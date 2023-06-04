Павлюченкова и Хачанов рвутся в 1/4 финала «РГ»! У Карена есть шанс попасть в топ-10. LIVE

Расписание воскресенья

Расписание воскресенья очень насыщенное. В этот день пройдёт половина матчей 4-го круга в одиночном разряде. Их осталось так мало — 8, что все они помещаются на две центральные арены. В этих поединках примут участие среди прочих и 4 представителя России.

Расписание воскресенья, 4 июня:

Шатрье. 12:00 мск. Павлюченкова (SR) — Мертенс (Бельгия, 28).

Около 13:30. Джокович (Сербия, 3) — Варильяс (Перу)

Около 15:30. Алькарас (Испания, 1) — Музетти (Италия, 17)

Не ранее 21:15. Стивенс (США) — Соболенко (Беларусь, 2)

Ленглен. 12:00 мск. Хачанов (11) — Сонего (Италия)

Около 14:00. Мухова (Чехия) — Аванесян (LL)

Около 15:30. Свитолина (Украина, SR) — Касаткина (9)

Около 17:00. Офнер (Австрия) — Циципас (Греция, 5)