяс (Перу)
Около 15:30. Алькарас (Испания, 1) — Музетти (Италия, 17)
Не ранее 21:15. Стивенс (США) — Соболенко (Беларусь, 2)
Ленглен. 12:00 мск. Хачанов (11) — Сонего (Италия)
Около 14:00. Мухова (Чехия) — Аванесян (LL)
Около 15:30. Свитолина (Украина, SR) — Касаткина (9)
Около 17:00. Офнер (Австрия) — Циципас (Греция, 5)
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