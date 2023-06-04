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Павлюченкова, Хачанов, Аванесян, Касаткина: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Павлюченкова и Хачанов рвутся в 1/4 финала «РГ»! У Карена есть шанс попасть в топ-10. LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос»
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В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! В воскресенье стартует 4-й круг, и на корты выйдут 4 россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В воскресенье начнётся четвёртый круг. В Париже запланированы восемь матчей одиночного разряда – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней. Поединков осталось так мало, что они теперь умещаются на двух главных кортах – Филиппа Шатрье и Сюзанн Ленглен. Свои четвёртые встречи на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева), чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) и четверо россиян – Карен Хачанов (11), Анастасия Павлюченкова (SR), Дарья Касаткина (9) и Элина Аванесян (LL). Следите за нашим лайвом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0 		   
1 		   
         
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Хуан-Пабло Варильяс
94
Перу
Хуан-Пабло Варильяс
Х. Варильяс
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Лоренцо Музетти
18
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Павлюченкова сражается Хачанов начинает
Live Даниил Сальников

Павлюченкова сражается

Параллельно на другом корте Анастасия Павлюченкова бьётся за место в 1/4 финала с бельгийкой Элисе Мертенс. Этот матч мы тоже ведём в текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0 		   
1 		   
         
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
12:02 Даниил Сальников

Хачанов начинает

Начинается игровой день сражением Карена Хачанов и Лоренцо Сонего. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
12:00 Даниил Сальников

Итоги вчерашнего дня в нашем обзоре с расписанием на сегодня.

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11:14 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Расписание воскресенья очень насыщенное. В этот день пройдёт половина матчей 4-го круга в одиночном разряде. Их осталось так мало — 8, что все они помещаются на две центральные арены. В этих поединках примут участие среди прочих и 4 представителя России.

Расписание воскресенья, 4 июня:
Шатрье. 12:00 мск. Павлюченкова (SR) — Мертенс (Бельгия, 28).
Около 13:30. Джокович (Сербия, 3) — Варильяс (Перу)
Около 15:30. Алькарас (Испания, 1) — Музетти (Италия, 17)
Не ранее 21:15. Стивенс (США) — Соболенко (Беларусь, 2)
Ленглен. 12:00 мск. Хачанов (11) — Сонего (Италия)
Около 14:00. Мухова (Чехия) — Аванесян (LL)
Около 15:30. Свитолина (Украина, SR) — Касаткина (9)
Около 17:00. Офнер (Австрия) — Циципас (Греция, 5)
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