Что за триллер! Грандиозный камбэк на «РГ» вознёс Павлюченкову на 200+ мест в рейтинге

По итогам субботних матчей в женской сетке «Ролан Гаррос» в одиночном разряде осталось три представительницы России – Анастасия Павлюченкова (SR), Элина Аванесян (LL) и Дарья Касаткина (9). Первой из наших девушек свой матч четвёртого круга в Париже сегодня проводила 31-летняя Павлюченкова, выступающая в Париже по защищённому рейтингу и продолжающая своё непростое возвращение в элиту мирового тенниса.

После фактически целиком пропущенного прошлого сезона финалистка «Ролан Гаррос» – 2021 потеряла все позиции в мировой классификации. За шесть недель до турнира россиянка находилась только на 595-м месте в рейтинге, и теперь ей предстоит очень нелёгкий путь к прежним привычным позициям. Непосредственно перед началом второго в сезоне турнира «Большого шлема» Анастасия стояла уже на 333-й позиции в WTA-туре, а удачное выступление во французской столице позволило ей в лайв-рейтинге переместиться на 159-ю позицию.

Это произошло благодаря двум подряд победам Насти в российских дерби. После разгрома в первом круге чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 6:2) в двух следующих стадиях турнира Анастасия встречалась с соотечественницами – Людмилой Самсоновой и тёзкой Потаповой. Каждый раз олимпийская чемпионка 2020 года в миксте начинала матч с поражения в первом сете (4:6), после чего с разной степенью уверенности забирала две следующие партии (7:5, 7:5 и 6:3, 6:0 соответственно) и выходила в следующий круг.

В последний раз три матча кряду Павлюченкова смогла выиграть в сентябре 2021 года, когда вышла в четвёртый круг на Открытом чемпионате США. С тех пор ни на одном турнире Анастасия подобной серией не отмечалась. И вот наконец к ней снова пришли пока ещё локальные успехи. В Париже Настя стала лишь четвертой теннисисткой в Открытой эре, пробившейся во вторую неделю «Ролан Гаррос» из-за пределов топ-200.

За выход в четвертьфинал россиянка боролась с бельгийкой Элисе Мертенс. Перед сегодняшним матчем счёт личных встреч был равным — 1-1. Правда, состоялись те матчи очень давно, в 2017 году. В плей-офф Мировой группы Кубка Федерации на грунте Мертенс максимально уверенно победила в двух сетах (6:4, 6:0), а на траве Истбурна Павлюченкова взяла верх в трёх (3:6, 6:4, 6:1). С тех прошло шесть лет, в течение которых девушки на кортах больше не пересекались.

Несколько дней назад Элисе в третьем круге в полной мере воспользовалась проблемами со здоровьем, возникшими у американки Джессики Пегулы. Третья сеяная турнира из США потерпела разгромное поражение (1:6, 3:6), а на послематчевой пресс-конференции объяснила столь печальное своё состояние пищевым отравлением, которое она подхватила в Париже. Благодаря победе над Пегулой 27-летняя бельгийка повторила личный карьерный рекорд на турнире, во второй раз в жизни сумев пробиться в Париже в четвёртый круг. Первый был в 2018 году, когда на этой стадии она без борьбы проиграла румынке Симоне Халеп – 2:6, 1:6.

В начале матча давно не игравшая на таком уровне Павлюченкова никак не могла справиться со стартовым волнением. 31-летняя россиянка находилась в очевидно нервозном состоянии, а наиболее показательный момент в этом плане произошёл в начале пятого гейма, когда, находясь практически на задней линии, Анастасия не смогла просчитать траекторию ответного удара соперницы и пропустила мяч, думая, что он уходит в аут, а тот с запасом попал в корт. Помимо этого, россиянка допустила две подряд ошибки при выполнении смэшей и вообще была максимально далека от комфортного состояния. Как итог Мертенс очень быстро захватила преимущество в партии – 4:1, при этом единственный гейм Павлюченкова выиграла на приёме.

В шестом гейме Настя наконец избежала ошибки, пробивая смэш, и впервые в матче смогла забрать свою подачу. В следующем гейме россиянка имела 0:30 на приёме, но перехватить инициативу в партии у неё не получилось. Справившись со сложным моментом на подаче, бельгийка продолжала проводить удивительно чистый матч, практически избегая собственных ошибок, если не считать четырёх двойных. В остальном Элисе выглядела заметно стабильнее, благодаря чему ей и удалось выиграть партию – 6:3. В последнем гейме она ушла с брейк-пойнта и со второго сетбола поставила точку. В обоих ключевых розыгрышах Павлюченкова с приёма не смогла хотя бы вернуть мяч в корт.

Концовка партии, которая хотя бы прошла в борьбе, в отличие от начала игры, вселяла надежду на перелом в матче, но долгое время россиянка никак не могла по-настоящему наладить игру, продолжая позволять Мертенс делать брейк за брейком. Низшая точка для финалистки «Ролан Гаррос» – 2021 настала спустя 70 минут после начала поединка. К этому времени Настя проигрывала 3:6, 1:3, и её положение на корте начинало выглядеть практически безнадёжным.

К тому же во второй раз в матче Павлюченкова угодила в крайне неприятную ситуацию, когда она снова решила пропустить мяч, якобы летящий в аут, а тот в последний момент опять занырнул в заднюю линию. Этот эпизод позволил бельгийке заработать тройной брейк-пойнт, и всего одно выигранное очко отделяло её от того, чтобы повести с двумя брейками. В этот момент Настя по-настоящему и включилась в игру, в очередной раз проявив свой бойцовский характер. Сначала сумев уйти с 0:40, а затем ещё и отыграв четыре одиночных брейк-пойнта, россиянка выиграла невероятно важный гейм продолжительностью 11 минут.

Не сумев добить оппонентку, Мертенс впервые в игре чуть утратила игровую инициативу. 31-летняя Павлюченкова тут же выиграла гейм на подаче бельгийки и восстановила равновесие в сете. Завязав равную борьбу, россиянка обрела себя на корте: она перестала сорить мячами, у неё начали проходить укороченные, да и в затяжных розыгрышах Настя всё чаще и чаще переигрывала свою соперницу.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Судьба сета решилась на тай-брейке, где уроженка Самары было просто чудо как хороша. Сделав мини-брейк на самом старте решающего гейма, россиянка дальше эффектными розыгрышами выиграла обе свои подачи, а затем сделала и ещё один мини-брейк, обеспечив себе к смене сторон сверхубедительное превосходство – 5:1. Мертенс рук не опустила и продолжила сопротивление, однако отыграть такой гандикап ей было не по силам – 7:3 в пользу Павлюченковой и 1:1 по сетам.

После поражения во втором сете Мертенс воспользовалась своим правом ненадолго покинуть корт. Бельгийка взяла время, чтобы перевести дух и перенастроиться на продолжение борьбы в матче, который ещё полчаса назад полностью был в её руках. Но уже привыкшая здесь побеждать в трёх сетах и почувствовавшая близость нового успеха Павлюченкова и после перерыва продолжала рваться вперёд, а к Мертенс тем временем вновь вернулись двойные ошибки. Не сумев с четырёх попыток ни разу ввести мяч в игру и допустив две подряд двойные, Элисе сразу же отдала подачу в решающем сете.

27-летняя бельгийка могла моментально отыграть брейк, но Павлюченкова ушла с брейк-пойнта и повела с преимуществом в два гейма. А через несколько минут по Мертенс был нанесён ещё один чувствительный удар. Выдержав длительную борьбу в гейме и снова проявив завидную волю к победе, Настя во второй раз в сете сделала брейк – 3:0. Уроженка Лёвена взяла медицинский перерыв, но выглядело это не иначе, как ещё одна попытка сбить россиянку с пойманного ей победного темпа. По крайней мере, на корте Мертенс точно не производила впечатления травмированного игрока.

Замысел Мертенс действительно возымел своё. Потеряв игровой ритм, россиянка наошибалась в следующем гейме и потеряла свою подачу. Следом Элисе буквально за пару десятков секунд повела 40:0 уже на своей подаче, но на протяжении последних полутора часов ни один гейм в матче не обходился без борьбы. И пятый гейм в сете не стал исключением из этого правила. Выиграв пять розыгрышей подряд, Настя восстановила превосходство в два брейка в решающей партии. Не для того во втором сете россиянка совершала грандиозный камбэк, чтобы сейчас так легко растранжирить преимущество.

При счёте 1:5 Мертенс отыграла три матчбола и спасла гейм на своей подаче, продолжив сопротивление. После этого Элисе ещё и сделала брейк, всего до двух геймов сократив отставание в счёте. Но, снова собравшись и предприняв заключительное усилие, Павлюченкова всё-таки довела поединок до третьей подряд волевой победы, закончив его с пятого матчбола – 3:6, 7:6, 6:3. С момента начала этого марафона минуло 3 часа и 10 минут! В последнем гейме Элисе уже по традиции не смогла избежать очередной двойной ошибки, 16-й за матч.

В последний раз четыре матча кряду Анастасия смогла выиграть на стыке весны и лета 2021 года, когда она как раз и добралась до финала «Ролан Гаррос». На протяжении следующих двух лет россиянку преследовали различные неудачи, но возвращение на корты Парижа помогло ей вновь обрести долгожданный успех. В лайв-рейтинге Павлюченкова поднялась как минимум на 112-ю позицию (на данный момент вообще на 111-ю, но Элина Свитолина ещё не сыграла свой матч), отыграв свыше 200 (!) мест в сравнении с началом турнира. И это ещё не конец. В четвертьфинале ТБШ Настя сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и россиянкой Элиной Аванесян. Чем не отличный шанс для выхода в полуфинал?